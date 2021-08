Man City fixiert Grealish-Megadeal, Dejan Joveljic unterschreibt in L.A.

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Jack Grealish

LA, 25, ENG | Aston Villa – > Manchester City

Es ist der siebtteuerste Transfer der Fußballgeschichte: Manchester City holt Jack Grealish von Aston Villa und überweist unglaubliche 117,5 Millionen Euro nach Birmingham. Der irisch-stämmige Engländer spielte von Kindesbeinen an für die Villans, wurde nur als 18-Jähriger für einige Monate an Notts County verliehen. Für Villa kam Grealish insgesamt auf 213 Einsätze, in denen er 32 Tore und 43 beisteuerte, den Status eines echten Aushängeschilds erarbeitete er sich aber erst in den letzten zwei Saisonen, in denen er absolut herausragend performte. Der 25-Jährige gilt als enorm trickreicher, unkonventioneller Offensivspieler, der für unglaubliche Überraschungsmomente gut ist und jedem Gegner Probleme bereiten kann. Bei den Citizens, wo Grealish die Rückennummer 10 erhielt, unterschrieb er nun einen Vertrag über sechs Jahre. Zuletzt wollten auch Chelsea, Manchester United und Liverpool den Ausnahmekönner verpflichten – bei den Ablöseforderungen seines Stammklubs Aston Villa konnte am Ende aber nur Man City mit.

Dejan Joveljic

ST, 22, SRB | Eintracht Frankfurt – > LA Galaxy

In der vergangenen Saison beim Wolfsberger AC zeigte der Serbe Dejan Joveljic so richtig auf und kam für die Lavanttaler auf 20 Pflichtspieltore in 46 Partien. Den frischgebackenen serbischen Teamspieler weiter auszuleihen, war für den WAC demnach illusorisch, aber auch bei seinem Vertragsklub Eintracht Frankfurt hatte Joveljic unmittelbar keine große Zukunft. Daher schaltete sich nun der US-amerikanische Großklub LA Galaxy ein, legte 3,5 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch und stattete Joveljic mit einem Vertrag bis Jahresende 2025 aus. Damit reagierte Galaxy auf eine Verletzung des mexikanischen Routiniers Chicharito, der seinem Klub wohl noch einige Wochen fehlen wird.

Mathias Greve

LA, 26, DEN | Randers FC – > Bröndby IF

Bröndby IF, der Gegner von Red Bull Salzburg im Champions-League-Playoff, verstärkt sich mit dem 26-jährigen Linksaußen Mathias Greve vom Randers FC. Für den inversen Winger, der gerne als Linksaußen zur Mitte zieht, legte der Hauptstadtklub eine Million Euro auf den Tisch. Bröndby hatte zuletzt seinen Top-Spieler Jesper Lindström um sieben Millionen Euro an Eintracht Frankfurt abgegeben und kauft seitdem punktuell ein. Greve ist bereits der fünfte Neue beim dänischen Meister, der übernächste Woche auf die Roten Bullen treffen wird.

Michael Blauensteiner

RV, 26, AUT | SKN St. Pölten – > SK Austria Klagenfurt

Nach dem Abstieg mit dem SKN St. Pölten heuert Michael Blauensteiner in Klagenfurt an. Die Austria aus dem Süden Österreichs ist nun nach dem SKN, Hartberg und der Wiener Austria die vierte Bundesligastation für den 26-jährigen Rechtsverteidiger. Zwischendurch spielte Blauensteiner zudem ein halbes Jahr leihweise in Litauen bei Suduva Marijampole. „Blue“ erhält im Team von Peter Pacult einen Zweijahresvertrag und wird sich auf seiner Position mit dem Deutschen Herbert Paul und dem routinierten Philipp Hütter matchen.