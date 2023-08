Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Svit Seslar

OM, 21, SVN | Olimpija Ljubljana – > Eyüpspor

Der slowenische Spielmacher Svit Seslar war im Laufe der Sommertransferzeit als möglicher Neuzugang bei Sturm Graz im Gespräch – das Interesse wurde aber schnell von den Grazern dementiert. Nach seinem Meistertitel mit Olimpija Ljubljana entschied sich Seslar nun aber doch für einen Wechsel ins Ausland: Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt in die zweite türkische Liga zu Eyüpspor, das überraschenderweise 2,5 Millionen Euro Ablöse bezahlte und Seslar mit einem Vertrag bis 2027 ausstattete. Der Slowene ist damit der viertteuerste Transfer in der Geschichte der zweiten türkischen Liga.

Jesper Lindström

OM, 23, DEN | Eintracht Frankfurt – > SSC Napoli

Zwei Tage vor Ende der Transferzeit darf sich Eintracht Frankfurt über eine lukrative Finanzspritze aus Neapel freuen: Der italienische Meister kaufte den Dänen Jesper Lindström aus seinem langfristigen Vertrag heraus und bezahlte dafür 30 Millionen Euro Ablöse. Vor zwei Jahren hatte Frankfurt den mittlerweile neunfachen dänischen Teamspieler um sieben Millionen von Bröndby geholt. Lindström gelangen für die Eintracht 14 Tore und 14 Assists in 80 Partien. Zudem gewann er mit den Frankfurtern die Europa League. Zuletzt hatten auch andere Großklubs wie Juventus, RB Leipzig, Milan und Newcastle Interesse am 23-Jährigen bekundet.

Srdjan Grahovac

DM, 30, BIH | Caykur Rizespor – > Borac Banja Luka

Der Ex-Rapidler Srdjan Grahovac kehrt nach neun Jahren im Ausland zu seinem Heimatverein Borac Banja Luka zurück. Der 30-jährige Bosnier hatte insgesamt sechs Jahre für Rapid gespielt und stand zudem bei Astana, Rijeka und zuletzt beim türkischen Klub Caykur Rizespor unter Vertrag. Für die Hütteldorfer kam Grahovac auf 195 Pflichtspieleinsätze, in denen der Sechser acht Tore und sechs Assists beisteuerte. Auch wenn er weitgehend als verlässlicher Spieler galt, blieb er schlussendlich doch hinter den Erwartungen. In der Türkei konnte er sich überhaupt nicht durchsetzen und kam für Rizespor in einem Jahr nur auf acht Einsätze. Seinem Heimatverein Borac schloss sich der Bosnier nun ablösefrei an.

Benjamin Böckle

LV, 21, AUT | Fortuna Düsseldorf – > Preußen Münster

Der 21-jährige ÖFB-Junglegionär Benjamin Böckle wechselt leihweise von Zweitligist Düsseldorf zu Drittligist Preußen Münster. Der Vorarlberger wechselte vor einem Jahr aus Liefering zur Fortuna, spielte dort aber nur eine untergeordnete Rolle und kam nur auf sieben Einsätze in der Kampfmannschaft. Zwölfmal spielte er für die zweite Mannschaft der Düsseldorfer in der Regionalliga. Beim aktuellen Sechzehnten der 3. Liga, Preußen Münster, soll der Linksverteidiger nun ein Jahr Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Düsseldorf läuft noch bis Sommer 2025.