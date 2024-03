Am vergangenen Samstag, im Herzen des Départements Cher, hat Sadio Mané, der frischgebackene Mehrheitsaktionär des Fußballclubs Bourges, sein neuestes Unterfangen vorgestellt. Nach einem ereignisreichen...

Am vergangenen Samstag, im Herzen des Départements Cher, hat Sadio Mané, der frischgebackene Mehrheitsaktionär des Fußballclubs Bourges, sein neuestes Unterfangen vorgestellt. Nach einem ereignisreichen Wochenende, das mit einem Sieg seines Clubs Al-Nassr gekrönt wurde, nahm sich der senegalesische Nationalspieler die Zeit, seine Beweggründe und Visionen für den französischen Club zu teilen.

Warum Frankreich und insbesondere Bourges? Die Antwort liegt in einer tiefen Freundschaft und einer lang gehegten Vision. Mané, der sich eng mit Cheikh Sylla, dem Präsidenten des Clubs und Landsmann, verbunden fühlt, sieht in diesem Schritt nicht nur eine Investition in die Zukunft, sondern auch eine Chance, unmittelbar Positives zu bewirken. Für ihn ist Bourges mehr als nur ein Ort für sein Engagement; es ist eine Idee, die Früchte tragen soll.

Brückenbau durch Jugendförderung

Manés Engagement in Bourges ist von einer klaren Vision geprägt: Er will eine Nachwuchsakademie im Senegal eröffnen und den besten jungen Talenten die Möglichkeit geben, in Bourges ihre Karriere in Europa zu starten. Die Akademie, soll nicht nur fußballerisches Können, sondern auch wichtige soziale Werte vermitteln und auf die Jugendlichen bestmöglich auf das Leben im Ausland vorzubereiten. Mané träumt von einer Brücke zwischen Frankreich und dem Senegal, die nicht nur durch den Fußball, sondern auch durch kulturellen und sozialen Austausch geprägt ist. Dass es Zweifel an dem Umstand geben wird, dass dies die vorrangige Motivation ist, ist angesichts der Entwicklung des modernen Fußballs natürlich vorhersehbar.

Visionen für Bourges und darüber hinaus

Mané ist jedenfalls entschlossen, Bourges zu neuen Höhen zu führen. Obwohl es noch zu früh ist, um über Meisterschaften zu sprechen, ist der Glaube an das Potenzial des Klubs und seiner Spieler unerschütterlich. Durch harte Arbeit und gemeinsame Anstrengungen sieht Mané eine strahlende Zukunft für den Club. Abschließend scherzt Mané über die Möglichkeit, dass Jürgen Klopp, sein ehemaliger Trainer bei Liverpool und eine Legende des modernen Fußballs, vielleicht seinen Weg nach Bourges finden könnte. Klopp, der angekündigt hat, Liverpool am Ende der Saison zu verlassen, hat einen unauslöschlichen Eindruck bei Mané hinterlassen. Ihm wünscht er nur das Beste für die Zukunft.

Konkurrenz ist groß

Sadio Manés Idee ist aber alles andere als neu. Der FC Metz ist beispielsweise in Dakar an einer Nachwuchsakademie beteiligt, die mehrfach die Meisterschaften gewann. Der prominenteste Spieler dieser Akademie heißt übrigens Sadio Mané, der den Schritt zu Red Bull Salzburg auch über den FC Metz machte.