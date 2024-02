Findet Ex-Sturm-Angreifer Kelvin Yeboah in Belgien wieder in die Spur?

Seit Kelvin Yeboah vor fast genau zwei Jahren vom SK Sturm Graz an den CFC Genua verkauft wurde, läuft es für den in Ghana...

Seit Kelvin Yeboah vor fast genau zwei Jahren vom SK Sturm Graz an den CFC Genua verkauft wurde, läuft es für den in Ghana geborenen Italiener mehr als durchwachsen. Weder in Genua, noch bei seinen zwei „Leihklubs“ konnte der 23-Jährige Fuß fassen. Den nächsten Anlauf, um wieder in die Spur zu finden, startet der Ex-Grazer nun in Belgien.

14 Tore und neun Assists für die WSG Tirol, 20 Tore und zehn Assists für Sturm Graz – für eine makellose Österreich-Bilanz brauchte der pfeilschnelle und durchsetzungsstarke Angreifer nur 108 Partien. Sein 6,5-Millionen-Euro-Transfer nach Genua läutete für Sturm Graz eine neue Ära ein und änderte die Transferstrategie der Grazer nachhaltig.

Schwere Zeiten nach dem Österreich-Engagement

Doch seit er Graz verließ, kam die Karriere des Angreifers ins Stocken. In seinem ersten Jahr in Genua kam er noch zu mehreren Kurzeinsätzen, wodurch er auf insgesamt 31 Einsätze kam. In der Serie A stand er aber nur neunmal in der Startelf. Ein Tor und drei Assists war die magere Ausbeute. Als Genua-Spieler kam er auch noch zweimal in Italiens U21-Nationalelf zum Einsatz – das war’s dann aber auch wieder mit Einberufungen.

Seine erste Leihe führte Yeboah im Frühjahr 2023 nach Augsburg, wo er in 13 Partien ein Tor und zwei Assists beisteuerte. Das letzte halbe Jahr verbrachte er im französischen Montpellier, wo er 15-mal spielte. Ein Tor gelang ihm dabei nur in der Coupe de France, dem französischen Cup.

Unterm Strich stehen also in den letzten zwei Jahren, also seit seinem Abgang aus Graz, gerade mal drei Tore und fünf Assists. Zu wenig für die Ansprüche des einst aufstrebenden Angreifers, der 18-jährig aus dem Nachwuchs von Gozzano nach Tirol übersiedelte.

Kommt Yeboah in Lüttich wieder in die Spur?

Dennoch findet Yeboah auch weiterhin hochkarätige Leihklubs: Das kommende halbe Jahr wird der Offensivspieler bei Standard Lüttich verbringen, das seit jeher für sein gutes Ausbildungskonzept bekannt ist. Die Belgier halten zudem eine Kaufoption auf den Italiener, der in Genua noch einen Vertrag bis 2026 besitzt.

In Lüttich wird Yeboah der direkte Ersatzmann für den Ex-Austrianer Noah Ohio sein, der leihweise zu den Hull City Tigers in die englische Championship wechselte. Ganz einfach wird es für Yeboah im vom Kroaten Ivan Leko betreuten Team aber auch nicht: Hertha-Leihspieler Wilfried Kanga ist mit sechs Saisontreffern der aktuelle Top-Torjäger des Teams und auch den einstigen Chelsea-Hoffnungsträger Stipe Perica darf man trotz mehrerer Verletzungen wohl noch nicht ganz abschreiben.

Standard hat den Anschluss an die belgische Spitze verloren

Die Lütticher durchleben allgemein schwere Zeiten, haben den Anschluss an die modern arbeitende Spitze der belgischen Liga in den letzten Jahren verloren. Aktuell steht das Team in der belgischen 16er-Liga nur auf Rang 12. Der Rückstand auf das Meisterplayoff beträgt bereits sieben Punkte – bei sieben verbleibenden Partien im Grunddurchgang. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt hingegen nur drei Punkte.