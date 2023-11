Groundhopping: Erstklassiges aus der französischen National 1

Bei nasskaltem Herbstwetter ging es an diesem Freitag zeitig am Morgen außer Haus. Das erste Ziel war der Bahnhof Tullnerfeld, wo ich als Dritter...

Bei nasskaltem Herbstwetter ging es an diesem Freitag zeitig am Morgen außer Haus. Das erste Ziel war der Bahnhof Tullnerfeld, wo ich als Dritter einer Fahrgemeinschaft zusteigen sollte. Wenige Stunden später gesellte sich ab dem Flughafen München auch noch jemand zu unserer Reisegruppe, die von der bayerischen Landeshauptstadt zu viert das französische Departement Lorraine ansteuerte. Hierzulande kennt man diesen Landstrich aus dem Geschichtsunterricht besser als Lothringen, insbesondere mit der Kombination mit der Nachbarregion Elsass. Das Elsass musste von uns ab der deutschen Grenz auch noch durchquert werden, ehe wir Lothringens Hauptstadt Nancy erreichten. In dieser bleib noch etwas Zeit für eine kurze Kulturrunde, ehe es zum im Stadtteil Tomblaine befindlichen Stade Marcel Picot gehen sollte.

AS Nancy – FC Sochaux Montbéliard 1:1 (0:0)

Das Stadion ist die Heimstätte des AS Nancy-Lorrainne und bietet 20.087 Besuchern Platz. Vielen ist der AS Nancy als französischer Erstligist ein Begriff, der 2007 sogar im Sechszehntelfinale des UEFA-Cups stand und 2008/09 letztmals international spielte. Doch anstatt Ligue 1 ist mittlerweile National 1 angesagt und dies bedeutet, dass man nur mehr drittklassig ist. Dem heutigen Gegner, dem FC Sochaux Montbéliard ist ein ähnliches Schicksal widerfahren. Der als Peugeot Werksverein im Jahr 1928 gegründete Verein spielte in der Saison 2011/12 noch in den Play Offs zur Europa League, doch mittlerweile ist man ebenfalls Bestanteil der drittklassigen National 1.

Nicht nur, weil sich hier zwei ehemalige Erstligisten und Europacupteilnehmer gegenüberstehen, ist dieses Spiel heute ein besonderes. Es wurde nämlich die Fanfreundschaft des AS Nancy mit dem 1.FC Saarbrücken an diesem Abend gefeiert und so wurde zu Spielbeginn die ganze Länge der Hintertortribüne mit einer Überrollfahne bedeckt und auf Spruchbändern in den Vereinsfarben beider Vereine, jeweils in deutscher und französischer Sprache, das Bestehen dieser Freundschaft zur Schau gestellt.

Aber auch die Fans aus Sochaux waren in einer großen Anzahl vertreten und konnten den ihnen zur Verfügung gestellten Auswärtsblock zur Gänze füllen. Sie marschierten wie italienische Tifosi gestikulierend, in den Sektor und standen auch während des ganzen Spiels einem italienischen Block nichts nach. Das Stadion an sich war 10.071 Zuschauer zur Hälfte gefüllt, was für ein Spiel der dritten französischen Liga mehr als gut ist. Das Niveau des Spiels ist allerdings zu Beginn wirklich drittklassig. Es gibt kaum Chancen auf beiden Seiten und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass es Mitte der ersten Spielhälfte noch torlos steht.

Den ersten Höhepunkt gibt es aber abseits des Rasens, zumal es in der 25.Minute zu einer großartigen Pyroshow in der Kurve Nancys gekommen ist. Natürlich wählte man diese Minute nicht zufällig, zumal ja heute das Bestehen der 25-jährigen Fanfreundschaft mit dem 1.FC Saarbrücken gefeiert wurde. Auch wenn wir davon im Vorfeld natürlich wussten übertraft der Auftritt der Kurve Nancys unsere Erwartungen deutlich.

Bis zur Pause kommen die Gäste besser ins Spiel und finden einige gute Chancen vor, die allerdings von der Hintermannschaft Nancys allesamt entschärft werden konnten. Nach dem Seitenwechsel drückt Nancy auf den Führungstreffer. Angetrieben von den Fans, die immer wieder Pyrotechnik zünden, gelingt dieser in der 70.Minute. Das erlösende Tor für den Tabellensechszehnten sollte Gromat erzielen. Er flankt den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo ihn Freund und Feind verpassen. Der Tormann der Gäste ist so überrascht darüber, dass sich die aufs Tor gezirkelte Flanke langsam, aber doch flach in der langen Ecke des Tores wiederfindet.

Nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld sieht Nancys Tavarez in der 79.Minute glatt die rote Karte. Für dieses rüde Foulspiel war der Platzverweis mehr als vertretbar. Nun versuchen die Gastgeber das Ergebnis über die Zeit zu bringen und dies scheint ihnen zu gelingen. Es ist bereits die Nachspielzeit, als Sochaux noch einmal gefährlich vor das Tor kommt. Doch Nancys Keeper kann einen Weitschuss der Gäste mit einer schönen Parade zur Ecke abwehren. Der folgende Eckball wird von der Verteidigung geklärt und Viltard kommt rund 25 Meter vor dem Tor an den Ball. Der Sochaux Spieler schaut auf, tippt den Ball zweimal kurz an und schießt den Ball in Richtung Tor. Sein Schuss passt genau ins rechte Eck und zerstört somit jede Hoffnung der Gastgeber auf einen Sieg.

Der FC Sochaux kann sein Glück noch gar nicht fassen und so dauert es auch einige Minuten, bis die Spieler zu den mitgereisten Fans gehen, um sich von ihnen zu verabschieden. Die Stimmung ist bei Nancy ist nach diesem Punkteverlust jedenfalls endgültig im Keller. Abgesehen davon befindet man sich weiterhin auch im Tabellenkeller der Liga.

Wir sind hingegen mit dem Gebotenen sehr zufrieden und bekommen von einer Einheimischen, die unseren österreichischen Dialekt nicht zuordnen konnte, noch zu hören, dass wir heute wohl das Spiel mit der besten Atmosphäre in dieser Saison gesehen haben. Mit diesem guten Gefühl begeben wir uns zurück in die Stadt, wo wir bei Burger und Bier diesen Tag ausklingen lassen.