WAC leiht Andres Andrade vom LASK aus

Andres Andrade kommt leihweise vom Linzer ASK bis zum Saisonende zu uns nach Wolfsberg. Der 21-jährige Linksfuß aus Panama unterschreibt einen Vertrag auf Leihbasis...

Andres Andrade kommt leihweise vom Linzer ASK bis zum Saisonende zu uns nach Wolfsberg.

Der 21-jährige Linksfuß aus Panama unterschreibt einen Vertrag auf Leihbasis (plus Kaufoption) bis zum Ende der Saison. Er reist bereits heute ins Trainingslager in die Türkei nach und steht der Mannschaft ab sofort zur Verfügung. Andrade kam in dieser Saison überwiegend bei der 2. Mannschaft der Oberösterreicher zum Einsatz, konnte jedoch in der 4. Runde sein Bundesliga-Debüt für die Linzer beim 1:1 Unentschieden gegen die WSG Tirol feiern.

Er kann auf der Außenbahn offensiv wie auch defensiv eingesetzt werden. In 13 Spielen für die Juniors OÖ gelangen ihm drei Treffer und ebenso viele Vorlagen. Am 17. November gab er außerdem sein Länderspiel-Debüt für die A-Nationalmannschaft aus Panama, wo er beim Freundschaftsspiel gegen Honduras in der 72. Minute eingewechselt wurde.

Quelle: WAC Presseservice