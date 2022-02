Austria-Fans: „Absolutes Schlüsselspiel um das obere Playoff“

AustrDie Wiener Austria will nach dem Auswärtssieg gegen Altach heute den nächsten Sieg einfahren und einen weiteren Schritt Richtung oberes Playoff gehen. Wir wollen...

Austr Die Wiener Austria will nach dem Auswärtssieg gegen Altach heute den nächsten Sieg einfahren und einen weiteren Schritt Richtung oberes Playoff gehen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem ersten Heimspiel im neuen Kalenderjahr 2022 erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs grö0tem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Direktes Duell ums obere Playoff! Viele Monate kein Match oder nur mit Einschränkungen! Positive neue Austria-Welt & Austria-Zukunft gesichert, lauter junge Eigenbau-Buam am Start, Ex-Veilchen in Führungsfunktionen und ein extremst wichtiger Sieg in Altach. Was braucht es noch ALLES für einen 10.000+ Stadionbesuch?“

hope and glory: „Gleich mit einem Heimsieg nachlegen und der Konkurrenz zeigen, dass wir nicht lockerlassen! Gelingt uns ein Heimsieg, rechne ich mit dem oberen Playoff. Hoffe Djuricin wird auch fit.“

tifoso vero: „Ich denke, es wird eine sehr nervöse Partie mit Härteeinlagen. Unsere sind doch noch sehr unerfahrenen und die Hartberger eher routinierter, frecher, härter. Daher wird es viel auf unsere Betreuer ankommen, wie sie die Jungs einstellen. Und damit beginnt meine Zuversicht. Schmid und Co. wissen schon was sie tun. Das „Dilemma“ um Galvao/Handl ist eher ein gutes, denn endlich haben wir wieder eine Wahl. Egal ob jetzt einer der verletzten Stürmer bereit sein wird, die Mannschaft – und da bin ich mir ganz sicher – wird alles geben um zu gewinnen. Die Fans (mit oder ohne Streikenden) auch. Man darf sich also auf ein spannendes, tolles Spiel freuen, welches aus meiner Sicht einen guten Ausgang für uns haben wird.

Blackcactus: „Hartberg stand sehr hoch gegen die Admira, da ist einige mal der Mustafa alleine aufs Tor gelaufen. Wird ein ziemlich offener Schlagabtausch werden wie beim ersten Match.“

Violetter1911: „Das wird ein richtiges Schlüsselspiel. Gewinnen wir stehen unsere Chancen selbst bei einer Niederlage gegen den WAC sehr gut. Verlieren wir, kann es schnell wieder in die andere Richtung gehen. 10.000 Zuschauer hätte sich die Mannschaft auf jeden Fall verdient, jeder der was kann muss dabei sein.“

ooeveilchen: „Nachdem man die Xiberger selbst mit einer Rumpftruppe besiegen konnte, gehe ich nach Rückkehr des Stammpersonals mindestens von einem zweistelligen Sieg aus.“

solo_viola_1911: „Würde an der Grundausrichtung nicht viel ändern, wenn keiner der Verletzten retour kommt. Eventuell Jukic in die Zentrale und Teigl auf die Außenbahn und Grünwald als Joker. Obwohl es natürlich ein Risiko ist da Jukic auf der Seite wirklich gut gespielt hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und Hartberg.

