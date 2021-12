Austria-Fans nach 2:3 gegen LASK „Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe“

Die Wiener Austria verlor nach einer unterhaltsamen Partie das Heimspiel gegen den LASK mit 2:3 und geht mit einer Niederlage in die Winterpause. Wir...

Die Wiener Austria verlor nach einer unterhaltsamen Partie das Heimspiel gegen den LASK mit 2:3 und geht mit einer Niederlage in die Winterpause. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lucky Luke: „Klar verdiente Niederlage aufgrund der katastrophalen zweiten Hälfte. Da ist man nur mehr passiv herumgestanden und hat versucht, sich irgendwie über die Zeit zu retten. Wenn dann teilweise Teigl und Fitz Stürmer spielen, sagt das eh schon genug aus, da war dann leider von Schmid auch keine gute Idee mehr dabei. Braunöder der Einzige, der noch im Spiel war, das kann leider nicht reichen. Der LASK ist uns vom Kader her natürlich auch überlegen…

2022 sind dann hoffentlich Suttner und Huskovic wieder voll dabei, dann kann man trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Ob es fürs obere Playoff reicht, wird man sehen.“

DaMarkWied: „1. Hälfte hat uns gehört, 2. Hälfte war dann gar nichts mehr. Der Kader ist qualitativ zu dünn besetzt um den Ausfall von drei Stammspielern zu kompensieren, das hat man heute wieder ganz deutlich gesehen. War eine unserer schwächsten Saisonleistungen. Braucht man jetzt aber auch nicht überbewerten. Obendrauf Demaku und Martel momentan leider beide im Formtief, mit Fischer werde ich generell nicht so richtig warm. Fitz weiterhin komplett jenseitig.“

Aegis: „Stark abgebaut und leider immer wieder für Böcke im eigenen Sechzehner gut. Im Gegensatz zu letzter Woche nicht mehr zurückfighten können ins Spiel. Die Pause wird uns guttun.“

kingpacco: „Also die zweite Halbzeit war für mich die schlimmste Halbzeit in der bisherigen Saison. So etwas leidenschaftsloses habe ich ja kaum gesehen in dieser Saison bei uns. Keine Zweikämpfe angenommen, wir haben 20 Meter vor unserem Tor nur noch Begleitschutz angeboten sonst gar nichts. Konnten mit der Umstellung des LASK ja gar nichts anfangen. Egal ob man viele Verletzte hat oder nicht, so darf man keine Halbzeit bestreiten – egal wie jung man ist oder wie alt man ist – aber am Platz sollte immer 100% Leidenschaft zu spüren sein und das habe ich ehrlich gesagt nur noch bei Braunöder gesehen.“

VeilchenUK: „Ganz, ganz schwache zweite Halbzeit. Das war leider 90 Prozent dem Trainer geschuldet. Hat das Team in der Pause wohl eher auf ein X halten gecoacht. Da war viel, viel mehr drinnen.“

ViolaFreak84: „Auch wenn wenig Qualität vorhanden ist – wieso schafft man es nicht die saudummen Fehler abzustellen. Und dass man dann so schwach in die zweite Hälfte geht ist sowieso der pure Wahnsinn. So wird’s halt dann wieder nichts mit der oberen Hälfte. Und unsere Ersatzbank ist halt leider auch einer der schwächsten. Da kommt nicht Mal ansatzweise etwas wie Druck und Power um noch einmal den Ausgleich zu schaffen.“

zizou5: „Leider verdient. Sehr schade, so wird’s sehr schwer fürs obere Playoff.“

Nunstuck: „Eine verdiente Niederlage. Schmid muss in der Winterpause unbedingt die Pressingresistenz verbessern. Sobald der Gegner ein bisschen andrückt schalten wir auf Panikmodus.“

the dude: „Fürs obere Playoff noch alles möglich. Der Kader ist leider dünn und kann die Ausfälle nicht kompensieren.“

FLODRF_AW1911: „Drei gelbe Karten wir, eine gelbe Karte LASK, wenn man das Spiel und die Fouls vergleicht, war bei Eisner von Objektivität heute leider nichts zu sehen.“

AlfredoD.: „Hat man leider damit rechnen müssen. Leistung war besser als zu erwarten. Der LASK ist nun mal gut und hat es aufgrund Hälfte zwei auch verdient gewonnen. Die letzten vier Runden sind alles Spiele, die man durchaus gewinnen kann. Wenn alle an Bord sind und durch ein Wunder sich da oder dort noch was verbessert, ist noch alles drinnen für die Meisterrunde.“

