Austria-Fans: „Ried hat vorgezeigt wie man die Grünen schlagen kann“

Am Sonntagabend wartet um 17:00 Uhr wieder einmal ein Wiener Derby auf die Fußballfans. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der beiden...

Am Sonntagabend wartet um 17:00 Uhr wieder einmal ein Wiener Derby auf die Fußballfans. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der beiden Mannschaften von dieser Partie erwarten und haben uns dafür wie immer im Austrian Soccer Board umgesehen. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen wollen wir uns nun den Austria-Anhängern widmen.

tifoso vero: „Ried hat vorgezeigt wie man die Grünen schlagen kann. Couragiert attackieren, Zweikämpfe gewinnen und viel Laufarbeit verrichten. Ähnlich wie wir gegen St. Pölten in der zweiten Halbzeit. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, so viel bessere Spieler hat Rapid auch wieder nicht. Wie gesagt, Ried hat es vorgezeigt. Meine Prognose? Wir werden nicht verlieren.“

viola lion: „Mit einer engagierten, aktiven Leistung sehe ich für uns schon eine Möglichkeit zu punkten. Wenn man aktiv verteidigt und noch vorne hin genau spielt, kann man auch eine formstarke Rapid unter Druck setzen. Fitz bitte mit Pichler nach vorne. Zwierschitz mit Radulovic im Zentrum! Jukic als inverser Flügelspieler gefällt, da er die nötige Technik hat den Ball auch auf engen Raum mitzunehmen, Pässe zu spielen und gleichzeitig damit auch Suttner einzusetzen.“

ViolaPoint: „Finde es wäre ein guter Zeitpunkt, das 6:1 zu wiederholen – ist immerhin schon wieder zwei Jahre her und ich hätte gern was Neues um mich an der Austria aufzugeilen.“

Vince Vega: „Das wichtigste vorweg wäre für mich der richtige Kampfgeist bei diesem Spiel. Ich will von jedem Spieler 100% Einsatz sehen, jeder Schritt muss gemacht werden, jeder Ball erkämpft.“

QPRangers: „Beton anrühren und gut und effizient kontern. Das Spiel machen können wir eh nicht derzeit.“

hope and glory: „Genau DAS (Anm.: Beton anrühren) können wir nicht. Wäre absolut fatal so gegen die Vorstädter zu spielen. Ich würde mit kontrollierter Offensive spielen. Im zentralen defensiven Mittelfeld zwei „Zerstörer“, die die Konter vernichten. Offensive mit Jukic und Pichler auf der Seite, zentrales offensives Mittelfeld mit Fitz und ganz vorne Turgeman. So kann man sie meiner Meinung nach sehr gut beschäftigen. An einem guten Tag von uns, verlieren wir dort nicht. Es liegt an uns.“

forzaviola84: „Denke es wird ein sehr enges und umkämpftes Derby werden, welches wir, weil wir dort in der Plastikhüttn irgendwie nie verlieren, mit 1:0 gewinnen.“

elmod: „Fitz hat im Cup nach traumhafter Ballannahme ein Tor erzielt und ein weiteres herrlich vorbereitet. Trotzdem kann er im Derby nicht so wie heute defensiv KOMPLETT auslassen und null Zweikämpfe bestreiten. Das würde schwer ins Auge gehen.“

Captain DohDoh: „Ich hoffe auf ein 2:0 für uns, allerdings glaube ich es wird ein 0:0 … wir werden deutlich weniger Chancen von den Vorstädter bekommen und selbst manchmal unter Druck geraten und das weil wir vermutlich mit einer Doppelsechs beginnen und daher kaum Druck aufbauen können.“

_Wurzelsepp_: „Wäre nett, wenn wir den Punkteabstand endlich einmal verringern könnten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Spiel gegen den SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!