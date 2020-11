Austria-Fans: „So landen wir fix wieder im unteren Playoff“

Der FK Austria Wien verlor am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen Hartberg mit 1:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft...

Der FK Austria Wien verlor am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen Hartberg mit 1:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Herr Rossi: „Ich bin total leer. Stöger ist ein großartiger Trainer, ein unfassbarer Glücksfall für den Klub. Welche Euphorie seine Bestellung bei mir auslöste! Wenn nun selbst der nicht mehr zustande bringt, als die Mannschaft am Wochenende gezeigt hat, dann fällt mir auch nix mehr ein. Wobei ich mir selbst nicht ganz im Klaren bin, wie motiviert er eigentlich (noch) ist, wenn ich an sein Interview vor einigen Wochen denke, in welchem er sinngemäß meinte, dass er eben das eine Jahr als Coach runterbiegen wird und dann … schaun wir mal. Ein überzeugendes Bekenntnis zu längerfristiger Zusammenarbeit sieht für mich jedenfalls anders aus. Nun steht also die Cup-Partie an. Eigentlich auch schon wurscht, ob wir jetzt oder eine Runde später ausscheiden. Glaubt wirklich jemand, dass dieses Team ernsthaft um den Pokal mitreden kann? Und so wirds ein zähes Ringen, ob wir es vielleicht unter die Top 6 schaffen. Bloß: wozu? Mehr als ein bedeutungsloser 6. Platz wird da auch nicht rausschauen.“

Castor: „In der Bundesliga benötigt man genau diese Punkte gegen diese Gegner. Diese Punkte fehlen am Ende wieder und ich sage es jetzt einfach gerade raus. Wir landen fix wieder im unteren Playoff. Denn woanders gehört dieser Haufen einfach nicht hin. Peinlich, peinlich, peinlich und nochmals peinlich. Mein kleiner Sohn wird Fan eines permanent versagenden Vereins. Noch ist er stolz darauf ein Austrianer zu sein und trägt in der Schule stolz seine Maske. Wie lange er das wohl noch mitmacht? Ich weiß es echt nicht. Irgendwann wird er sich zurecht fragen wozu das Ganze.“

hope and glory: „Ich kapiere es auch nicht mehr. Zig Trainer und keiner schafft es aus diesen Spielern eine bissige Einheit zu formen. Bin echt fassungslos und traurig. Unsere stolze Austria ist leider seit Jahren nur mehr biederes Mittelmaß. Am Feld, auf den Tribünen und in den Büros. Es läuft leider auf allen Ebenen seit Jahren viel falsch. Chance auf Besserung sehe ich im Moment leider keine.“

forzaviola84: „So leid es mir für Grünwald auch tut, weil ich ihn als Mensch sehr mag und schätze und er für mich auch die Austria gut repräsentiert(e), aber ich würde ihn nicht mehr in die Startelf stellen. Da kommt einfach gar nichts mehr, er wirkt behäbig, hüftsteif und reagiert immer zu langsam. Wenn dann auch seine Standards auslassen, bzw. er diese auch nicht mehr tritt, dann ist das in Summe nicht genug für den Kapitän einer Wiener Austria. Es reicht leider nicht mehr.“

Hurricane: „War gestern echt enttäuschend, da es uns mal wieder gegen diese unnötigen Hartberger erwischt hat. Schon alleine wegen des EC-Playoffs sollte die man von der Einstellung her fressen wollen, aber wir gehen komplett lethargisch rein. Und wenn man schon einen schlechten Tag hat, dann sollte man halt die Riesenchanchen zu einem X nutzen um zumindest den Schaden zu begrenzen siehe Edo.“

Papa_Breitfuss: „Wir benehmen uns aktuell wie Baby Elefanten. Mit Abstand zum Gegner und im tollpatschigem Bewegungstempo.“

QPRangers: „Es ist einfach nur mühsam und für uns ältere Fans, die eine Austria kannten, die unsere Bundesliga dominiert hat, im Europacup gegen Real und Barca gefightet hat, ist das noch schlimmer. Wenn die Salzburger Mal mit 80% gegen Hartberg spielen, ja soll sein, die haben Liverpool, Bayern etc. im Europacup zu bespielen. Noch dazu reicht das auch für die, dass sie trotzdem gewinnen. Aber WIR, die wir eh in der Kackstraße sind und einen steinigen Weg haben, keinen Sponsor, keinen strategischen Partner usw. haben, UNS bleibt nur bedingungsloser Einsatz, 100% Fight, Kratzen. Beißen, Gras fressen….wir sind kein Topklub mehr, wir sind keine große Adresse im Moment, wir finden ja nicht einmal einen Geldgeber. Dann ist es doch Pflicht für alle, alles zu geben immer und überall…die Meisterschaft ist unser Europacup, Hartberg ist unser Atletico und unser Arsenal…wer das nicht <,versteht ist kein Profi, das muss man den Spielern doch nicht extra sagen?“

Rata: „Vielleicht begreifen manche endlich, dass nicht nur der Trainer schuld war. Dass der Kader einfach nur Durchschnitt ist und der, der für die letzten Jahre für den Kader zuständig war, immer noch nicht dafür gerade stehen muss. Mich wunderts echt, dass sich Stöger diese Mannschaft als Trainer angetan hat. In dem Punkt zweifle ich an seinem Fachwissen. Da auch er, genauso wie Ilzer, die Qualität des Kaders total überschätzt hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:1-Heimsieg der Hartberger gegen die Wiener Austria.

