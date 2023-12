Austria-Fans: „Wimmer-Abgang wäre bitter aber verständlich“

Vor zwei Tagen veröffentlichte der Kicker das Gerücht, dass Michael Wimmer bei Kaiserslautern ein Wunschkandidat für die Trainernachfolge sei. Die Austria-Verantwortlichen dementieren aktuell die...

Vor zwei Tagen veröffentlichte der Kicker das Gerücht, dass Michael Wimmer bei Kaiserslautern ein Wunschkandidat für die Trainernachfolge sei. Die Austria-Verantwortlichen dementieren aktuell die Berichte und man wird in den nächsten Tagen bzw. spätestens Wochen sehen, ob an dem Kicker-Artikel etwas dran ist. Wir wollen uns aber bei den Austria-Fans umhören, was sie zu einem möglichen Abgang sagen und wen sie sich als Nachfolger wünschen würden. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Altes Landgut: „Ich glaube, wenn Kaiserslautern sich für Wimmer entscheidet, dann wird er gehen. Bei Kaiserslautern wird er sicherlich mehr verdienen und außerdem wird er medial in Deutschland viel mehr im Rampenlicht stehen, was er sicher als hilfreich für seine weiteren Karriereschritte empfinden wird. Irgendeinen Mehrwert als Trainer würde er bei der Austria bei einem vorzeitigen Abgang nicht hinterlassen, aber das wird ihm egal sein. Aber vielleicht bleibt er ja, weil sich Kaiserslautern für einen anderen Kandidaten entscheidet, man wird sehen. Meiner Meinung nach ist in der jetzigen Situation sowieso das Allerwichtigste, dass die finanziellen Angelegenheiten endlich in Ordnung gebracht werden. Vielleicht ist eine Ablösezahlung aufgrund des Trainerswechsel ein kleiner Bestandteil einer vorläufigen finanziellen Entspannung.“

systemoverload: „Wenn sie Wimmer nach Kaiserslautern gehen lassen, dann sind sie total wahnsinnig. Auch wird der FCK keine relevante Ablöse für einen Trainer zahlen, die uns hilft, nehme ich mal an. Geben kaum auch Geld für Transfers aus in den letzten Jahren, ein Spieler um eine Million Euro heuer ist eine totale Ausnahme. Auch wenn man nach FCK Finanzen googelt, hört man, dass bei denen die Lage angespannt ist.“

veilchen27: „Aus FCK-Sicht eine sehr gute, nachvollziehbare Überlegung, die Sinn macht. Für Michael Wimmer selbst wäre es sicherlich auch reizvoll. Aber er weiß, was er an Austria Wien hat und fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Müsste also schon ein sehr gutes FCK-Angebot sein. Wenn es das sein sollte, könnte man ihm nicht böse sein. Natürlich wäre ein deutscher Zweitligist für einen ambitionierten deutschen Trainer reizvoller als ein österreichischer Mittelständer, der ums finanzielle Überleben kämpft. Wie’s kommt, so kommt’s. Wenn das Ergebnis ist, dass wir Geld bekommen und in der Winterpause einen neuen Trainer installieren, dann soll’s so sein und es gäbe einige gute Namen am Markt, Favorit wäre sicherlich Brunmayr.“

Austrianer1969: „Für mich wäre sein Wechsel nachvollziehbar: Näher zur Heimat. Traditionsverein mit tollen Fans, mehr als 40.000 bei Heimspielen. Gehalt deutlich höher. Wahrnehmung in Deutschland deutlich höher. Ein sympathischer Trainer, egal was passiert.“

thebodi: „Wenn es keine Ausstiegsklausel gibt, denke ich nicht, dass es passieren wird. Man wird entsprechende Ablöse fordern und da es auch interessante Trainer ohne Ablöse am Markt gibt, tippe ich darauf, dass die wirtschaftliche Vernunft der Deutschen dann obsiegen wird.“

fermin: „Bitter, aber nachvollziehbar. Nahe bei der Familie, sicher besseres Gehalt, noch immer ein Name in Deutschland.“

Hurricane: „Sollte die Ablösesumme mal tatsächlich passen wäre der Abgang schon verkraftbar.“

Shock the monkey: „Wenn Wimmer wirklich geht wäre ich unheimlich traurig. Hab mir nicht gedacht, dass mir ein Trainer nach Mani so schnell ans Herz wächst…Als Nachfolger kommt für mich momentan nur Brunmayr in Frage.“

Alizee: „Die Strahlkraft vom FCK ist nicht zu unterschätzen. Bei den Heimspielen immer um die 40.000 Zuschauer. In seiner Heimat wäre er auch wieder und bei entsprechendem Erfolg wäre das ein gutes Sprungbrett Richtung Liga 1.“

Iderf: „Ich wäre Michi Wimmer auch nicht böse, war immer loyal und ehrlich.“

Owls: „Wenn wir schönes Geld bekommen, dann würde ich Wimmer gehen lassen. Punkteschnitt von 1,5 ist jetzt auch nicht überragend, auch wenn er als Typ sicher schwer in Ordnung ist.“

Rickson: „Keine Ahnung wieviel an dem Gerücht dran ist, aber von Brunmayr halte ich ziemlich viel. Der ist mit einer No-name-Truppe und spektakulären Offensivfußball souverän Meister geworden in Liga 2, grundlos hat Glasner ihn nicht in sein Team geholt. Hatte schon befürchtet, der landet bei den Grünen.“

VeilchenUK: „Fehler eingestehen und Mani Schmid zurückholen wäre meine Lösung.“

hope and glory: „Puh, wäre für mich schon ein herber Verlust. Ein sympathischer Kerl, der (jetzt!) ganz gut zu uns passt. Aber, so ist es eben in dem schnelllebigen Geschäft. Kommt halt der nächste. Brunmayr ist ein lässiger Typ! Schauen wir, ob er wieder in der Auswahl stehen wird.“

Manioll: „Michael Wimmer ist gut, aber bestimmt nicht die einzige und schnellste Lösung am Markt. Sollten die mit den Verantwortlichen bei uns verhandeln müssen, dann wird es keine schnelle Partie.“

violet heat: „Genau die Diskussion, die wir vor dem letzten Heimspiel des Jahres zwingend brauchen.“

