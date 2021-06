Berichte: Ercan Kara vor Wechsel in Englands zweite Liga

Laut englischen Zeitungsberichten und zahlreichen Beobachtern auf Twitter wird Rapid-Goalgetter Ercan Kara mit einem Wechsel zum englischen Klub Luton Town in Verbindung gebracht. Manche...

Laut englischen Zeitungsberichten und zahlreichen Beobachtern auf Twitter wird Rapid-Goalgetter Ercan Kara mit einem Wechsel zum englischen Klub Luton Town in Verbindung gebracht. Manche meinen sogar, dass er sogar schon bei sportmedizinischen Tests in England verweilt.

Als Ablösesumme stehen derzeit zwei Millionen Pfund, also etwa 2,33 Millionen Euro im Raum. Karas Vertrag bei Rapid läuft noch bis Sommer 2022.

Apparently Ercan Kara from Rapid Vienna is having a medical at Luton.

Luton ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, nachdem der bisherige Toptorschütze, der Ire James Collins ablösefrei zu Cardiff City wechseln wird. Luton spielt aktuell in der Championship, also der zweithöchsten englischen Spielklasse und beendete die vergangene Saison mitten im Mittelfeld der Tabelle, also auf Rang 12 von 24.

Dennoch wirkt das Gerücht nicht sonderlich spruchreif. Schließlich war der bisherige Rekordtransfer des kleinen Teams aus der Stadt nördlich von London der kroatische Torhüter Simon Sluga, der 2019 um 1,5 Millionen Pfund aus Rijeka kam. Mehr als eine Million zahlte Luton überhaupt erst zweimal.

Zwar ist die Championship mittlerweile eine sehr finanzstarke Liga, in der zahlreiche Klubs sehr hohe Transfergelder aus der Premier League lukrieren und auch die TV-Gelder bereits eine ansehnliche Höhe erreicht haben, aber dass sich gerade das Team von der Kenilworth Road in Corona-Zeiten derart „übernehmen“ würde, wäre doch eine Überraschung.

Luton gelang in den letzten Jahren ein regelrechter Durchmarsch: 2017/18 spielte man noch in der vierten Liga, stieg dann aber zweimal hintereinander auf, rettete sich 2020 knapp vor dem Wiederabstieg in die dritte Liga und konsolidierte sich nun im Tabellenmittelfeld der Championship. Das Team wird seit einem Jahr vom Waliser Nathan Jones betreut, der vor der neuen Saison vor einige Baustellen gestellt wird, weil zumindest acht Spieler das Team verlassen werden.