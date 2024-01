Christopher Trimmel vor Rückkehr nach Hütteldorf?

Am Wochenende machte ein Gerücht die Runde, das die Rapid-Fans aufhören ließ. Christopher Trimmel, der in den vergangenen Jahren sehr starke Leistungen auf dem...

Am Wochenende machte ein Gerücht die Runde, das die Rapid-Fans aufhören ließ. Christopher Trimmel, der in den vergangenen Jahren sehr starke Leistungen auf dem rechten Flügel von Union Berlin abrief, könnte zurück nach Hütteldorf wechseln, wo er seine tolle Karriere startete.

Christopher Trimmels Vertrag wird im Sommer bei Union Berlin auslaufen. Der 36-Jährige erarbeitete sich einen Kultstatus beim deutschen Bundesligisten, wo er seit Sommer 2014 insgesamt 319 Partien ablieferte. Bei seinen Einsätzen gelangen ihm sechs Treffer und starke 63 Assists! 152 Mal kam er in der 2. Bundesliga zum Einsatz, 125 Mal in der höchsten Spielklasse Deutschlands, wo er drei Tore und 28 Assissts erzielte.

Steffen Hofmann öffnet Tür für Trimmel

Christopher Trimmel, der seine Karriere als Offensivspieler begann und dementsprechend noch in der Regionalliga Ost als junger Spieler in 26 Partien zehn Tore beisteuerte, muss sich aktuell hinter dem acht Jahre jüngeren Josip Juranovic anstellen. Im Herbst stand er zwar einige Male in der Startaufstellung, doch seit dem 9.12. 2024 absolvierte er nur noch zwei Kurzeinsätze in den letzten vier Partien. Trimmel, der immer noch Kapitän bei den Berlinern ist, ist gut mit Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann befreundet, der gegenüber der BILD-Zeitung sagte: „An mir wird es nicht liegen, sondern an Trimbo. Wenn er das möchte, ist er natürlich immer willkommen bei uns. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Mensch. Genau das, was wir immer wieder suchen.“

Christopher Trimmel kam in 199 Partien für die Hütteldorfer auf 24 Tore und 26 Assists, steuerte also starke 50 Scorerpunkte bei. Sein Fitnesszustand dürfte gut sein, er selbst sagt, dass er zwei bis drei Jahre Fußballspielen will. Dennoch wird der Routinier im Februar bereits 37 Jahre alt. Der SK Rapid würde mit seiner Verpflichtung eine zweite Führungspersönlichkeit neben Guido Burgstaller bekommen, die auf dem rechten Flügel vielseitig einsetzbar ist. Trimmel ist allerdings um zwei Jahre älter als der Rapid-Goalgetter.

Auch als Rechtsaußen interessant

Auf der rechten Abwehrseite agierte im Herbst Leihspieler Nana Kasanwirjo, der zwar immer wieder unerklärliche Aussetzer hatte, aber auch gute Partien zeigte und einige Male sein Potential aufblitzen ließ. Eventuell wäre Trimmel bis zum Sommer eher eine Alternative für den rechten offensiven Flügel, wo es nach dem Kühn-Transfer zu Celtic noch keinen direkten Nachfolger gibt, da Neuzugang Christopher Lang etwas andere Fertigkeiten mitbringt. Im Sommer wird Kasanwirjos Leihe auslaufen und der SK Rapid müsste sich weniger Kopfzerbrechen um diese Position machen.

Zwei Fragen zu beantworten

In Hütteldorf wird man vor einer Trimmel-Rückkehr zwei Fragen beantworten müssen. Ist man so wie die Union-Berlin-Legende der Auffassung, dass Trimmel noch zwei bis drei Jahre als Fußballprofi bleiben und kann man sich finanziell einigen? Trimmel, der bei Union Berlin gut verdiente, müsste auf viel Geld verzichten, wenn er schon im Winter nach Hütteldorf wechselt. Immerhin würde der SK Rapid keine Ablöse zahlen, denn man hört, dass Union Berlin dem verdienstvollen Spieler im Falle eines Wechselwunsches keine Steine in den Weg legen wird.