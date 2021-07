Expected-Goal-Werte zum 1. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

SK Sturm Graz – Red Bull Salzburg 1:3 (xG=0.59:2.44)

Die Hoffnungen bei den Sturm-Fans waren vor dem Auftaktspiel gegen RB Salzburg groß, denn während Ilzers Mannschaft weitgehend zusammenblieb, gab es beim Serienmeister wieder einen großen Umbruch. Neben Trainer Marsch verließen Leistungsträger wie Daka und Mwepu den Verein und es gab beispielsweise mit dem Langzeitverletzten Koita auch einige Ausfälle. Die Hoffnungen erwiesen sich aber als weitgehend unbegründet, denn auch ein frühes Eigentor des RB-Kapitäns Ulmer warf die Gäste nicht aus der Bahn. Adeyemi steuerte einen Doppelpack bei und der starke Kristensen erzielte ebenfalls einen Treffer. Neben dem zweifachen Torschützen deutete auch der junge Sesko sein großes Talent an und man darf sich auf zahlreiche Treffer des jungen Stürmers in dieser Saison einstellen. Die Sturm-Fans befürchten nach der Vorstellung der Salzburger bereits nach der ersten Runde eine weitere Saison ohne großen Titelkampf in der Liga und es macht zumindest nach dem Auftaktspiel den Anschein, als würde Salzburg auch diese Saison den Umbruch gut verkraften. Die Expected-Goal-Werte von 0.59:2.44 zeigen, dass die Gäste verdient als Sieger vom Platz gingen.

SK Rapid Wien – TSV Hartberg 0:2 (xG=1.44:2.73)

Nach dem 2:1-Sieg gegen Sparta Prag freuten sich die Rapid-Fans auf den Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg, doch das vermeintliche Fußballfest verlief alles andere als nach den Wünschen der Anhänger. Der SK Rapid präsentierte sich insbesondere in der ersten Halbzeit in einer ganz schwachen Form und hatte den beherzt kämpfenden Gästen kaum etwas entgegenzusetzen. Einige Akteure befinden sich, vielleicht auch aufgrund von möglichen Wechsel-Wünschen nicht in Bestform, während das zentrale Mittelfeld ohne den gesperrten Neuzugang Robert Ljubicic keine Linie ins Spiel brachte. Die Hartberger hatten über die 90 Minuten gesehen die klar besseren Chancen und gingen absolut verdient als Sieger vom Platz, was auch die xG-Werte von 1.44:2.73 zeigen. Für die Rapid-Fans bleibt es zu hoffen, dass sich die Mannschaft schon am Mittwoch wieder von ihrer besseren Seite zeigen wird und es sich gegen Hartberg um einen Ausrutscher handelte. Die Fans wünschen sich jedenfalls noch eine Verstärkung im zentralen Mittelfeld, was Trainer Kühbauer wahrscheinlich auch so sehen wird.

SCR Altach – LASK 0:1 (xG=0.31:3.32)

Der LASK startete mit einem 1:0-Auswärtssieg im Ländle in die neue Saison, wobei das Ergebnis nicht den Spielverlauf wiederspiegelt. Die Hausherren hatten nur zu Beginn eine gute Chance, danach nahmen die Gäste das Spielgeschehen in die Hand und waren die klar dominierende Mannschaft, wie man auch gut an der unteren Overlyzer-Grafik erkennen kann. Nur die Chancenauswertung ist ausbaubar, aber es stimmt die LASK-Fans positiv, dass ihre Mannschaft zahlreiche Möglichkeiten kreierte. Die Expected-Goal-Zahlen fallen mit 0.31:3.32 ganz deutlich zugunsten der Gäste aus. Ein hochverdienter Sieg, auch wenn Altach-Coach Damir Canadi eine Punkteteilung als gerechter empfunden hätte.

WSG Tirol – Admira Wacker 1:1 (xG=0.84:1.68)

Andreas Herzog entführte mit seiner Admira einen Punkt aus Tirol und laut den Expected-Goal-Zahlen von 0.84:1.68 war der Punktegewinn auch mehr als verdient. Vom Spielverlauf her wird der neue Trainer dennoch nicht unglücklich sein, denn Vorsager gelang der Treffer der Gäste erst in der 94. Minute. WSG-Trainer Thomas Silberberger ärgerte sich nach dem Spiel über die fehlende taktische Disziplin seiner Mannschaft in der Schlussphase, denn der Treffer der Gäste fiel in Unterzahl und seine Mannschaft hätte cleverer agieren müssen. Ansonsten sah man eine recht ausgeglichene Partie, in der die Admira mehr als 60% der Zweikämpfe gewann.

SV Ried – FK Austria Wien 2:1 (xG=1.42:0.51)

In unserer ausführlichen Analyse könnt ihr nachlesen, weshalb sich die Austria gegen destruktive Rieder schwer tat aus der spielerischen Überlegenheit aussichtsreiche Chancen zu generieren. Die Wiener zeigten zwar in einigen Bereichen eine Steigerung gegenüber der schwachen Europacup-Partie gegen Breidablik, doch in der Offensive fehlten einfach die kreativen Ideen beziehungsweise die Durchschlagskraft. Die Gäste schossen zwar öfters aufs gegnerische Tor, doch die besseren Chancen fanden die Oberösterreicher vor, die bei den Expected-Goal-Werten mit 1.42:0.51 vorne liegen.

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC 1:1 (xG=0.84:1.18)

Das Kärtner Duell endete mit einer Punkteteilung, die durchaus Parallel zum Remis zwischen der WSG Tirol und Admira aufwies. Auch in diesem Spiel gelang es nämlich einer Mannschaft in numerischer Unterlegenheit einen Last-Minute-Treffer zum 1:1-Endstand zu erzielen. Austria Klagenfurt zeigte nach der roten Karte von Moreira Moral und sicherte sich durch einen Treffer des umtriebigen Pink einen Punkt. Klagenfurt-Coach Peter Pacult lobte dementsprechend die Moral seiner Mannschaft, während WAC-Trainer Dutt den drei Punkten nachtrauert. Die xG-Zahlen fallen mit 0.84:1.18 mit leichten Vorteilen für die Gastmannschaft aus.

