Expected-Goal-Werte zum 4. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Admira Wacker – SV Ried 3:1 (xG=1.16:0.96)

Unter dem alten neuen Trainer Damir Buric fing sich die Admira wieder und gewann nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Wiener Austria die erste Partie in der neuen Saison. Beim 3:1-Sieg stellte Neuzugang Maximilian Breunig seine Torgefahr erneut unter Beweis und sorgte bereits in der 5. Minute für die Führung. Ried-Stürmer Marco Grüll, der laut Medienberichten knapp vor einer Unterschrift beim SK Rapid stand und an dem nun auch RB Salzburg Interesse haben soll, verkürzte in der zweiten Halbzeit auf 1:2, doch Tomislav Tomic legte nach und erhöhte nach 66 Minuten auf den 3:1-Endstand. Laut den Expected-Goal-Werten von 1.16:0.96 hatte die Admira leichte Vorteile, aber es war alles andere als eine klare Angelegenheit.

WSG Tirol – FK Austria Wien 0:2 (xG=0.82:1.01)

Auch in dieser Partie gab es einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, der laut den Expected-Goal-Werten alles andere als eindeutig war. Aus Sicht der Hausherren lauten die xG-Werte 0.82:1.01. Die Hausherren aus Tirol hatten deutlich mehr Ballbesitz (58,3%) und wieder auch die bessere Passquote auf (78.6% zu 71.1%). Warum sich die Austria so schwer tat könnt ihr in unserer Analyse nachlesen. Wir empfehlen euch außerdem unsere Spielerbewertungen, insbesondere da ein Akteur auf einer für ihn ungewohnten Position eine sehr starke Leistung ablieferte.

Wolfsberger AC – SKN St. Pölten 2:4 (xG=1.8:1.6)

Der WAC kommt nur schleppend in die neue Saison. Die in den letzten Jahren so erfrischend aufspielenden Kärntner verloren das Heimspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:4 und haben nach neun Runden nur einen Sieg und drei Niederlagen zu Buche stehen. Der SKN St. Pölten steht hingegen nach dem Auswärtssieg am dritten Tabellenplatz und ist eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen neuen Saison. Stürmer Dor Hugi schlug bei den Niederösterreichern voll ein und erzielte zwei Treffer. Beide Mannschaften hatten etwa gleich viele Schussversuche und die Qualität der Chancen war auch insgesamt ausgeglichen, was man an den xG-Werten von 1.8:1.6 aus Sicht des WAC feststellen kann. Die Gäste waren im Abschluss effizienter.

SK Rapid Wien – LASK 3:0 (xG= 3.33:0.06)

Unsere Überraschung der vergangenen Runde fand diesmal in Wien statt, wo der SK Rapid einen überraschenden, aber ungefährdeten Sieg gegen indisponierte Linzer feierte. Der LASK hatte neben den Europacup-Strapazen allerdings auch Personalprobleme und musste neben Tormann Schlager auch Abwehrorganisator Trauner vorgeben, was sich von den ersten Minuten an bemerkbar machte. Insbesondere bei weiten Bällen nach vorne war die Abwehrreihe rund um Wiesinger überfordert und hatte mehrere Male das Nachsehen gegenüber Kara und Fountas. Die xG-Zahlen sind absolut ungewöhnlich für Spiele mit LASK-Beteiligung, da die Linzer aufgrund ihres starken Pressings normalerweise nicht viele Chancen zulassen. Aus Sicht der Hausherren lauten die Expected-Goal-Werte 3.33:0.06 – ein Wert mit dem man nicht rechnen konnte vor der Begegnung. Wie es zu diesem Ungleichgewicht genau kam, könnt ihr in unserer Analyse nachlesen.

SK Sturm Graz – SCR Altach 0:4 (xG=1.83:0.82)

Nach der 0:4-Niederlage in Graz sind die Altacher mit nur einem Punkt aus vier Spielen Tabellenletzter. Gegen die Blackies stellten sich die Vorarlberger etwas naiv an, da sie den Gegner immer wieder zu Kontersituationen verhalfen. Christian Ilzer darf sich nach drei Unentschieden in Folge über seinen ersten Meisterschaftssieg als Sturm-Trainer freuen, der noch dazu sehr deutlich ausfiel. Laut den xG-Werten von 1.83:0.82 zu deutlich, aber natürlich noch immer verdient.

RB Salzburg – TSV Hartberg 7:1 (xG=4.36:0.71)

Serienmeister RB Salzburg ist in der heurigen Saison nicht zu stoppen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch den Einzug in die Königsklasse bewerkstelligte, feierten die Salzburger in der Meisterschaft einen 7:1-Kantersieg gegen Hartberg. Der Sieg war auch laut den xG-Werten von 4.36:0.71 eine ganz klare Angelegenheit, hätte aber natürlich nicht so hoch ausfallen müssen. Interessant ist, dass von den 20 Schussversuchen der Salzburger gleich 15 Stück auf das gegnerische Tor gingen (75%), was ein sehr hoher Wert ist. Der Durchschnittswert der Salzburger ist in dieser Saison 45.2%.

