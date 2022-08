Expected-Goal-Werte zum 6. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SC Austria Lustenau – RB Salzburg 0:6 (xG=0.46:3.97)

Matthias Jaissle war nach dem 6:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft gegen Austria Lustenau natürlich sehr zufrieden und sprach von der besten Saisonleistung seiner Mannschaft. Seine Mannschaft brachte insgesamt 13 Schüsse auf das gegnerische Tor, während die Hausherren keinen einzigen Schussversuch auf das Tor von Köhn brachten. Auch die xG-Werte fallen mit 0.46:3.97 sehr eindeutig aus.

TSV Hartberg – SV Ried 2:0 (xG=2.21:1.37)

In der ersten Halbzeit war nicht viel los in der Profertil Arena, denn beide Mannschaften agierten eher abwartend. Spannender wurde es in den zweiten 45 Minuten, als die Teams etwas mehr riskierten und die Hartberger in der 62. Minute durch Almog in Führung gingen. Die Schlüsselszene des Spiels war sicherlich der Ausschluss von Plavotic, der eine Schlussoffensive der Gäste verhinderte. Stattdessen erzielte Joker Tadic in der Nachspielzeit den Sieg für die Hausherren, die mit 2.21:1.37 die etwas besseren xG-Werte aufweisen.

LASK – SCR Altach 4:1 (xG=3.01:1.26)

Der LASK verteidigte mit dem 4:1-Heimsieg gegen Altach die Tabellenführung, wobei die Oberösterreicher die Partie erst in der Schlussphase durch die eingewechselten Joker Horvath und Koulouris entschieden. Speziell zu Beginn der zweiten Halbzeit bekamen die Altacher Überhand, gerieten aber nach einem richtigen Kracher von Jovicic mit 1:2 in Rückstand. Insgesamt ein verdienter Sieg des Tabellenführers, der mit 3.02:1.26 auch bei den xG-Werten klar vorne ist.

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 3:3 (xG=2.81:1.42)

Die Fans in Klagenfurt sahen eine interessante Partie mit sehr schönen Treffern, die keinen Sieger hervorbrachte. Die Austria-Fans lobten die Moral ihrer Mannschaft, kritisierten aber die Abwehr, die zum Teil vogelwild agierte. Die Hausherren weisen mit 2.81:1.42 die klar besseren xG-Werte auf, hatten allerdings bei den Elfmeterentscheidungen des Schiedsrichters und des VARs Glück.

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz 1:2 (xG=0.72:1.60)

Der SK Rapid präsentierte sich insbesondere in der ersten Hälfte gegen den SK Sturm in einer besseren Verfassung als beim blamablen EC-Spiel gegen den FC Vaduz, doch am Ende sollte wieder nichts herausschauen. Die Wiener hatten allerdings Pech, dass Schiedsrichter Jäger einige Minuten vor Schluss Moormann ausschloss und den Gästen einen Elfmeter zusprach, was eine mehr als strittige Entscheidung war. Aufgrund des Elfmeters haben die Gäste auch bei den xG-Werten mit 0.72:1.60 die Nase vorne. Insgesamt funktionierten in der Offensive bei beiden Mannschaften nicht viel und so brachten beide Teams jeweils nur drei Schüsse auf das gegnerische Tor.

WSG Tirol – Wolfsberger AC 1:3 (xG=0.32:2.19)

Die WSG ging im Spiel gegen den WAC bereits nach fünf Minuten durch Rogelj in Führung, konnte dann aber diesen perfekten Start nicht nutzen. Die Mannschaft von Trainer Silberberger agierte sehr fehlerhaft und es dauerte nur zehn Minuten, bis der WAC ausglich. In der zweiten Hälfte blieben die Gäste die überlegene Mannschaft und sicherten sich nach Treffern von Boakye und Ballo, die beide als Joker in die Partie kamen, den ersten Dreier in dieser Saison. Durchaus verdient, was auch die xG-Werte von 0.32:2.19 belegen.