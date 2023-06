Grüll-Ersatz? Rapid zeigt Interesse an australischem Superdribbler Tilio

Dass Marco Grüll den SK Rapid im Sommer verlassen wird, scheint bereits einigermaßen fix zu sein. Ein gut informierter australischer Journalist und Scout berichtet nun über das Interesse Rapids am wohl besten Flügelspieler der A-League. Marco Tilio vom Melbourne City FC soll auf der Liste der Grün-Weißen stehen.

Tilio wird im August 22 Jahre alt, holte in Australien aber bereits drei Meistertitel, spielte bis dato fünfmal im australischen Nationalteam. Der Flügelspieler ist Linksfuß, kommt aber häufig invers über die rechte Seite. Allerdings wird der dribbelstarke Aussie beidseitig eingesetzt, spielte etwa im australischen Nationalteam eher links als rechts.

Understand that Austrian side Rapid Wien are showing interest in Socceroos and Melbourne City winger Marco Tilio (2001). The Austrian side will participate in the qualifying rounds of the UEFA Europa Conference League next season.

— AussieScout (@scout_aussie) June 6, 2023