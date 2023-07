Heinz Lindner vor Rückkehr zur Wiener Austria?

Das Sportportal laola1.at berichtet, dass der österreichische Torhüter Heinz Lindner mit einer Rückkehr zur Wiener Austria liebäugelt. Wechselt der 36-fache österreichische Nationalspieler in die...

Das Sportportal laola1.at berichtet, dass der österreichische Torhüter Heinz Lindner mit einer Rückkehr zur Wiener Austria liebäugelt. Wechselt der 36-fache österreichische Nationalspieler in die Generali Arena?

Heinz Lindners Rückkehr zur Wiener Austria wäre für viele Fans auch in emotionaler Hinsicht wünschenswert. Der Schlussmann, der aktuell beim FC Sion unter Vertrag steht, wechselte im Sommer 2015 nach Eintracht Frankfurt, wo er jedoch nur drei Pflichtspiele für die Kampfmannschaft bestritt. Es folgte ein Wechsel zu den Grasshoppers, wo er Stammtormann war, allerdings mit dem Klub in die Challenge League abstieg. Nach einem Gastspiel bei Wehen Wiesbaden unterschrieb er beim FC Basel, wo er Đorđe Nikolić aus dem Tor verdrängte und Stammtormann blieb. Insgesamt absolvierte er 81 Partien für den FC Basel, wobei er 25 Mal ohne Gegnetor blieb. Da mit Marwin Hitz ein neuer Einser-Tormann verpflichtet wurde, wechselte der heute 33-Jährige zum FC Sion, wo er in der vergangenen Saison 29 Mal zum Einsatz kam. Sion stieg jedoch als Tabellenletzter ab, weshalb Lindners Wunsch nach einem Comeback bei der Wiener Austria durchaus nachvollziehbar ist.

Man kann aber davon ausgehen, dass es nur dann zu einer Lindner-Rückkehr kommt, wenn Christian Früchtl aus seinem Vertrag gekauft wird. Der Pentz-Ersatz ist zehn Jahre jünger als Lindner und stand immerhin im Euro-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft. Der Kicker berichtete Anfang Juni, dass Union Berlin ein Auge auf den jungen Keeper geworfen hat. Auch wenn es mit einem Transfer zum Champions-League-Teilnehmer vielleicht nichts wird, werden auch andere Klubs den Tormann auf dem Radar haben.

Sollte die Wiener Austria mit einer möglichen Tormann-Rochade einen satten Gewinn einstreifen, so wird sie dies aufgrund der finanziellen Situation wohl nicht ablehnen, zumal ein Lindner-Comeback wie oben erwähnt auch in emotionaler Hinsicht für die Fans eine schöne Geschichte wäre. Rein aus sportlichen Gründen müssen die Veilchen nicht unbedingt handeln, da sie mit den Leistungen von Früchtl insgesamt zufrieden sein dürfen. Er war zwar nicht so bärenstark wie Pentz vor seinem Abgang, was allerdings kein Maßstab sein darf, da der aktuelle Bayer-Ersatztormann eine absolute Ausnahmesaison absolvierte.