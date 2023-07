Rapid-Schreck ist neuer Leipzig-Rekordeinkauf, Busquets wechselt fix zu Messi

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Lois Openda

ST, 23, BEL | RC Lens – > RB Leipzig

Im Februar 2022 erzielte der Belgier Lois Openda in der UEFA Europa Conference League das Auswärtstor für Vitesse Arnheim bei der 1:2-Niederlage beim SK Rapid. Im Rückspiel, das Vitesse mit 2:0 für sich entscheiden konnte, fehlte er gelbgesperrt. Seitdem ist viel passiert und Openda wechselte im vergangenen Sommer nach Lens, das sensationell französischer Vizemeister wurde. Mit 21 Saisontoren hatte der 23-Jährige maßgeblichen Anteil der tollen Saison, was wiederum Großklubs wie Frankfurt, Dortmund, Milan, Aston Villa und Arsenal auf den Plan rief. Das Rennen machte nun aber RB Leipzig: Der neunfache belgische Teamstürmer unterschreibt bei den Sachsen einen Fünfjahresvertrag und kostet die Leipziger stolze 43 Millionen Euro, womit er der teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte des deutschen Pokalsiegers wird.

Sergio Busquets

DM, 35, ESP | FC Barcelona – > Inter Miami CF

Was bereits seit längerem gemunkelt wird, ist nun fix: Der 143-fache spanische Nationalspieler, Welt- und Europameister Sergio Busquets folgt seinem langjährigen Teamkollegen Lionel Messi nach Miami. Nach 15 Jahren in der Kampfmannschaft von Barcelona unterschrieb der seit gestern 35-Jährige einen Vertrag über 2 ½ Jahre in Florida. Inter Miami liegt in der Eastern Conference der Major League Soccer derzeit auf dem letzten Platz. In der Liga ist David Beckhams amerikanisches Fußball-Franchise bereits seit zwölf Spielen sieglos. In den nächsten Wochen sollen allerdings die neuen Topstars des Teams debütieren.

Srdjan Spiridonovic

LA, 29, AUT/SRB | Kauno Zalgiris – > Hajer Club

Der Wiener Srdjan Spiridonovic, der in den letzten Jahren immer mehr zum Weltenbummler wurde, wechselt in Saudi-Arabiens zweite Liga und schließt sich für eine Saison dem Hajer Club an. Der langjährige Austrianer hatte in den letzten Jahren für Kauno Zalgiris in Litauen, die griechischen Klubs Panionios und Atromitos, für Genclerbirligi in der Türkei, den serbischen Topklub Roter Stern Belgrad und den polnischen Klub Pogon Szczecin gespielt. Davor spielte er in Österreich für die Admira und die italienischen Klubs Vicenza und Messina. Der Linksaußen, der in jungen Jahren auch in Österreichs Nachwuchsauswahlen kickte, wird im Oktober 30 Jahre alt.

Angelo

RA, 18, BRA | FC Santos – > Chelsea FC

Bereits als er 16 Jahre alt war, berichteten wir über den brasilianischen Offensivmann Angelo Gabriel, der als eines der größten Talente weltweit im Jahrgang 2004 gilt. Im Zuge eines Updates im vergangenen Herbst berichteten wir auch darüber, dass er bereits 91 Spiele als Profi in den Beinen hatte, obwohl er im Dezember erst 19 Jahre alt wird. Mittlerweile bestritt der Rechtsaußen sogar 129 Partien für den FC Santos, ist somit in seinem Jahrgang wohl der „routinierteste“ Spieler der Welt. Nachdem in der Vergangenheit bereits Klubs wie Real Madrid, Liverpool und Newcastle United Interesse am jungen Brasilianer bekundeten, schlug nun der Chelsea FC zu und bezahlte 15 Millionen Euro Ablöse für Angelo. Er unterschrieb einen „langfristigen“, nicht näher beschriebenen Vertrag und könnte nun sofort wieder verliehen werden, um auch in Europa ausreichend Spielpraxis sammeln zu können. Als wahrscheinlichster Abnehmer gilt der RC Strasbourg, der eine Kooperation mit Chelsea unterhält.