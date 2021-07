LASK-Fans: „Bescheren wir Rapid einen absoluten Fehlstart“

Der LASK trifft nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen Altach auf den SK Rapid, der in den letzten beiden Partien keine gute Figur abgab. Glauben die...

Der LASK trifft nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen Altach auf den SK Rapid, der in den letzten beiden Partien keine gute Figur abgab. Glauben die LASK-Fans, dass ihre Mannschaft endlich wieder drei Punkte gegen die Hütteldorfer einfährt? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Die vergangenen Aufeinandertreffen stimmen zwar nicht allzu positiv, aber jede (Un-)Serie endet irgendwann und so wird auch mal ein Sieg gegen Rapid rausschauen. Die Hartberger haben gezeigt, dass Rapid aktuell nicht in Top-Form agiert und eine etwas neu formierte Abwehr inklusive Karamoko, der vorne wirbelt, könnten überraschende Parameter darstellen. Wenn es bei Raguz für die Startelf reichen sollte, würde ich ihn auch anstatt Schmidt bringen. Den Rest würde ich so belassen. Möge der ASK Rapid einen absoluten Fehlstart in die Saison bescheren! Das kommende Spiel wird auch insofern spannend, weil es ein erster nennenswerter Prüfstein für das Festhalten an Thalhammer sein wird. Gerade gegen die vermeintlich kleinen Teams wie Altach wurden auch letztes Jahr die Punkte eingefahren, aber ein echtes Erfolgserlebnis gegen Rapid fehlt bisher.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Ein echtes Schmankerl erwartet uns da im ersten Heimspiel. Die Hütteldorfer sind unter Druck und müssen liefern. Lasset uns unsere schwarz-weißen Götter daher zu Triumph und Gloria peitschen. Verhelfen wir den Grün Weißen zu einem echten Fehlstart!“

Urfahraner: „Nach den ganzen Negativmeldungen der letzten Wochen kann ich mich nur bedingt freuen, da das Damoklesschwert über dem Verein hängt.“

lasso: „Am Samstag wird die gesamte Bundesliga Zeuge wie ein neuer Star geboren wird. Wie ein Phönix wird Karamoko aus der Asche treten und mindestens einen Doppelpack schüren. Alles andere als ein Sieg ist unvorstellbar.“

JochenGierlinger: „Rapid endlich wieder mal schlagen, damit die sich dann auf die Doppelbelastung ausreden können. Siegtor in letzter Sekunde durch Raguz wäre dann noch geil.“

Traunseelaskler: „Schaut nach der typischen Situation vor einem Rapid-Spiel aus. Rapid komplett am Sand, uns wird wohl wieder die Favoritenrolle zugeschoben – der übliche Ausgang dieser Spiele ist auch bekannt.“

Ibinsneta: „Wird ein schwieriges spiel und der erste Gradmesser, auch (und erst recht) wenn Rapid angeschlagen kommt. Die Leistung in Altach macht Mut, aber das war halt auch ein Gegner, den die meisten in der unteren tabellenhälfte erwarten und der im Cup gegen einen Drittligisten ausgeschieden ist. Dazu werden wir sehen, wie gut die Defensive nach dem Abgang von Trauner gegen eine österreichische Spitzenmannschaft funktioniert. Ein Sieg gegen die Grünen ist lange überfällig, dazu wird aber eine gute Chancenauswertung (die war in den ersten Spielen noch nicht optimal) nötig sein. Und zur Abwechslung sollten wir mal keine Geschenke verteilen.“

lasso: „Dass Rapid in der vordersten Reihe Qualität besitzt ist sowieso hinlänglich bekannt. Hier können schon vier bis fünf Spieler aus wenig etwas Zählbares produzieren. Defensiv wurde den Pragern auch nicht dramatisch viel angeboten. Ein entscheidendes Kriterium wird sein das Mittelfeld zu kontrollieren. Bei allem Respekt aber hier muss es von Grgic und Michorl der Anspruch sein die Rapid-Zentrale zu dominieren. Gelingt dies und das Tempo kann von der ersten Minute hochgehalten werden, wird diese unsägliche negativ Serie endlich sein Ende finden.“

casual1908: „Nach gut 18 Monaten Entzug kehrt endlich wieder Normalität ein, ölt eure Kehlen und lasst uns das Exil in ein Tollhaus verwandeln. Wobei Normalität nicht vollends korrekt ist. Sehr verdiente Spieler in der jüngeren Vereinsvergangenheit werden zum Heimspielauftakt kein schwarz-weißes Trikot überstreifen, die Rückennummern 15, 18 und 26 nicht am Stadioninsert aufleuchten. Obwohl mir der Begriff „Legende“ in der heutigen Zeit zu schnell verwendet wird, haben die Spieler Trauner, Ranftl und Ramsebner sehr wohl Legendenstatus erlangt. Es schmerzt diese 3 Akteure zukünftig nicht von den Rängen zu pushen!“

