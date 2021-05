LASK-Fans: „Das Vertrauen in den Trainer wird erschüttert“

Der LASK verlor gestern das Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg mit 2:5 und kann damit aus eigener Kraft nicht mehr unter die Top-3 kommen. Wir...

Der LASK verlor gestern das Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg mit 2:5 und kann damit aus eigener Kraft nicht mehr unter die Top-3 kommen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GH78: „Ich habe mich ab Minute 75 mehr dafür interessiert was in Graz und Innsbruck passiert. Und das sagt schon sehr viel über unser Spiel heute aus. Wenn nur die WSG in der Nachspielzeit den Elfmeter versenkt hätte wäre das ersehnte Saisonende am kommenden Samstag schon fixiert. So heißt es nächste Woche nochmals zittern. Mehr als Platz 4 war für mich nach dem Sturm-Doppel bei unserer „Form“ ohnehin illusorisch. Und ich habe mehr Vertrauen in einen Punktgewinn von Sturm Graz nächste Woche als von uns. Als ich die Startformation ohne Grgic gesehen habe dachte ich mir noch „mutige Trainerentscheidung, aber er wird sich schon etwas dabei gedacht haben“. Tatsächlich war unser zentrales Mittelfeld heute ein Durchhaus. Und es ist nicht die Niederlage gegen die Salzburger, die mich ärgert, sondern wie sie zustande gekommen ist. Thalhammer hat meines Erachtens die falsche Aufstellung und die falsche Taktik gewählt. Die Mannschaft hat sich in der Defensive (Ausnahmen Andrade, Renner) sehr naiv angestellt. Und als man die Führung in Windeseile hergeschenkt hat ist wieder einmal jegliche Überzeugung aus den Spielern gewichen. Die Mannschaft ist mental wirklich angeschlagen, hat wohl schon zu viele Ups & Downs miteinander erlebt. Da muss sich im Sommer etwas verändern – nicht nur auf der Trainerbank. Und mein Vertrauen in den Trainer ist seit dem heutigen Spiel wirklich erschüttert. Er ist angetreten mit dem Ziel die Mannschaft variabler zu machen, spielt zwei Wochen nach dem klar verlorenen Cupfinale mit derselben Aufstellung, obwohl Grgic im Moment der Unterschied-Spieler im Leistungskarussell zu sein scheint und behauptet in der Pressekonferenz die Mannschaft könne nicht tiefer stehen und aus einer gesicherten Abwehr agieren.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Much1: „Wollte es vor dem Spiel auch nicht wahrhaben, aber nun ist es für mich augenscheinlich. Das wird nix mehr mit dem Trainer. Völlig vercoacht, kein Spirit und jetzt gibt man sich komplett auf. Würde die Mannschaft noch zum Trainer stehen (oder sich zumindest vor ihm fürchten) würde so eine Leistung nicht passieren. Skandalös, blamabel, eine Bankrotterklärung.“

Santuzzo: „Ich sehe uns schon das Playoff gegen die Austria verlieren.“

LASK_92: „Natürlich macht einen das relativ sprachlos, wie diese Niederlage heute zustande kommt. Allerdings, so ehrlich und rational sollte man auch sein, war es vor Spielbeginn bereits als sehr unwahrscheinlich anzusehen, dass heute Punkte aufs Konto wandern…Natürlich gibt es einen Haufen Verletzte, es entwickelt sich eine unvorteilhafte Dynamik, Dinge nehmen ihren unvorteilhaften Lauf, das ist alles gut und schön bzw. in diesem Fall fraglos schlecht, diese Partie würde mich dann dennoch auch zum Nachdenken bringen, was Personalentscheidungen für die kommende Saison anbelangt. Schade, schade, Platz 3 wäre angesichts dieser doch verkorksten Saison dennoch alle Mal im Bereich des Möglichen gelegen.“

Urfahraner: „Leider ein absolutes Frühjahrs-Desaster. Da wird jetzt aber gehandelt werden müssen. Hätte ich nie für möglich gehalten nach dem Herbst. Eine Riesenenttäuschung für mich vor allem die spielerischen Auftritte im Frühjahr. So viele Defensivfehler und immer wieder dieselben übers ganze Frühjahr. Verloren haben wir es aber nicht heute, nur natürlich ein Spiegelbild der letzten Monate.“

Traunseelaskler: „Ich würde nicht sagen, dass die Mannschaft heute gegen den Trainer gespielt hat, zu Beginn hat man ja etwa in der Offensive durchaus einen Willen gesehen. Ich habe eher den Eindruck, dass Thalhammer mit dieser Taktik heute selbst gegen sich gespielt hat. Auch für mich ist Thalhammer mittlerweile nicht mehr tragbar, mit Heute habe ich den Glauben verloren, dass er uns nächste Saison leistungsmäßig wieder stabilisieren kann.“

Forza LASK: „Nach der heutigen Leistung muss man sich meiner Meinung nach am Ende der Saison von mehreren Personen im Trainerteam trennen. Thalhammer stand ich anfangs sehr positiv gegenüber und ich habe ihm bis zuletzt eine Kehrtwende zugetraut. Nach dem heutigen Spiel hat er bei mir aber jeglichen Glauben an eine Besserung verloren. Man hat heute gesehen, dass er beispielsweise gegen Salzburg keine Lösungen findet und auch keinen Plan B in der Schublade hat. Außerdem gibt er der Mannschaft überhaupt kein Feedback aus der Coachingzone und das wäre in vielen Spielsituationen ein wesentlicher Faktor. Thalhammer als Trainer ist für mich daher nicht mehr tragbar. Aber ich denke er könnte mit seiner Expertise dem Verein in anderer Position erhalten bleiben. Bei aller Sympathie ihm gegenüber, man muss nach dieser Defensivleistung auch den dafür zuständigen Defensivcoach Pogatetz in Frage stellen. Jedoch kann man trotz der deutlichen Niederlage positiv hervorheben, dass zumindest im Offensivspiel in den letzten Spielen eine gewisse Entwicklung sichtbar ist.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 2:5-Niederlage des LASK gegen RB Salzburg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!