LASK-Fans: „Der Flow und das Selbstverständnis fehlen“

Der LASK verlor etwas überraschend das Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit 1:2, wobei das Ergebnis sicherlich auch auf die Ausfälle einiger Stammspieler zurückzuführen...

Der LASK verlor etwas überraschend das Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit 1:2, wobei das Ergebnis sicherlich auch auf die Ausfälle einiger Stammspieler zurückzuführen war. Neben einigen verletzten Spielern fehlten mit Trauner und Michorl zwei ganz wichtige Säulen aufgrund einer Sperre. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pk97: „Bin zwar enttäuscht über die vermeidbare Niederlage, aber meine Stimmung ist doch deutlich besser als noch nach der Niederlage gegen Rapid. Das Spiel war meiner Meinung nach richtig gut, und über weite Strecken haben wir Hartberg komplett dominiert. Leistung hui, Ergebnis pfui.“

Steve McManaman: „Ja – ich bin enttäuscht. Aber: Die Rumpfmannschaft hat großteils gut gespielt und unverdient verloren. Wir müssen aktuell viele Stammspieler vorgeben und tun uns schwer beim Chancen kreieren.“

LASK_92: „Weitestgehend losgelöst vom konkreten Spiel gegen Hartberg lässt sich festhalten, dass die Partie als Paradebeispiel dafür herangezogen werden kann, was für mich schon seit geraumer Zeit feststeht und zu befürchten war: Der LASK ist in keinem Flow, das Selbstverständnis fehlt nach wie vor und in nahezu allen Bereichen und Mannschaftsteilen fehlt manches auf die Leistungen in der Hochphase der Vorsaison. Diese dienen gewissermaßen als Benchmark. Es wäre allerdings auch reichlich vermessen, illusorisch und weltfremd, diesen Standard als Muss und gegeben anzusehen. Diesbezüglich gilt es sich eben immer wieder vor Augen zu führen, dass diese besondere Phase überaus speziell war und grandios verlaufen ist. Daraus ergibt sich mehr oder weniger schon per Definition, dass dies nur sehr schwer zu wiederholen und daran immer wieder aufs Neue heranzukommen, eine Mammutaufgabe ist. Natürlich sollte in Hälfte 2 offensiv weitaus mehr kommen und mit größerer Vehemenz auf den Ausgleich gespielt werden, diese Konstellation ist und bleibt aber nun einmal kein Wunschkonzert. Schon gar nicht, wenn man gegen Hartberger, die von vornherein ihr gesamtes Spiel nur auf Konter ausgelegt hatten, in Rückstand liegt.“



Overlyzer – Dein Vorteil bei Live-Wetten

AllesKlar: „Die Niederlage ärgert zwar enorm, ist aber kein Beinbruch. Das obere Playoff ist fix und das muss zumindest bis zum neuen Stadion jedes Jahr wieder das Ziel sein. Mehr ist fein, sollte aber nicht zur Pflicht werden.“

JochenGierlinger: „Schade, dass man heute mit ca. fünf schwachen Minuten in der Defensive den Sieg hergegeben hat. Ansonsten war ja Hartberg kein einziges Mal gefährlich vor dem Tor. Irgendwie komme ich immer mehr zu der Meinung, dass unser 3-4-3 nicht wirklich zu unserem neuen Spiel passt.“

Bohemian Flexer: „Es läuft halt in der Defensive alles gegen uns, die schießen dreimal aufs Tor und treffen zweimal davon und wennst dann offensiv nicht nachlegen kannst ist es doppelt bitter – aber besser jetzt wie im Playoff.“

LASK1965: „Ich glaube, dass das System Thalhammer noch Zeit benötigt um wirklich zu greifen. Das ist jetzt seit Glasner die erste „gröbere“ Umstellung. Ismael hat im Grunde nur das weitergeführt was Glasner angefangen hat und Thalhammer versucht nun mit diesem Fundament doch umzustellen. Kann man kritisch sehen, aber ich habe immer noch vollstes Vertrauen in Thalhammers fachliche Kompetenz und ich bin auch der Meinung, dass es für Thalhammers Idee eine größere Umstellung benötig.Und bei all dem Lob bzw. den Vorschusslorbeeren, muss ich schon auch sagen, dass ich es nicht ganz verstehe wieso man nach einer 1:0-Führung nicht wirklich auf die komplette Spielkontrolle setzt, denn Ball laufen lässt und vorne mal nicht voll drauf presst. Stattdessen könnte man die beiden Außenspieler Renner/Ranftl tiefer stehen lassen.“

laskler89: „Die Leistung von Hartberg war richtig abgeklärt. Nach dem 1:0 habe ich mir gedacht, dass das Spiel heute richtig schick werden könnte. Von Thalhammer würde ich mir einfach mehr Emotion wünschen, da geht momentan einiges ab, was den LASK der letzten Jahre ausgezeichnet hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des LASK gegen Hartberg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!