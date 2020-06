LASK-Fans: „Die Niederlage passt zu den letzten Wochen“

Der LASK musste aufgrund von Corona-Gate in den letzten Wochen einen herben Image-Verlust hinnehmen, nun ging auch noch das Auftaktspiels des oberen Playoffs gegen...

Der LASK musste aufgrund von Corona-Gate in den letzten Wochen einen herben Image-Verlust hinnehmen, nun ging auch noch das Auftaktspiels des oberen Playoffs gegen Hartberg mit 1:2 verloren. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zum Spiel gegen die Steirer sagen. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK_92: „Das 1:2 – passt perfekt zu den letzten Wochen. Kurioserweise wirkt das allerdings alles so eigenartig, weiß ehrlich gesagt nicht, wann mich ein „Last-Minute“-K.O. das letzte Mal so wenig berührt hat. Nicht, dass es mir komplett egal wäre, aber keine Ahnung, fühlt sich furchtbar komisch an das Ganze.“

pk97: „Leider war die Chancenverwertung katastrophal, waren einige wie ich finde dämliche Fouls und Karten dabei, Ramses hat leider das Gegentor durch Nichtrausrücken verschuldet.“

Chrisu6: „Zum Spiel: Hartberg wie fast immer ein unangenehmer Gegner. Nutzt Räume wennst aufmachst. Wir sicherlich verunsichert – hätte ich auch gewundert, wenn das alles spurlos vorbeigeht.“

LASKing 1908: „Wenigstens ist der „sportliche“ Vorteil jetzt klar zum sehen.“

Traunseelaskler: „So ein Spiel kann passieren, nicht weiter schlimm. Jetzt heißt es Krone richten und weiter. Die Leistung war am Ende natürlich nicht gut genug, beide Mannschaften hatten ihre Chancen, der Sieg von Hartberg kommt daher nicht überraschend. Der Beginn beider Halbzeiten war jeweils ganz gut, danach allerdings viele Fehler, in der zweiten Hälfte vor allem auch in der defensiven Abstimmung, zudem war Hartberg wie gewohnt stark im Umschaltspiel.“

Koenig: „Komisches Spiel .. Vorne mit extrem viel Pech und Unvermögen. Hinten sah Schlager einmal unglücklich aus und das zweite geht komplett auf ihn.“

LASK1965: „Irre, jetzt erst aus der Arbeit gekommen und das Ergebnis hat mich bisher ehrlich nicht interessiert. Wenn mir das jemand vor 3 Monaten gesagt hätte, hätte ich denjenigen einliefern lassen. Unglaublich wie sehr da die Luft draußen ist bei mir. Dacht bisher eigentlich, dass das schon wieder irgendwie zurückkommt wenn sie dann mal wieder spielen, aber scheinbar ist dem nicht so.“

GonnaBetter22: „Ich finde man hatte heute nur Pech. gespielt wurde nicht schlecht.“

