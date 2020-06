LASK-Fans: „Heute wartet viel Arbeit auf uns“

Der LASK trifft heute auf den SK Rapid und wir im Hinblick auf den zweiten Tabellenplatz voll punkten wollen. Nachdem wir uns die Kommentare...

Der LASK trifft heute auf den SK Rapid und wir im Hinblick auf den zweiten Tabellenplatz voll punkten wollen. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans bereits angesehen haben, werfen wir nun einen Blick auf die Erwartungshaltung des LASK.

LASK08: „Man darf in den beiden bisherigen Spielen nicht alles schlecht reden. Man hat vier Tore geschossen (noch dazu vier verschiedene Torschützen), von den Chancen her hätten auch zehn drinnen sein können. Hinten passt die Abstimmung noch nicht zu 100%, aber auch das wird von Spiel zu Spiel besser, weil dann wieder die etablierten drei in der Innenverteidigung spielen. Ich will einen ordentlichen Auftritt sehen, wo jeder von Beginn an an die Möglichkeit glaubt, Rapid besiegen zu können. Der Rasen muss brennen, auch wenn die Lunte (die Fans) nicht entzündet werden kann. Es ist dann doch so, dass ich unbedingt will, dass diese Saison, die für uns zahlreiche Vereinsrekorde gebracht hat, ein ordentliches Ende findet.“

Strafraumkobra: „Ich denke, dass dieses intensive 3:3 gegen den WAC der Mannschaft eher einen Schub gegeben hat als es ein biederes 1:0 geschafft hätte. Hinten bitte wieder kompakter stehen. Vielleicht braucht Ramsebner eine Pause. Vorne noch ein Stück präziser und entschlossener werden und dann haut das schon hin, denn überlegen ist der Gegner sicher nicht.“

Eldoret: „Mir scheint es sinnvoller, dass man Tetteh beginnen lässt, und Balic erst später bringt. Durch seine Schnelligkeit kann er später schöne Löcher in die schon müde gegnerische Abwehr reißen.“

casual1908: „Sehe für heute schwarz. Die notgedrungene Unterbrechung der Saison, nahm dem Team die Leichtigkeit Spiele zu gewinnen. In beiden Spielen erzielte man frühzeitig den so wichtigen Führungstreffer, trotzdem agierte die Mannschaft anschließend nervöser als zuvor. Weder gegen Hartberg, noch gegen den WAC kann ich persönlich von einer guten Leistung sprechen. Obwohl man gegen die Kärtner schlussendlich noch den Siegtreffer erzielen hätte können, waren offensiv kaum zusammenhängende Aktionen erkennbar, ausgenommen die schöne Kombination zum 1:0. Defensiv waren beide Spiele katastrophal.“

laskler91: „Puuhh, da wartet ein schönes Stück Arbeit am Mittwoch auf uns. Sieht man sich die Ergebnisse der letzten beiden Runden an sind die Jungs aus der Allianz Arena Favorit. Aber wie ich schon wo anders angemerkt habe war ich mit der Leistung gegen Wolfsberg durchaus zufrieden.“

schlaftablette: „Hoffe, dass den Spielern der Knopf aufgeht und sie das Spiel wie gewohnt durchziehen. Aufpassen heißt es nur, dass uns die Grünen nicht auskontern.“

LASK08: „Vielleicht überlegt man sich ja einmal, gegen Rapid eine Spur defensiver zu stehen. Vier der fünf Gegentore im Playoff hat man sich durch Konter gefangen. Gegen Rapid bist eigentlich der Depp, wenn du das Spiel machst. Die dreschen halt dann den Ball hoch und weit und überrennen unsere 3-Linien, zuletzt im Herbst beim 0:4 mehrfach gesehen. Es würde niemandem ein Stein aus der Krone brechen, wenn man selbst einmal sich den Platz fürs Kontern lässt, denn schnelle Leute hätten wir da vorne auch.“

Traunseelaskler: „Ich weiß, es ist nicht in unserer DNA, aber ich würde es wirklich einmal interessant finden, was passiert, sollten wir uns hinten hineinstellen gegen Rapid. Gegen genau solche Mannschaften hatte Rapid unter Kühbauer oft Probleme, während wir ihnen im letzten Duell ins offene Messer gelaufen sind. Ich weiß, das passt nicht zu uns und das würden wir auch niemals machen – aber ich fände es einfach spannend, was passiert, wenn man Kühbauer mit einer destruktiven Taktik überrascht.“

