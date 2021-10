LASK-Fans: „Reicht diese Qualität fürs obere Playoff?“

Der LASK verlor trotz zahlreicher Chancen die Meisterschaftspartie gegen den WAC mit 0:1. Nach elf Runden hat der Klub neben einem Trainer-Wechsel nur zehn...

Der LASK verlor trotz zahlreicher Chancen die Meisterschaftspartie gegen den WAC mit 0:1. Nach elf Runden hat der Klub neben einem Trainer-Wechsel nur zehn Punkte vorzuweisen und die Fans machen sich große Sorgen um ihre Mannschaft. Wir haben die besten Kommentare für euch zusammengefasst. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Wenn du nach 20 sehr guten Minuten kein Tor aus diversen Chancen machst und im weiteren Verlauf nur mehr bieder agierst, ist das halt zu wenig. Irgendwie unbegreiflich.“

Soldi: „Was soll man sagen? Ich denke die Spieler sollten sich langsam aber sicher auf den Abstiegskampf einstellen. 10 Punkte nach 11 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Da hilft die tolle Statistik nach dem Spiel auch nix. Der Trainer wurde gewechselt und nun sind die Herren am Platz gefordert. Als Profi sollte man das Tor ja dann doch mal treffen.“

LittleDreamer: „Komplett frustrierend schon wieder. Normal sollte da nach der ersten Halbzeit alles klar sein, aber man schafft es einfach nicht die Chancen auch zu verwerten. Ich glaub wir schaffen es dieses Jahr nicht ins obere Playoff. Man wird nicht mehr oft solche Chancen bekommen um auf die Konkurrenten Punkte gut zu machen, das musst einfach nutzen. Weiß auch nicht was da ein anderer Trainer ändern sollte, man hat ja einige Chancen vorgefunden und war besonders in Halbzeit 1 viel stärker. Da wäre es wohl wichtiger im Winter einen fitten Bundesliga-tauglichen Stürmer zu holen.“

Lasso: „Aufgrund einer extrem schwachen zweiten Halbzeit eine verdiente Niederlage. Im zweiten Durchgang wurde die Kontrolle im Mittelfeld komplett verloren. Dieser Auftritt hat mir unsanft die Augen geöffnet. Das Team muss sich die unangenehmste Frage aller Fragen gefallen lassen. Reicht die Qualität für das obere Playoff? Aus derzeitiger Sicht würde ich diese Frage mit einem klaren Nein beantworten.“

Crisp: „Wir stehen mit Recht ganz hinten! Wir haben nicht mehr die Qualität. Wenn man 30% der Mannschaft abgibt, und das nicht ersetzen kann, kommt sowas raus. Andere Mannschaften entwickeln sich weiter, wir entwickeln uns zurück.“

Urfahraner: „Heute dachte ich mir zu Beginn, aha die Länderspielpause wurde endlich positiv genützt. Die restlichen 75 Minuten dann genau das Gegenteil. Wir wollen aber können nicht. Der WAC musste nicht viel machen. Eine Fehlpassorgie und kein Spielkonzept zu sehen. Sorry, Herr Wieland aber das ist einfach nix. Es heißt höllisch aufpassen, es sind schon ganz andere Kaliber abgestiegen. Und diesen ineffizienten 08/15-Kick können Altach und die andren Kandidaten auch.“

LASK1965: „Ich suche nach Antworten auf die Frage wieso es 15 Minuten wirklich gut läuft, man sich mit Kombinationsfußball Chancen erspielt und dann plötzlich kein Rad mehr ins andere greift. Es ist schon erstaunlich wie sehr sich dann auch die Spielfilme der Partien ähneln in Bezug auf die Gegentore. Und für mich doch enttäuschend, dass ich heute zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass man die Partie noch dreht. Wo sind die Zeiten hin, in denen man wusste, dass die Mannschaft nach Rückstand nochmals einen extra Turbo zündet?“ Ich weiß nicht wie die Jungs da jetzt wieder rauskommen, aber es ist dringend notwendig, dass sie sich mal kräftig selbst an die Nase fassen und aus diesem Tief, ja so kann man es nennen, rausziehen.“

AllesKlar: „Unpopular opinion: Das alles ist um keinen Deut besser als noch unter Thalhammer. Wie schon zu Anfang der Saison wieder eine Phase mit guten Chancen gehabt, diese dann aber nicht verwandeln können. Dann gehen die Ideen aus und Unsicherheit kommt langsam. Dann das Gegentor und damit kannst eigentlich die Partie abpfeifen, weil einfach gar nichts mehr kommt. Großes (und einziges Lob) mal wieder an die lautstarke Unterstützung der Fans. Vor allem nach dem Rückstand hat man da wirklich gemerkt, wie von draußen noch einmal alles versucht wurde.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur 0:1-Niederlage des LASK gegen den Wolfsberger AC.

