Medien: Rapid vor Verpflichtung eines Flügelspielers von Bayern München

Wie Sky auf seiner Website und seiner Twitter-Page verkündet, soll sich Rapid mit dem 22-jährigen Deutschen Nicolas Kühn einig sein. Der Rechtsaußen spielte zuletzt in der 2. deutschen Bundesliga für Erzgebirge Aue, gehört aber noch bis 2023 dem FC Bayern München.

Der trickreiche, flinke Flügelspieler hat bereits eine durchaus bewegte Karriere hinter sich. Im Nachwuchs kickte er 2 ½ Jahre für RB Leipzig, durchlief damit zumindest für kurze Zeit die heutzutage häufig zitierte „Red Bull Schule“. Im Jänner 2018, kurz nach Kühns 18. Geburtstag folgte ein Wechsel zu Ajax Amsterdam, das zwei Millionen Euro für den Youngster auf den Tisch legte. Da er sich aber nie bis in die Kampfmannschaft hochspielen konnte, wechselte er zunächst leihweise, dann fix zum FC Bayern München, wo er in der zweiten Mannschaft sechs Tore und drei Assists in 37 Spielen beisteuerte. Zuvor hatte er 43-mal für Jong Ajax in der zweiten niederländischen Liga gespielt und dort fünf Tore und sechs Assists erzielt.

Für die soeben abgeschlossene Zweitligasaison wechselte Kühn zu Erzgebirge Aue, das in die 3. Liga abstieg. Dort war er mit drei Toren und vier Assists in 27 Einsätzen zwar nicht sehr effektiv, aber auch einer der wenigen Lichtblicke.

Kühn stand zuletzt auf der Liste seines Jugendvereins Hannover 96, sowie von anderen Zweitligisten wie St.Pauli oder Darmstadt und wurde auch mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht. In jüngeren Jahren, noch vor seinem Transfer zu Ajax Amsterdam, soll der heute 22-Jährige sogar beim FC Barcelona hoch im Kurs gewesen sein. Bis zur U20 durchlief der „inverse Winger“, der vorzugsweise nach innen zieht und mit links abschließt, aber auch am linken Flügel eingesetzt werden kann, alle deutschen Nachwuchsnationalteams.

Der gebürtige Niedersachse soll bereits diese Woche zum Medizincheck in der Bundeshauptstadt erwartet werden. Rapid möchte den 174cm großen Offensivspieler ein Jahr vor seinem Vertragsende in München fest verpflichten, wonach eine Ablösesumme fällig werden würde.