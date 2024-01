Otar Kiteishvili vor Sprung in die Ligue 1

Der SK Sturm könnte noch im Wintertransferfenster einen langjährigen Leistungsträger verlieren. Der Georgier Otar Kiteishvili ist laut Medienberichten beim FC Metz im Gespräch und...

Der SK Sturm könnte noch im Wintertransferfenster einen langjährigen Leistungsträger verlieren. Der Georgier Otar Kiteishvili ist laut Medienberichten beim FC Metz im Gespräch und könnte in die Ligue 1 wechseln.

Otar Kiteishvili wechselte im Sommer 2018 von Dinamo Tiflis zum SK Sturm und war in den vergangenen Jahren stets einer der prägenden Akteure bei den Blackies. In 165 Pflichtspielen steuerte er 33 Tore und 30 Assists bei und befand sich bei Metriken wie Schlüsselpässen meist unter den Top-Spielern in der österreichischen Bundesliga. Der Georgier hätte sicherlich noch mehr Spiele bestreiten und Tore erzielen können, wäre er nicht immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden, die sein einziges Manko in seiner Zeit in Graz waren.

Auslaufender Vertrag

Im Sommer läuft der Vertrag des 33-fachen georgischen Nationalspielers aus. Sturm-Sportchef Andreas Schicker betonte zwar, dass er einen super Austausch mit Kiteishvilis Berater haben würde, doch der offensive Mittelfeldspieler zögerte bisher noch mit seiner Vertragsunterschrift.

Metz steckt im Abstiegskampf

Laut der französischen Zeitung L´Equipe ist der FC Metz aktuell auf der Suche nach einem Spielmacher und hat ein Auge auf den Sturm-Legionär geworfen. Der Tabellenfünfzehnte, der mitten im Abstiegskampf steckt, hätte gerne Imrân Louza vom Watford FC verpflichtet, doch der englische Klub verlieh den 24-Jährigen an den Liga-Konkurrenten FC Lorient, wo er sich bei seiner Premiere im Spiel gegen Le Havre gleich mit einem Treffer und einer Torvorlage vorstellte, die übrigens Ex-WAC-Stürmer Mohamed Bamba verwertete.

Nun soll Sturms Kiteishvili ganz oben auf der Wunschliste des FC Metz stehen. Der Georgier wäre aufgrund des geringen Restvertrags sicherlich zu finanzieren, zumal man ihm beim SK Sturm aufgrund seiner Verdienste für den Verein auch keine allzu großen Steine in den Weg legen wird. Der offensive Mittelfeldspieler würde in Metz zudem auf einen Kollegen aus der Nationalmannschaft treffen. Ajax verlieh Anfang Jänner Mittelstürmer Georges Mikautadze an Metz, der in diesem Monat bereits zwei Tore und einen Assist beisteuerte.