Rapid-Fans: „An die Leistung in Linz anknüpfen“

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den LASK trifft der SK Rapid nun in der Meisterschaft zuhause auf den SCR Altach und will den ersten Sieg einfahren. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

schleicha: „Erstes Heimspiel – und alles andere als ein Anknüpfen an die insgesamt gute Leistung in Linz wäre enttäuschend. Altach hat gezeigt, dass sie durchaus ungut zu bespielen sein können. RB tat sich teilweise nicht leicht zu Chancen zu kommen. Gerade deshalb hoffe ich auch darauf, dass wir bei Standards weiter zu legen. Mich würde ein Cvetkovic Tor nicht überraschen. Das war in der Vorbereitung teilweise schon richtig gefährlich. Am Ende gehe ich trotzdem von einem recht ungefährdeten Sieg aus. Ein 2:0 oder 3:0.“

hyks: „Schwung aus dem ersten Spiel mitnehmen. Von der berühmten Papierform her, müsste das ein klares 3:0 werden für uns. Ich erwarte mir defensive Altacher. Mal sehen wie Zoki den Abwehrblock knacken möchte. Ein Sieg am Samstag würde uns für das anstehende ECL Spiel viel Selbstvertrauen geben.“

bw_sektionsbg: „Die nächsten vier Matches müssen wir fleißig Punkte sammeln. Mit einem guten Auftakt in die Saison fällt alles leichter und dann kommen eh genug schwere Partien. Hoffe auf ein klares 2:0 mit ansprechender Leistung. Aufstellung wie in Linz, nach 2 Pflichtspielen gibt’s keinen Grund zum Rotieren.“

orßit: „Wenn wir genauso auftreten wie gegen den LASK wirds ein Sieg.“

flonaldinho10: „Wäre klassisch Rapid, wenn das ein zaches 0:0 oder 1:1 wird. Altach hat gegen RB ganz gut mitgehalten, also da heißts auf jeden Fall aufpassen. Ich erwarte ein bissl „Rotation“, evtl. Hofmann in der Innenverteidigung und Strunz statt Kühn/Grüll aber sonst keine großen Umstellungen.“

Lucifer: „Jetzt ist nicht die Zeit für Rotation, dies kannst angehen, wenn die ersten englischen Wochen beginnen bzw. wenn du den internationalen Bewerb erreichst, jetzt zählt einzig und allein das sich endlich mal eine Stammelf herauskristallisiert und sich Automatismen festigen, alles andere wäre kontraproduktiv.“

Phil96: „Gleiche Auf- und Einstellung wie gegen den LASK! Ganz wichtig, dass wir den Heimauftakt (möglichst souverän) gewinnen, sowohl für die Tabellensituation als auch für die Stimmung in & um den Verein!“

Grüner-Wiener: „Das Spiel darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir brauchen unbedingt die drei Punkte. Das heißt die beste Elf muss spielen.“

Boidi: „Jetzt heißt es die Leistung zu bestätigen und einen souveränen Dreier einzufahren. Zu oft war es in der letzte Saison umgekehrt. Würde die Aufstellung so lassen auch weil Kerschbaum gegen den LASK gut war.“

schimli: „Mal schauen ob wir es schaffen den nächsten Schritt zu machen. War ja in der Vergangenheit nicht selten so, dass auf einen verheißungsvollen Auftakt ein blamabler Umfaller folgte. Altach sicherlich verbessert zur letzten Saison. Am Ende darf natürlich trotzdem nix anderes als ein Sieg für uns zu Buche stehen.“

moerli: „Altach hat gegen RBS nicht viel zugelassen und nach vorne waren sie auch nicht so schlecht. Also es liegt an uns wieder eine starke Mannschaftsleistung abzurufen mit einer 100% Einstellung.“

