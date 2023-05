Rapid-Fans: „Bei erfolgshungrigen Vereinen wird der Trainer entlassen“

Der SK Rapid verlor gestern das Wiener Derby gegen den FK Austria Wien auswärts mit 1:3 und befindet sich nach dieser Partie nur noch...

Der SK Rapid verlor gestern das Wiener Derby gegen den FK Austria Wien auswärts mit 1:3 und befindet sich nach dieser Partie nur noch auf Platz 5. Damit ist es fix, dass die grün-weißen Fans auch in dieser Saison keinen Derby-Sieg feiern dürfen. Was sagen die Anhänger zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Miserabel – aber nichts was man so nicht erwarten konnte. Zoki meiner Meinung nach massiv angezählt aufgrund der Art und Weise der Niederlage. Hochverdienter Sieg der Austria, die in allen Belangen besser waren. Mehr fußballerische sowie mentale Qualität am Platz und der Trainerbank. Es gibt sehr wenige, die wir nächstes Jahr noch im Kader sehen sollten. Hedl, Burgstaller…und dann wird die Suppe eh schon sehr dünn.“

LaDainian: „Völlig verdient verloren.“

Wuifal: „Dieses Derby bildet für mich den absoluten Tiefpunkt der letzten Jahre. Enttäuschung, pure Enttäuschung. 0-1-3 in einer Saison, wo die Austria am Zahnfleisch daherkommt, zeigt uns, wo sich Rapid derzeit befindet. Peinlich hoch 10. Am Platz waren heute mit Niki Hedl, Burgi und Kühn drei Spieler, die sich das Trikot verdienen. Marco Grüll ist leider außer Form, er hat natürlich ebenfalls das Recht sich Rapidler zu nennen. Der Rest wird in den Geschichtsbüchern keine Rolle spielen, keine Randnotiz wert sein. Beschämend, in wen man da seine Hoffung(en) mit allem Positivismus, den man aus sich rauszukratzen versucht, immer wieder steckt. Das 3:1 erzählt die ganze Saison: Greil verliert körperlos das Kopfballduell, Kerschbaum lässt sich wie ein U12-Spieler von Tabakovic ein Reiberl verpassen und Letzterer schenkt uns einen Hattrick ein. Unser 6er und unser 8er, die eigentlich das Herzstück unseres Spiels sein sollten, lassen sich von den Austrianer düpieren, wie Schülerbuben. Keine Entschlossenheit, kein Biss, keine Qualität. Davor ein „10er“ mit Drujf, der anscheinend nicht kapiert, wo er zu sein hat… Ich war bis jetzt immer ein Zoki-Befürworter, halte ihn auch für einen ausgewiesenen Fachmann und super Trainer. Leider sehe ich seine Zeit bei uns nach diesem Desaster im Frühjahr abgelaufen. Bei erfolgreichen, wirklich erfolgreichen (und vor allem ERFOLGSHUNGRIGEN!!) Vereinen wird der Trainer vor die Tür gesetzt, wenn Ziele in Gefahr scheinen, scheißegal wie sie sich gerade tabellarisch befinden – wir dürften kein Ziel haben, denn anders wäre dieses Nichtstun auf dieser Position nicht zu erklären. Ich verlange keinen Aktionismus, sondern Realismus.“

Fox Mulder: „Danke Niki Hedl! Du hast heute Schlimmeres verhindert. Leider der nächste schwache Auftritt unsererseits und das mal wieder in einem Derby. Wir entwickeln uns seit Wochen kein Stück weiter. Die Austria hat verdient gewonnen.“

Dingo: „Danke für nichts, ihr Versager. Außer Hedl und Burgstaller könnt ihr alle gehen. Und da nehme ich unser „Trainerteam“ bewusst nicht aus. Mammutaufgabe für Mecki & Co.“

Zuckerhut: „Hochverdiente Niederlage. Der Austria spielerisch klar unterlegen. Wird mit Klagenfurt um Platz 5 gehen.“

TwoPointFifty: „Noch nie so für unsere Mannschaft geniert. Wenn Hedl nicht ein paar rausfischt verlieren wir sang und klanglos mit fünf Toren Unterschied. Da ist kein System dahinter, einfach komplett planlos irren manche auf dem Spielfeld herum, spielen Fehlpässe noch und nöcher und das Schlimmste: Für mich ist da kein Mannschaftsgefüge ersichtlich. Auf unserer Trainerbank sitzen nur Laien, auf dem Spielfeld haben wir ein paar Spieler, die null zu uns passen.“

mrneub: „Raus mit Zoki. Es reicht. In sieben Spielen fünf Punkte. Als Trainer versagt er grad komplett und als Sportdirektor hat er es sowieso.“

AntiPessimist: „Ich wiederhole mich nochmal: Möglicherweise liegt es wirklich an der individuellen Qualität des Kaders und Zokis Taktik ist mittelfristig der richtige Weg. Aber was, wenn nicht? Die heutigen 90 Minuten und eigentlich jedes zweite Spiel der Rückrunde geben schon viele Hinweise darauf, dass es möglicherweise an mehr scheitert, als nur der Qualität der Spieler. Wenn ich mir dann anschaue wie in Graz teilweise aus biederen Holzhackern effiziente Zangler geformt werden, könnt ich weinen.“

TheMichii: „Die Austria hat halt eine Mannschaft mit Derby-Mentalität und wissen, was ein Derby bedeutet. Und dann gibt’s unsere Rapid-Spieler, wo wahrscheinlich nur Burgi und Hedl wissen, was ein Derby für den Verein und Fans eigentlich bedeutet. Die letzten zehn Jahre hatten wir nie so einen richtig schlechten und unausgeglichenen Kader. Dann mit Zoki, der einfach nicht mit der Zeit gegangen ist.“

Lichtgestalt: „Verdiente Niederlage, hätte höher ausfallen müssen. 0-3-1 Derby-Bilanz, hinter der maroden Austria trotz deren Punkteabzug. Schlimmste Saison seit Anfang der 2000er.“

bfmv19: „Raus mit Barisic und den ganzen Staff – es reicht. Bebt einem Neuen die Chance die Saison zu Ende zu spielen und dann neu zu starten, mittlerweile ist es mir auch scheißegal, ob wir uns international qualifizieren oder nicht.“

flanders: „Bis auf Burgstaller und Hedl können im Sommer gerne alle gehen. Einige Zweitliga-Mannschaften suchen bestimmt Personal. Unglaublich so eine Mannschaft zusammenzustellen. Einmal mehr, Danke Zoki.“

Nitro7: „Der Druif ist jetzt was? DM? ZM? OM? Warum hol ich mir so einen Legionär, wenn ich dann nicht weiß, wo der eigentlich spielen soll? Traurig. Da hat der Mecki gewaltig was zu tun.“

SandkastenRambo: „Ein Haufen voller Versager und ich denke Zoki wird das auch nächste Saison nicht hinbekommen. Er wird zwar jetzt noch nicht gehen müssen, aber in der Winterpause werden wir uns einen neuen Trainer holen müssen. Mir wäre der sechste Platz jetzt fast schon lieber. Echt keine Lust auf ein Playoff mit dieser Mannschaft und die Quali schaffen wir sowieso nicht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:3-Niederlage der Rapid-Fans im Wiener Derby.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!