Rapid-Fans: „Danke fürs Traumtor, Demir!“

Der SK Rapid gewann durch ein Last-Minute-Traumtor des eingewechselten Yusuf Demir mit 1:0 gegen den SCR Altach mit 1:0. Da LASK und RB Salzburg...

Der SK Rapid gewann durch ein Last-Minute-Traumtor des eingewechselten Yusuf Demir mit 1:0 gegen den SCR Altach mit 1:0. Da LASK und RB Salzburg ihre Spiele verloren geht dieser Spieltag klar an die Hütteldorfer. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

pironi: „Demir zeigt in 15 Minuten mehr als die restliche Mannschaft in 90 Minuten und dann noch dieses Traumtor. Warum ihn Didi Kühbauer so spät bringt, versteht auch niemand.“

Green_White Anfield Devil: „Zaches Match, grandioses Tor – danke Demir.”

tomstig: „Den sicheren Abgang im Sommer noch ein bisschen mehr versilbert. Solche Schüsse sind teuer.“

Ernesto: „Rapid hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt – leider war Radlinger heute in Überform. Das kennt man ja, dass die gegnerischen Torhüter beim Spiel gegen uns über sich hinauswachsen. Die zweite Halbzeit war mühsam, da hatte man nur noch wenig Ideen. Dann kam Demir mit seinem Zauberschuss – brillant. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Da gibts nichts zu rütteln. Gleichzeitig hat der LASK verloren – ein guter Tag für rapid.“

Overlyzer – Dein Vorteil bei Live-Wetten!

Exilgrüner: „Es ist ernüchternd wie wenig die Mannschaft mit Ballbesitz umgehen kann. Das liegt nicht an der Qualität der Akteure, sondern eher an den „taktischen Vorgaben“, wo sich alles in der Mitte abspielt. Das wird wohl der Grund sein, warum Kühbauer noch immer ohne neuen Vertrag dasteht. Die gute Position in der Tabelle ist viel mehr ein Zusammenspiel von guten Einzelleistungen als ein Zusammenspiel einer gut entwickelten Mannschaft. Da hat sich nichts getan und das sieht man Woche für Woche.“

roman1972: „Gott sei Dank hat dann Yusuf das Traumtor gemacht – der bringt in 15 Minuten mehr als alle anderen zusammen. Wenn unser Trainergott den wieder nur 15 Minuten spielen lässt, dann kündig ich meine Mitgliedschaft!“

LaDainian: „Im Prinzip in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, auch schöne Aktionen dabei. Dafür in gefühlten 80 Prozent dieser Aktionen die falschen Entscheidungen getroffen oder miserable Schüsse. Trotzdem ein schwer verdienter Sieg. Greiml und Radlinger unglaublich stark. Die Rieder mit einer beherzten Leistung. Demir mit der Aktion des Spiels. Traumtor.“

Ipoua #24: „Bin prinzipiell zufrieden, auch wenn es nur ein spätes Goldtor richten musste – nur dass man sich nach einer sehr starken Ersten Halbzeit so selbst in Schwierigkeiten bringt ist milde gesagt vermeidbar. Zum Glück hat Demir noch einen versenkt, ein X bei den ausgelassenen Möglichkeiten und dem aberkannten Tor wäre wirklich bitter gewesen. Positiv anmerken kann man zumindest, dass man diesen Sieg unbedingt wollte und erzwungen hat, solche Matches gehören auch dazu. Solange man gewinnt ist es wurscht, man hat sich aber nach dem Seitenwechsel unnötig aus dem Flow bringen lassen – daraus sollte man lernen.“

Homegrower: „Unsere Problemzonen sollten jetzt ziemlich klar sein, nach Altach und heute. Da brauchen wir Jungs mit Dynamik, Grüll wird gut zu uns passen. Demir wird jetzt mehr Minuten bekommen, geht gar nicht anders…Es war jetzt nicht so wahnsinnig schlecht, aber es fehlt schon sehr die Durchschlagskraft, zu wenige zwingende Chancen kommen dabei heraus, wir haben da schon mal schneller und direkter agiert.“

Hütteldorfer94: „Bin zwar froh, dass wir schlussendlich doch noch gewonnen haben. Aber in Zukunft muss uns gegen schwächere Gegner mehr einfallen. Wenn wir uns gegen die weiter so schwertun, das eine oder andere Mal Punkte liegen lassen, dann brauchen wir uns um die direkten Vergleiche mit Salzburg gar keine Gedanken machen, wenn es um die Meisterschaft geht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:0-Sieg des SK Rapid gegen Altach.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!