Rapid-Fans: „Demir muss gegen Sturm spielen“

Der SK Rapid trifft nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation in der Meisterschaft auf den SK Sturm. Gelingt den Hütteldorfern nach dem erfolgreichen...

Der SK Rapid trifft nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation in der Meisterschaft auf den SK Sturm. Gelingt den Hütteldorfern nach dem erfolgreichen Auftakt gegen die Admira der nächste Sieg in der heimischen Liga? Wir haben uns angesehen was sich die Fans vom Auswärtsspiel in Graz erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

since-1899: „So ärgerlich und enttäuschend der Selbstfaller in Gent war, sind wir dort nicht als Favorit angetreten, da darf man nüchtern betrachtet gegen so einen Gegner auch einmal verlieren. Das ändert nichts an unserem sehr guten Saisonstart. Mit Sturm wartet jetzt aber der erste nationale Gratmesser in dieser Saison, da müssen wir vor allem im Kopf frei und voll da sein. Ich sehe uns aber gefestigt genug, dass das auch gelingen wird, mit dem Charakter und Zusammenhalt in der Truppe sieht es wirklich gut bestellt aus. Arase und Kara könnten eine Pause guttun, wobei es auch auf anderer Ebene ein schönes Zeichen wäre, wenn Kühbauer sie wieder von Beginn an bringt. Nur eines: Demir muss spielen.“

steveme: „Rehabilitieren und gewinnen, egal wie. Wir haben den besseren Kader, egal wer spielt. Es wird sich in diesen Spielen der Charakter der Spieler zeigen und eine neue Hierarchie herausbilden.“

Jonny Weissmüller: „Mund abwischen und weiter geht’s. Konzentrierte Leistung gegen Sturm und das wird schon wieder. Arase sollte mal auf der Bank Platz nehmen und eventuell bringt man mal Kitagawa und Demir von Beginn an. Auch wenn ich mich sehr geärgert habe über Gent, jammern hilft nichts.“

Hütteldorfer94: „Auch als Trainer hat man das Recht, mal einen Fehler zu machen. Allerdings sollte man dann auch den Mut besitzen, sich diesen Fehler einzugestehen und fürs nächste Match die Konsequenzen zu ziehen. Denn Selbstkritik ist absolut nichts Verwerfliches, ein Mangel daran hingegen schon. Hält Didi auch gegen Sturm an Arase in der Startelf fest, wird man ihm zurecht vorwerfen, seinen eigenen Entscheidungen zu wenig kritisch gegenüberzustehen. Setzt er hingegen dieses Mal auf einen anderen Spieler, finde ich, sollte man das nicht als Schuldeingeständnis oder Einknicken von irgendwem werten, sondern als erfreuliches Signal, dass Didi lernfähig ist.“

Schwemmlandla3: „Die Mannschaft wird hoffentlich alles versuchen um das gestrige Spiel schnell wieder aus den Köpfen zu bringen. Wüsste nicht warum Arase, der davor stets seine Leistung gebracht hat, wegen dieser schlechten Partie vorgestern gegen Sturm nicht beginnen sollte. Noch dazu in einer Partie mit völlig anderen Vorzeichen. Arase gegen Gent aufzustellen war sicher absolut kein Fehler von Kühbauer am Dienstag. Fehler war es, ihn nicht etwas früher rauszunehmen bzw. früher auf 4-2-3-1 umzustellen, wo dann Arase wohl auch besser zurechtgekommen wäre.“

irgendeiner: „Arase sollte eine Pause bekommen und erst eingewechselt werden, wenn es sich ergibt. Ich glaube, dass wir mit dem schnellen und direkten Spiel wie in Runde 1 da gut drüber kommen und v.a. auch hinten gut dicht machen könnten. Wie immer gilt meine erste Sorge den Standards, die müssen wir zu vermeiden lernen, da werden wir uns heuer öfter anschütten, fürchte ich.“

Woody: „Ich würde ja im 4-2-3-1 mit Murg und Fountas auf den Außenbahnen und Demir im Zentrum als Zehner starten. Wobei man als Zehner auch Knasmüllner andenken könnte. Demir gefällt mir von der Bank deutlich besser, vielleicht weil er dann ab Minute 60 oder so körperlich im Vorteil ist.“

grubi87: „Da muss man liefern, sonst kann es auch schnell eine Negativspirale geben.“

ton1z: „Gehe von einem klaren Sieg aus, bei Sturm passt noch nicht wirklich viel zusammen und deren Innenverteidigung wirkt langsam und unbeweglich – unsere Offensive sollte da keine Probleme haben!“

schleicha: „Schwierige Partie nachdem der Traum in der CL relativ sang- und klanglos zerplatzte. Ich sehe weiterhin eine große Lücke durch den Schwab-Abgang. Bin gespannt wie die Mannschaft mit dem Rückschlag umgeht und ob sie gegen Sturm besser in Tritt kommen.“

Hütteldorfer94: „Die Mannschaft kann/muss gegen Sturm beweisen, dass Gent nur ein Ausrutscher war und eben kein Rückfall in den alten Trott. Ich will einen mutigen Auftritt sehen und einen Auftritt, der gerade im Hinblick auf das Pass- und Aufbauspiel professionellen Fußballern würdiger ist als das, was gestern in Belgien zu sehen war.“

Rapidler_1899: „Ich glaube nicht, dass die Niederlage gegen Gent einen großartigen Einfluss auf unser Spiel gegen Sturm haben wird bzw jemanden aus der Bahn wirft. Dafür wird schon allein unser Trainer sorgen. Sofern wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, dass wir nicht als Verlierer vom Feld gehen werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor der Partie zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!