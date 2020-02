Rapid-Fans: „Diese Partie darf kein Rapidler versäumen“

Der SK Rapid trifft heute um 17:00 Uhr auf die WSG Tirol. Wir wollen uns ansehen was die Fans vom ersten Pflichtspiel im Jahr...

Der SK Rapid trifft heute um 17:00 Uhr auf die WSG Tirol. Wir wollen uns ansehen was die Fans vom ersten Pflichtspiel im Jahr 2020 erwarten, das gleichzeitig auch Andy Mareks Abschiedsspiel als Stadionsprecher sein wird. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schwemmlandla3: „Die Erwartungsanhaltung an ein erster Pflichtspiel sollte dahingehend sein, dass man es schafft irgendwie drei Punkte zu holen. Man darf sich weder ein spielerische Feuerwerk erwarten noch ein schönes Spiel. Ein solches darf man sich erwarten wenn man ein paar Siege erkämpft, einen entsprechenden Pflichtspielrhythmus, ein steigendes Selbstvertrauen und ein zunehmendes Selbstverständnis innerhalb des Teams erlangt hat.“

Wuschi: „Mir stellt es jetzt schon die Haare auf und meine Augen werden wässrig, wenn ich an den Moment denke, wenn Andy das erste Mal sein Mikro einschaltet. Und an die Trauerminute für Hernn. Körner mag ich noch gar nicht denken. Ich meine, das ist ein Match, das kein Rapidler versäumen darf – egal wie weit die Anreise ist und egal ob die Mitzi-Tant ihren 80er feiert. Andy, Koby und Hr. Körner haben sich einen würdigen Abschied verdient – wer da nicht ins Stadion geht kann auch gerne bei den „Spitzenspielen“ daheim bleiben. Ich hab schon oft versucht im Freundeskreis zu erklären, erläutern, was Rapid ausmacht, und warum es so einen großen Unterschied zu anderen Vereinen gibt. Dieses Match ist die beste Möglichkeit allen Fragenden ohne Worte die richtigen Antworten zu geben. Wer dieses Match im Stadion miterlebt wird wissen, was Rapid ausmacht.“

Ein Grüner: „Ich kann´s noch immer nicht glauben das der Andy aufhört! Man wird wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren sehen was da verloren gegangen ist! Denn dieses Level, das der Andy geschaffen hat zu halten, wird fast unmöglich! Er hat begonnen bei Rapid als ich 14 Jahre war und angefangen hab ins Stadion zu gehen. Für mich ist der Andy mindestens so eine Legende wie unsere großen Spieler der Vergangenheit!“

RapidDevelopment: „Denke, es wäre sehr wichtig mit dem ersten Spiel einen Rhythmus zu finden und mit einem Sieg einen positiven Spin zu generieren. Da kommt uns der Gegner eigentlich entgegen. Deshalb wäre ich für volle Attacke im 4-2-3-1.“

Da Oage: „Gegen Wattens würd ich mir schon zwei Stürmer wünschen, auf dass wir die Tiroler gleich mal so richtig herbirnen und mit 4 oder 5 Trümmern heimschicken…“

Schleicha: „Minimum an Erwartungshaltung ist eine Partie wie beim 4:1 gegen Altach. Das muss ein einziger Feiertag sein.“

Silva: „Am Ende des Tages wäre mir neben dem Sieg auch wichtig, dass meine „Angst“ nach den Vorbereitungsspielen als lächerlich bloßgestellt wird und die Mannschaft 90 Minuten ein schönes Spiel zeigen kann.“

sulza: „Ein Gegentor werden wir uns definitiv einfangen. In der Vorbereitung haben wir nur gegen Maribor (dank zweier Lattenschüsse) keines kassiert. Aktuell agieren wir defensiv einfach richtig schlecht.“

Rapid_Wien: „Das ist emotional das Spiel des Jahres für Rapid – Zwei Rapid-Legenden haben uns kürzlich für immer verlassen, eine weitere Vereinslegende hat am Sonntag seinen letzten Auftritt für den SK Rapid Wien. Es ist die verdammte Pflicht dieser Truppe, die Wattener mit einer Niederlage nach Tirol zu schicken!“

