Rapid-Fans: „Jetzt haben wir das Endspiel gegen Austria Klagenfurt“

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol und darf sich damit noch Hoffnungen auf das Erreichen des Meisterplayoffs machen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zuckerhut: „Ordentliche erste Halbzeit, zweite Halbzeit trocken runtergespielt. Die WSG Tirol war auch ein äußerst dankbarer Gegner.“

valery: „Jetzt schaut es wieder gut aus, wir haben es nach wie vor selbst in der Hand, ein Sieg gegen Klagenfurt und wir sind oben mit dabei.“

Ernesto: „Starke 30 Minuten haben gereicht um einen schwachen Gegner heute zu schlagen. Ganz wichtige Punkte, aber man muss da irgendwie den Mantel des Schweigens drüberlegen, denn zum Ansehen waren die restlichen 60 Minuten nicht wirklich, aber das ist uns aktuell egal.“

Lichtgestalt: „Solider Pflichtsieg, verdient und gut erarbeitet. Sicher waren die Tiroler ein schwacher Gegner, aber gerade nach Europacup-Auftritten waren wir auch gegen nominell unterlegene Mannschaften oft nicht unbedingt auf der Höhe – und die drei Punkte waren so wichtig. Wir haben keinen Pflichtsieg gegen Klagenfurt, es wenn nötig aber selbst in der Hand. Wenn wir nächste Woche wieder gewinnen ist – so absurd das klingt – nach der Punkteteilung Platz zwei oder drei jedenfalls in Reichweite.“

schleicha: „Hedl gefällt mir einfach irrsinnig gut als unser neuer Einser. Hoffe, dass man das bei uns im Verein auch so sieht und er gleich drinnen bleibt. Beeindruckend wie nervenstark er in diesem Alter bis jetzt agiert. Bin gespannt wie das weitergeht mit ihm. Wimmer ist meiner Meinung nach auf dem besten Weg genau jener Abwehrchef zu werden den wir brauchen. Zum wiederholten Mal nun bereits eine sehr gute Leistung von ihm. Grüll ist ein Traum, aber überspielt. Der braucht diese Woche sehr dringend eine Pause – und dann gelingt ihm aus dem Spiel auch wieder mehr. Dasselbe gilt für Auer, der ja heute schon Ruhezeit bekam.

Auf rechts bin ich froh, wenn Stojkovic wieder da ist – dessen Spielweise werden wir gegen Klagenfurt brauchen. Die sind mit allen Mitteln gewaschen. Insgesamt merkte man aber auch heute, dass diese Mannschaft in dieser Form eigentlich noch nicht zusammenspielte. Trotzdem waren in Ansätzen schöne Spielzüge dabei. Wenngleich auch nicht in dem Ausmaß in dem man es gerne sehen würde. Wichtig waren aber die drei Punkte, die hat man geholt und sich so das Endspiel nächste Woche gegen Klagenfurt erarbeitet. Das war nicht so einfach bei dem massiven Druck den sie heute hatten.“

Da Oide Bimbo: „Brav gespielt, letztlich sehr abgebrüht, wenig Ressourcen verschwendet. Die Besten: Hedl, Lubicic, Grüll und irgendwie auch Schick. Außerdem mir geht immer das Herz auf, wenn Schobi reinkommt, der tut uns in vielerlei Hinsicht gut, ist trickreich, körperlich stabil, traut sich was und kann der Mannschaft noch einmal Schwung bringen. Die lange Verletzungspause hat ihn offenbar fokussierter auf das Kicken gemacht. Eine schöne, emotionale Rapid-Gschicht.“

Doena: „Jo, hat gereicht, allzu viel Power hat der Sieg wohl nicht gekostet, aber das ist jetzt natürlich vollkommen wurscht bzw. sogar kein Nachteil. Wattens war aber auch richtig schwach und harmlos, so ehrlich muss man sein.“

Stanley-Stiff: „Zunächst ordentlich, dann kontrolliert gegen einen dankbaren Gegner. Jetzt haben wir das Endspiel gegen Klagenfurt.“

Silva: „Mit so einer Leistung wird es gegen Klagenfurt schwer und es wird vor allem im oberen Playoff nicht viel zu holen sein. Zumindest in der zweiten Halbzeit war das schon sehr statisch.“

dingo: „Ich wünsche Schobi so sehr, dass er fit bleibt. Die paar Minuten am Donnerstag und heute hat er wieder gezeigt, warum wir ihn so vermisst haben. Gemeinsam mit Grüll und Druijf wäre das schon ziemlich viel Qualität vorne.“

