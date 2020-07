Rapid-Fans: „Niederlage war wenig überraschend“

Der SK Rapid verlor zum Abschluss der Saison 2019/20 das Auswärtsspiel gegen den WAC mit 1:3. Die Hütteldorfer lagen bereits vor dem Spiel uneinholbar...

Der SK Rapid verlor zum Abschluss der Saison 2019/20 das Auswärtsspiel gegen den WAC mit 1:3. Die Hütteldorfer lagen bereits vor dem Spiel uneinholbar auf Platz 2, während die Kärntner mit dem Sieg den LASK überholten und die Saison damit am lukrativen dritten Tabellenplatz abschlossen. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was die Rapid-Fans zum letzten Saisonspiel ihrer Mannschaft sagen.

Silva: „Zweite Hälfte war das, was ich mir erwartet hätte. Ein paar gute Kombinationen, ein paar junge Spieler und am Ende ist es gar nicht so wichtig, ob man in einzelnen Szenen dann dumm ausschaut. Die erste Hälfte war halt nur schlecht und das muss halt auch nicht sein. In Summe aber braucht man keine große Analyse, man hat vor allem am Ende gemerkt, dass da von unserer Seite deutlich weniger Nachdruck war. Der WAC ist da noch draufgegangen, während wir das Ergebnis fast schon verwaltet haben. Jetzt heißt es bis zur nächsten Saison Kräfte sammeln und dann in der Vorbereitung die bestehende Arbeit weiterzuführen. Vor allem spielerisch ist da viel Luft nach oben. Würde helfen, dass man die Spiele dominanter bestreiten kann. Fast schon wichtiger wäre aber, dass man über die erste Hürde im Europacup drüber kommt, egal wie.“

Adversus: „Für Kitagawa freut es mich, ansonsten war das ganz einfach zu wenig, selbst für dieses Spiel.“

Lichtgestalt: „Es gibt so viele Baustellen über den Sommer, da kann und soll man sich mit einem Abschlussspiel um die goldene Ananas nicht lange aufhalten. Erste Halbzeit war sehr schwach, zweite völlig in Ordnung. der unterschied waren ein, zwei dumme Eigenfehler und Weissman. Erfreulicher Zweiter, Strich drunter, nach vorne schauen.“

Fox Mulder: „2. Halbzeit war ok, passt schon. Man hat gesehen, dass auch das 4-2-3-1 noch funktioniert. Jetzt heißt es mal ab in den verdienten Urlaub.“

StepDoWn: „Die erste Halbzeit war schon eine ordentlich zache Sockn. Zweite Halbzeit war okay, mit einem irgendwie erwarteten Ausgang. Man hat gemerkt, dass es beim WAC um was ging, und bei uns nicht – das kann man glaube ich keinem Spieler verübeln. Ibrahimoglu hat mir sehr gut gefallen, auch für Koya freut mich das Tor. Außerdem hat sich niemand verletzt. Gratulation an den WAC zum verdienten dritten Platz und der EL Gruppenphase. Spieler wie Weissman sind glaube ich nur sehr schwer zu ersetzen.“

#17: „Bei der Sky-Zusammenfassung wird wieder negativ über Kitagawa berichtet: „Zweites Saisontor aber mit seiner persönlichen Entwicklung kann er nicht zufrieden sein“. Wahnsinn, dass man sich so auf einen Spieler einschießen kann. Minamino hat damals übrigens in seiner ersten Saison in Österreich auch nur drei Pflichtspieltore gemacht.“

Rapid-Gustl: „Das einzige Positive nach dieser Partie ist der 4. Rang des LASK. Ansonsten: unterirdische, indiskutable Leistung.“

Schwemmlandla3: „Also für mich war da wenig Überraschendes. Das war teilweise Halbgas und das ist auch gut so. Saison war gelaufen für uns. Klar war die 1. Halbzeit nichts, die zweite etwas besser, aber im Grunde war es in Anbetracht der Situation insofern ok, als keiner behaupten kann Rapid hat bewusst verloren. Zudem sind eben dumme Fehler dazugekommen, die aufgrund von Unkonzentriertheit, mangelnder Abstimmung, mangelnder Spielpraxis und auch Routine geschuldet waren. Am Ende war es für mich eine gute Partie und zwar aus dem Grund, weil sich keiner verletzt hat. Alles andere ist völlig egal. Und wenn es so ist wie der Sky-Kommentator gesagt hat, nämlich dass es die Mannschaft nach dem Mittwoch richtig krachen hat lassen, dann ist dies für mich absolut positiv und die Burschen haben sich das verdient. So soll das sein.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:3-Niederlage des SK Rapid gegen den WAC.

