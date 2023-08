Rapid-Fans: „Punktuelle Rotation wäre in Ordnung“

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen die Fiorentina trifft der SK Rapid in der Bundesliga auf die WSG Tirol und will auch in der...

Billie: „Das Rückspiel gegen die Fiorentina ist elementar wichtig, daher würde ich gegen Wattens auf der einen oder anderen Position rotieren.“

Hugo_Maradona: „Tirol ist die Pflicht und Florenz ist die Kür. Maximal eine kleine Rotation und drei Punkte.“

Boidi: „Schwierige Entscheidung wie man rotiert. Das liegt jetzt am Trainer-Team und der medizinischen Abteilung abzuschätzen, wer eine Pause braucht um am Donnerstag eventuell 120 Minuten gehen zu können. Würde ganz ehrlich Seidl und Burgi für Greil und Mayulu rausgeben. Die zwei sind einfach unsere wichtigsten Spieler. Eventuell noch Grüll für Kühn und den Rest so lassen. Wenn Grgic endlich mal fit ist eventuell statt Sattlberger oder Kerschbaum bringen.“

baeckerbua: „Keine Experimente und 3 Punkte. Grazie Mille.“

Indurus: „Wir müssen im Saft bleiben. Keine Experimente, keine Rotation. Die WSG wird unser Gefüge weiter stärken und zusammenwachsen lassen. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass wir 3 Punkte holen und wenn es der Spielstand erlaubt in der Schlussphase keinen Gang mehr hochdrehen müssen. Diese Einheit ist zum stählen für Donnerstag sehr wichtig.“

Grüner-Wiener: „Ich würde schon rotieren. Den Verlust von maximal 1,5 Punkten (Punkteteilung) könnte ich verkraften.“

garnett: „Sehe ich genauso. Man hat jetzt eine gewisse Chance in die Gruppenphase zu kommen. Dem sollte man jetzt alles unterordnen. Scheiden wir im Play-off aus, brauchen wir eh keine Rotation mehr.“

chris843: „Ich würde punktuell rotieren und ein, zwei Spieler definitiv ein wenig schonen. Nicht zu viel, aber doch.“

flonaldinho10: „Schonung/Rotation nur für Spieler, die wirklich schon vorm Spiel nicht mehr bei 100% sind und eine Pause brauchen. Ansonsten mit der besten/fittesten Elf reinstarten und das Spiel früh entscheiden.“

bw_sektionsbg: „Hoffe mal, dass alle die Euphorie mitnehmen und Sonntag ins Stadion kommen. 18.000 gegen die WSG wäre schon geil.“

