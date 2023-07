Rapid-Fans: „Unser einziges Konzept heißt: Burgstaller!“

Der SK Rapid verlor das Testspiel gegen den deutschen Champions-League-Starter Union Berlin mit 0:3 und schloss damit die Sommervorbereitung ohne ein schönes Erfolgserlebnis ab....

Der SK Rapid verlor das Testspiel gegen den deutschen Champions-League-Starter Union Berlin mit 0:3 und schloss damit die Sommervorbereitung ohne ein schönes Erfolgserlebnis ab. Nachdem man in den ersten 45 Minuten zumindest in der Defensive noch kompakt stand und mit 0:0 in die Pause ging, war in der zweiten Halbzeit der Klasseunterschied dann doch deutlich zu sehen. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft, die am Sonntag ihr erstes Pflichtspiel im Cup gegen Donaufeld hat, sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Westsider: „Ist zwar nur ein Testspiel, aber sowas eine Woche vor Saisonstart, macht mir etwas Angst.“

baeckerbua: „Also ich erkenne da weiterhin keinen Plan. Sehr mühsam was da Testspiel für Testspiel gezeigt wird.“

hags: „Was mich am meisten stört ist fast die Körpersprache. Unsere Spieler wirken jetzt schon wie geprügelte, obwohl das gar nicht von Nöten ist. Die Saison geht erst los. Würde mir wünschen, dass sie mit einer breiten Brust Vorfreude ausstrahlen.“

gw1100: „Da sind mehr Unsicherheiten und Planlosigkeiten drinnen wie letzte Saison. Selbstvertrauen dürfte auch keiner von den Jungs haben. Sehr ernüchternd der Auftritt.“

Zidane85: „Zum Glück habe ich beschlossen mir kein Testspiel anzusehen. Bin gespannt auf das erste Pflichtspiel. Da muss das Erarbeitete dann sitzen und vor allem gegen den LASK. Es wäre wichtig gut zu starten. Zwei volle Vorbereitungen, nahezu das gleiche Team sollten dafür ja reichen.“

AC58: „Ich darf daran erinnern, dass das heute die Generalprobe am Ende einer mehrwöchigen Vorbereitungsphase war.

Im erwartbaren Durchschnitt sollte man an dieser Stelle folgendes haben:

– 75% der Leistungsfähigkeit

– 90% einer Stammformation

– einigermaßen Selbstvertrauen durch Steigerung der Leistungen im Laufe der Vorbereitung

– vollständiges Funktionieren der fußballerischen Basics wie zB Ball stoppen und direkte Passweiterleitung

– eine Handvoll Varianten im Angriffsspiel um mit dem gewünschten Ballbesitz zu Lösungen vor dem Tor zu kommen.

Nichts davon ist für mich vorhanden. Das Schlimmste was ich dazu sagen kann ist, dass wir vor einem Jahr unter Feldhofer eigentlich konkreter waren.

Außer, dass Seidl ein Lichtblick ist, kann ich heute nichts Positives finden. Grüll, Koscelnik und die Jungen waren bemüht, aber können natürlich keine Spielordnung generieren. Kerschbaum ist der Totengräber jeder engagierten Offensiveinleitung. Ihm und Bajic bei der Ballaufnahme zuzusehen ist zum Schämen für eine Bundesligamannschaft. Unser einziges Konzept heißt: Burgstaller! Das ist meine Bestandsaufnahme nach der Vorbereitung Sommer 2023!

Ich will das nicht nach vorne projizieren, weil ich ehrlich gesagt etwas Angst davor habe. Vielleicht schaffen wir in wenigen Wochen einen Sprung aber die Chance auf einen Entwicklungsansatz in der Vorbereitung ist für mich vertan.“

baeckerbua: „Ist halt gar nicht schön wenn man mit so miesen Testspielen startet, auch wenn es nur Freundschaftsspiele sind. Das bringt einfach extreme Negativität in diese Mannschaft. Ohne Burgi ist das kein Team. Und das lässt mich doch etwas erschrocken zurück.“

Ernesto: „Insgesamt fand ich das Testspiel okay, nicht berauschend aber auch nicht so schlimm wie es hier dargestellt wird. In der zweiten Halbzeit war die Mannschaft wild zusammengewürfelt. Da war es irgendwie klar, dass Union den Sieg erobern wird… mal sehen wer noch kommen wird und wie schnell unser neuer Innenverteidiger matchfit sein wird. Im Laufe der Saison wird sich noch einiges verändern. Ich rechne aber mit einer relativ souveränen Quali für das obere Playoff. Die kleinen Mannschaften werden wir in den allermeisten Duellen schlagen, das ist uns schon letzte Saison gelungen. Wenn man dann noch den einen oder anderen Sieg gegen die Großen holen sollte, dann wird es schon eine Verbesserung zur letzten Saison werden.“

little beckham: „Da spielen zu 90% die gleichen Hansln wie letzte Saison, mit dem gleichen Trainer. Natürlich ist man da defensiv genauso fehleranfällig und nach vorne genauso wenig kreativ. Wieso hätte sich da großartig etwas ändern sollen?“

SVR-SCR: „Klar ist es nur ein Testspiel, aber es ist schon bezeichnend, dass man auch bei den Testspielen nur einmal Remis gespielt und drei Mal verloren hat. Die unterklassigen Gegner, wo man zwei Mal gewonnen hat, kann man da nicht mitzählen. Und das bis auf heute gegen wahrlich keine übermächtigen Gegner. Sturm hat z.B. alle Testspiele gewonnen, darunter gegen Gala und Partizan. Auch der LASK hat nur einmal X gespielt sonst immer gewonnen. Ja auch in den Testspielen kann man schon einiges ablesen. Also viel Hoffnung auf Besserung habe ich wahrlich nicht mehr.“

jeichi: „Also, leider ändert sich an unserem Spiel überhaupt nichts. Testspiel hin oder her. Wir spielen, trotz Rückstand, als ob wir eine Führung verwalten würden…“

irgendeiner: „Die positiven Elemente waren für mich die Jungen, speziell Bajlicz hatte einen großen Aktionsradius und für mich erkennbar den Willen, noch etwas zu erreichen. Grüll ackert immer noch, Hofmann/Querfeld wird wieder funktionieren, wenn auch Cvetkovic fit ist, sollte das Sollbauer-Thema erledigt sein. Mit den Jungen haben wir Alternativen im zentralen Mittelfeld, die im Laufe der nächsten Monate ordentlich andrücken werden und vielleicht sogar recht bald auch in der Startelf stehen. Negativ war für mich abgesehen vom Ergebnis die fehlende Laufbereitschaft in Halbzeit 2 und die schreckliche Körpersprache sowie das fehlende Aufbäumen. Klar hat man auch vorher wissen können, dass wir dort auch deutlich verlieren können. Nicht überraschend, aber dass das dann so passiert ist für mich schwach. Da fehlt es mir ein wenig an der Mentalität. Abgedroschen, aber ein Burgstaller, Schwab oder Hofmann (Max) hätten sich in Halbzeit 2 wohl nicht so ergeben. So formschwach er ist, auch Schick wäre da ein Kandidat, der mal den Mund aufmacht. So war für ihn in Halbzeit 2 nur Grüll als Führungsspieler am Platz. Sollbauer ist es einfach nicht bei Rapid. Meine Euphorie hat heute derbe Risse bekommen.“

schleicha: „Es passt einfach weiterhin so wenig zusammen. Ein einzelnes Spiel erzählt in der Vorbereitung natürlich keine Geschichte und ist irrelevant – aber eine komplette Vorbereitung, wo gefühlt ein Spiel schlechter als das andere ist, kann man jetzt auch nicht vom Tisch wischen als wäre alles egal. Zumindest sehe ich nicht ansatzweise irgendwelche Besserungen, die man sich erarbeitet hat. Das ist eins zu eins derselbe Krampf wie im Frühjahr. Sie können mich aber gerne eines Besseren belehren und nach zehn Runden die Tabelle anführen und in der Gruppenphase stehen.“

Schabistyle: „Hmmm, ich sehe schwache Spieler die keinen Spaß, keine Freude am Fußball haben. Negative Emotionen. Alle mit einem traurigen Gesicht, schwache Körpersprache. Echt komisch.“

SandkastenRambo: „Wird eine sehr anstrengende Saison werden. Nach all den Testspielen sehe ich keinen Plan den man verfolgt, wie man eigentlich Torchancen kreieren mag. Da reden wir noch nicht einmal von verwerten. Am Ende wird viel von der Form von Einzelnen und deren Einzelaktionen abhängen. Hoffe, dass es mit Start der Saison wesentlich besser laufen wird ansonsten wird es für Zoran Barisic sehr schnell ungemütlich werden.“

baeckerbua: „Ich verstehe das alles nicht mehr. Was kann es für einen Rapid-Spieler bitte Geileres geben als ein Spiel in Berlin gegen Union mit 800 Grünen im Rücken. Es ist für mich völlig unverständlich.“

Fox Mulder: „Unglaublich wie langsam und gleichzeitig planlos wir spielen. Da weiß A in keiner Situation was B vorhat und umgekehrt. Man versucht so viele sichere Pässe wie möglich zu spielen bis der Raum zu klein wird. Dann wird ein unmöglicher Pass gespielt. Und das wiederholt sich in Dauerschleife. Keinerlei Torgefahr für den Gegner. Um meine Kinnlade muss ich mir glaube ich in nächster Zeit keine Sorgen machen.“

Vizelein: „Ich gebe im Normalfall nicht viel auf Testspiele. Aber ich mache mir doch Sorgen. Wir sollten eigentlich zumindest körperlich stärker sein als die am Beginn der Vorbereitung stehenden Berliner. Allerdings hatte ich eher das Gefühl, dass Berlin fitter ist. Die Staffelung in der Abwehr sehr schwere Kost. Da reicht ein Pass in irgendeine Schnittstelle und es wird gefährlich. Offensiv schlicht nicht vorhanden. Ohne Seidl hätten die Berliner übertrieben gesagt ohne Tormann spielen können. Wie gesagt, natürlich nur ein Testspiele, aber die Sorgenfalten werden größer.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans nach dem Spiel gegen Union Berlin.