Rapid-Stürmer Kriwak vor Wechsel in die Niederlande

Beim SK Rapid hat der 24-jährige Mittelstürmer René Kriwak keine Zukunft mehr. Nun steht er vor einem interessanten Wechsel in die zweite niederländische Liga....

Beim SK Rapid hat der 24-jährige Mittelstürmer René Kriwak keine Zukunft mehr. Nun steht er vor einem interessanten Wechsel in die zweite niederländische Liga.

Kriwak wechselte im Jänner 2022 vom Wiener Sport-Club nach Wien-Hütteldorf, nachdem der 198cm-Mann in der Regionalliga Ost von sich reden machte. Bei Rapid zeigte er in der zweiten Mannschaft gute Leistungen und traf in 15 Spielen achtmal, in der Kampfmannschaft blieb der Erfolg jedoch aus.

Kriwak brachte es auf sechs Einsätze bei den Profis, steuerte einen Assist bei, durfte aber kein Tor bejubeln. Auch die folgende Leihe nach Hartberg verlief nicht nach Wunsch: Zwei Tore und ein Assist in 24 Spielen war die magere Ausbeute.

Nun wird der Stürmer zum FC Dordrecht wechseln. Der Klub spielte in der Saison 2014/15 letztmalig in der Eredivisie und zählte in den letzten Jahren in der zweiten Liga eher zu den Abstiegskandidaten. Auch in der abgelaufenen Saison war’s knapp: Dordrecht wurde Achtzehnter in der 20er-Liga, rettete sich schlussendlich um sieben Punkte vor dem Abstieg.

Allerdings schloss der FC Dordrecht vor einem halben Jahr eine Partnerschaft mit dem niederländischen Meister Feyenoord. Die Mannschaft aus Rotterdam will künftig den einen oder anderen Spieler in Dordrecht parken und hilft auch bei der Verpflichtung neuer Spieler. Vier Neue soll Feyenoord in diesem Transfersommer für den Zweitligisten ermöglichen.

Einer davon soll nun Kriwak sein, wie das Feyenoord-Portal 1908.nl berichtet. Die Hütteldorfer lassen den 24-Jährigen ablösefrei ziehen, besitzen allerdings eine Weiterverkaufsbeteiligung, sollte Kriwak in den Niederlanden einschlagen und verkauft werden.