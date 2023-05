Rapid zeigt Interesse an georgischem Teamspieler Chakvetadze

Als einer von mehreren Klubs soll auch der SK Rapid an der Verpflichtung des georgischen Nationalspielers Giorgi Chakvetadze interessiert sein.

Der heute 23-jährige Giorgi Chakvetadze wechselte im Sommer 2017 genau an seinem 18. Geburtstag von Dinamo Tiflis zur KAA Gent nach Belgien. Der Top-Klub bezahlte damals 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler.

Der 15-fache Nationalspieler begann bei Gent stark und spielte vor allem eine sehr starke zweite Saison (2018/19). Sowohl 2019, als auch 2020 wurde Chakvetadze allerdings von schweren Knieverletzungen zurückgeworfen. Insgesamt setzten ihn die beiden Verletzungen, sowie andere Beschwerden und Begleiterscheinungen knapp 1 ½ Jahre außer Gefecht.

So verlor der Georgier seinen Stammplatz bei Gent schnell wieder, obwohl er eigentlich bereits auf dem Weg zu internationaler Klasse war. Der 183cm große Zehner wurde daraufhin zum Hamburger SV verliehen, wo er floppte und spielt in der laufenden Saison für Slovan Bratislava, wo er seinen Rhythmus wiederfand. Chakvetadze blieb verletzungsfrei, absolvierte 42 Spiele bzw. über 3.000 Einsatzminuten. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete acht Tore vor. Eine große Zukunft in Gent soll er allerdings nicht mehr haben.

Der Vertrag des Kreativspielers läuft zum Saisonende aus, weshalb er ablösefrei zu haben sein dürfte. Neben dem SK Rapid soll auch der schottische Tabellendritte Aberdeen Interesse zeigen. Allerdings berichten andere Medien darüber, dass Chakvetadze bei Gent noch einen Vertrag bis 2026 hält. Hier ist die Quellenlage unterschiedlich und im Falle eines länger laufenden Vertrags wäre wohl nur eine Leihe für Rapid im Rahmen des Möglichen.

Der pfeilschnelle Georgier gilt als exzellenter Dribbler und guter Einfädler, ist selbst jedoch nur wenig torgefährlich. Für Gent erzielte er in 81 Spielen acht Tore und bereitete 19 weitere vor. Auch beim 2:1-Sieg der Belgier über Rapid in der Champions-League-Qualifikation im September 2020 kam er eine Stunde lang zum Einsatz und holte den Elfmeter zum 2:0 heraus.

