So denken die Austria-Fans über die Vertragsverlängerung von Manfred Fischer

Gestern gab die Wiener Austria bekannt, dass Manfred Fischer einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Die beiden Parteien binden sich damit lange aneinander und...

Gestern gab die Wiener Austria bekannt, dass Manfred Fischer einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Die beiden Parteien binden sich damit lange aneinander und wir wollen uns nun ansehen, was die Fans zum neuen Vertragsabschluss sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rabbitear1911: „2027 ist ein Statement. Bin sehr froh darüber, Mandi war meiner Meinung nach immer ein „must-keep“. Danke Austria Wien, danke Mandi!“

ViolettErlaa: „Absoluter Gänsehautmoment gestern beim Mitglieder-Fest! Mandi verkündet mit Tränen in den Augen und stockender Stimme seine Vertragsverlängerung um 4 (!) Jahre! Schön, dass es noch solche Spieler gibt, die mit Herzblut dabei sind! Spieler wie er sind ein Mitgrund dafür, dass ich Fußballfan geworden bin. Ihm nehme ich das Wappenklopfen 100%ig ab!“

Decay26: „Auch wenn er erst vor 1 1/2 Jahren zu uns gekommen ist, das ist ein Austrianer wie man sich ihn wünscht! Danke für alles und auf viele weitere Jahre!“

Aegis: „Sehr wichtig! Spielerisch nicht so sehr wie als Motivator und Identifikationsfigur für uns Fans. Aber vielleicht geht ihm jetzt nach der Verlautbarung der Verlängerung wieder der Knopf auf.“

Viola-Sandbox: „So, ein Spieler für die nächste Saison ist erst einmal fix. Danke Manfred Fischer.“

veilchen27: „Fischer und Ranftl langfristig halten, um als Routiniers den jungen Spielern Mentalität, Einstellung, Profisport vorzuleben, und die nächsten Jahre werden gut.“

fak-ler: „Manfred Fischer ist sicher nicht der beste Kicker, oder der Goalgetter, oder der Top-Assistgeber, aber ein Mentalitätsmonster, Antreiber und Fanliebling. Deshalb ist diese Verlängerung einfach total wichtig und notwendig gewesen und das wissen wir und auch die Freunde aus dem Westen.“

Blackcactus: „Bis 2027, das ist ein Bekenntnis. Von beiden Seiten, wobei ich glaube, dass der Vertrag nicht sehr hoch dotiert ist, aber dafür hat er vier Jahre Sicherheit ganz gut zu verdienen. Wohl ein wichtiger Spieler mit dem richtigen Pass. Glaube gerade für die jungen Spieler wichtig…“

Viereee: „Etwas überrascht bin ich schon von der Laufzeit, Fischer war bei den letzten sechs Spielen jeweils 90 Minuten am Platz, und sein sportlicher Mehrwert war überschaubar. Hoffen wir, dass er in einer veränderten Mannschaft wieder besser zur Geltung kommt, und nicht zum teuren Maskottchen wird.“

AngeldiMaria: „Er wird sich auch wieder steigern. Einen österreichischen Ersatz hätte man sicher nicht so leicht gefunden für einen Spieler der sich komplett mit dem Verein identifiziert, sich immer reinhaut, gute Interviews gibt und auch Qualität hat, die er momentan halt leider nicht zeigt. Aber man weiß was er kann und wird es auch wieder zeigen. Ganz wichtige Verlängerung.“

schlogmike: „Für den Mandi war es schon seit längerem klar, dass er verlängern wird. Wichtigster Punkt war für ihn die Vertragslänge, mit 28 willst dann schon was Konkretes haben. In Österreich gibt es für ihn nur unsere Austria. Deswegen danke Mandi für dein Vertrauen in uns und die Austria und jetzt führ uns zum Derby-Sieg!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zu der Vertragsverlängerung von Manfred Fischer!