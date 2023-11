So denken die Rapid-Fans über die „Barisic-Situation“!

Auch wenn Rapid eine mögliche, baldige Trainerablöse bereits dementierte, ist der Coach der Grün-Weißen, Zoran Barisic, zweifelsohne angezählt. Wir haben uns im Austrian Soccer...

Auch wenn Rapid eine mögliche, baldige Trainerablöse bereits dementierte, ist der Coach der Grün-Weißen, Zoran Barisic, zweifelsohne angezählt. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum umgehört, wie die Rapid-Fans die aktuelle Lage einschätzen und fanden zahlreiche interessante und sehr differenzierte Beiträge.

skyline: „Klar ist, dass Sky sowas nicht ohne Hintergrundinformationen publiziert. Man kann also davon ausgehen, dass es intern schwer rumort. Die Woche wird interessant – sollte er wirklich bleiben, muss man in die Offensive gehen und klar kommunizieren. Ansonsten ist es eine Frage von Tagen oder wenigen Wochen, dass Barisic weg ist.“

wuzzner: „Ehrlich ich verstehe nicht warum man überhaupt noch diskutiert über einen Verbleib von Barisic. Der Kader ist bei weitem nicht schlecht, die Leistung passt aber nicht. Er ist selbst für das Spielermaterial verantwortlich, es gibt quasi keine Weiterentwicklung. Die Mannschaft hat als solche 0 Selbstvertrauen. Das muss er doch selbst sehen und daraus die Konsequenz ziehen (zumindest wenn er so ein glühender Rapidler ist wie er immer meint). Damit vergrault man noch die letzten Fans…“

tosca: „Ich hoffe nur, es gibt schon einen Plan für die Zeit nach Zoki, eine Wiederholung des Ferdl-Debakels pack ich nicht.“

schleicha: „Man spielt also wieder mal Roulette und setzt aufs Prinzip Hoffnung. Na hoffentlich haben sie diesmal Recht, sonst wird es sehr ungemütlich – sportlich wie auch finanziell.“

Feanor: „Warum wäre ein Trainerwechsel kein Roulette bzw. „Prinzip Hoffnung“? Gibt’s den einen Trainer, mit dem es ergebnistechnisch definitiv aufwärts geht? Dann nur her mit ihm.“

Huanghe: „Jedes Jahr den Trainer wechseln und jedes Jahr wieder neu beginnen funktioniert jedes Jahr wieder nicht. Wir sollten das beibehalten, was gut funktioniert, und das verbessern, was nicht so gut funktioniert. Ob mit Zoki oder einem neuen Trainer wäre mir egal. Glaube aber nicht, dass es mit einer Billiglösung besser wird, und eine teure Lösung können wir uns eh nicht leisten.“

flanders: „Wenn man nur 4 vom 14 Spielen gewinnt, dann ist es eine Krise. Jetzt kann man es abschwächen und daraus eine Ergebniskrise machen, für mich sind es mehrere Dinge die einfach nicht stimmig sind. Dass ein Trainerwechsel dafür sorgen kann, dass es noch weiter runter gehen kann, stimmt absolut. Dieses Risiko haben wir immer. Wenn man auf Platz 8 steht ist es für mich nur fraglich wir weit es überhaupt noch runter gehen kann. Bezüglich Hartberg, die erste Halbzeit war durchwachsen und dann haben wir das Spiel zu 100% kontrolliert, viele Chancen herausgespielt. Nachdem man gemerkt hat, das könnte eng werden, wurde ein paar Minuten vor Schluss getauscht. Für mich viel zu spät wieder einmal, aber gut, verantworten tun es andere.“

Burschi: „Ganz real gesehen: Ich bin klar für eine Barisic-Ablöse, wie bekannt ist. Aber nach diesen Aussagen im Kurier würde, zumindest bei mir, die Führungsetage jegliche Unterstützung verlieren, wenn Barisic entlassen wird. Grund: Dementis und Wischi Waschi Aussagen vor Entlassungen sind Usus und kennen wir alle. Jedoch niemals in solcher Deutlichkeit mit Begründungen. Wenn man etwas in solcher Deutlichkeit macht dann hat man dazu zu stehen. Punkt. Ausgehend von all dem gehe ich davon aus dass keine Entlassung erfolgt.“

Grüner-Wiener: „Ich weiß nicht ob ein Trainerwechsel Sinn macht. Jeder sieht doch die spielerische Weiterentwicklung. Bis auf die Chancenauswertung spielen wir eigentlich top. Mir ist natürlich klar, dass schlussendlich nur Ergebnisse zählen, aber was bringt es jetzt wieder von vorne zu beginnen? Wir würden wieder beginnen uns im Kreis zu drehen und Jahre vergehen. Ich denke die Ergebnisse kommen von alleine wenn wir so weiterspielen. Ja, defensiv ist es hin und wieder auch schlecht. Aber das ist in unserer Liga bei allen Mannschaften der Fall, auch bei den Spitzenmannschaften. Sonst wäre der LASK schon mehr als 7 Punkte von uns weg.“

gloggi99: „Barisic als Trainer zu installieren nach der Sportdirektor Geschichte war von Beginn an ein Fehler und diese Meinung bleibt bestehen. Nur ihn jetzt zu entlassen wäre der nächste schwere Fehler. Die letzten drei Spiele zur Winterpause würde ich ihn und der Mannschaft noch Zeit geben das Ruder herumzureißen. Das heißt nach dem Salzburg Spiel muss Rapid tabellarisch über dem Strich stehen, ansonsten muss die Reißleine gezogen werden. In der Länderspielpause wird hoffentlich auch den Spielern bewusst werden, dass jetzt nur mehr Ergebnisse zählen und sonst nichts!“

jeichi: „Wenn der gute Zoki tatsächlich so sehr an alle seine Spieler glaubt, warum wechselt man dann erst so spät und immer nur gleich und vor allem positionsgetreu? Tja, weil es eben nicht so ist, dass er allen alles zutraut, nehme ich an. Wo ist zum Beispiel in den letzten Wochen ein Bajic (vielleicht hab ich ja was verpasst?), der hatte doch plötzlich begonnen, besser in unser Gefüge zu passen. Und – auch wenn wir natürlich nicht den Einblick haben können wie ein Zoran Barisic – das, was ein Strunz abliefert, schafft der auch allemal. Ich habe natürlich gegen keinen einzigen Spieler etwas von uns. Ist selbstverständlich nichts Persönliches. Aber aus meiner Sicht bringt uns seine Anwesenheit am Platz nichts. Außer die paar Tore, die er vor Monaten mal in 2-3 Spielen hintereinander gemacht hat, hat er leider nie was gezeigt. Im Gegenteil, er ist eher unsichtbar, liegt ständig nach jedem Kontakt am Boden und macht sinnlose Fouls in gefährlichen Situationen. Aber trotzdem ist er meistens im Kader, warum? Was hat ein Auer gemacht, dass er nun schon zwei Spiele nicht mal auf der Bank ist? Moormann hatte ich sich die letzten beiden Spiele halbwegs gefangen, aber gegen Hartberg in den ersten 20 Minuten gefühlt 90% Fehlpässe – zumindest alle, die nach vorne gingen. Da hätte man natürlich einen Auer gebraucht, um seinen „schwachen Tag“ zu beenden. Aber der war ja nicht mit. Wenn man schon kein Tor erzielt, die Seuche am Fuß hat… warum nicht mal einen der aktuell erfolgreichen Zweier-Stürmer mitnehmen und auch mal 20 Minuten mitspielen lassen? Aktuell habe ich das Gefühl, dass Barisic schon komplett eigensinnig agiert. Irgendwie eh schon sich abgefunden hat, gehen zu müssen, nur macht keiner der Führungspositionen diesen Schritt. Alleine seine Interviews immer. Es liegt nur an den Chancen. OK. Aber nicht 10 Spiele lang … wer nimmt ihm dann noch ab, dass wir nur „daran“ arbeiten müssen. Es ändert sich nichts. Somit hat er seine Ziele leider verpasst. Oder ihm ist wichtig, dass zumindest die Leistung immer gleichbleibend gut ist – heißt für mich, Hauptsache wir spielen „schön“… aber in Schönheit gestorben ist genauso tot. Ach. Endlich wäre wieder einmal eine Saison, wo man zumindest vorne mitspielen könnte. Ich bin mir sicher, dass der Kader es eigentlich hergeben würde. Aber wir WOLLEN einfach nicht, wie es scheint. Mein grünes Herz, was musst du noch alles ertragen.“

Wolti: „Ich verstehe beide Seiten – Pro und Contra Zoki. Ich denke mir aber, dass man den Grunddurchgang abwartet. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass man bis zuletzt gehofft hat, dass die Ergebnisse stimmen werden. Leider ist es da jetzt zu spät zu reagieren, so schnell kann ein neuer Trainer das Ruder sicher nicht herumreissen und wenn der jetzt kommen und nicht ins obere Playoff kommen würde, wäre die Arbeit für den eventuellen Neuen noch schwieriger.“

MiTrov: „Wie man sich jedes Mal auf die Chancenverwertung ausreden will, wenn wir verteidigen wie eine Schülerliga-Mannschaft, pressen wie ein aufgescheuchter Hendlhaufen oder auseinanderfallen nach einem Gegentor. Unser Kick ist Stückwerk, wo immer ein bisschen etwas funktioniert, aber nie alles. Gegen die schwächsten Gegner reicht’s gerade noch weil wir individuell besser sind. Ist halt sehr ärgerlich, weil wir scheinbar was verbrochen haben, oder der Torhüter einen Sahnetag erwischt oder der Ball zu hart aufgepumpt war oder wir uns nicht belohnen und nicht vergessen, dass nötige Glück ist nicht auf unserer Seite…“

kormoran: „Zoki wird wohl demnächst gehen und mittlerweile sehe ich das auch schon als unumgänglich. Nicht weil wir wie ein Hendlhaufen spielen oder weil wir Rückschritte machen, nein! Weil Zoki nur ein einziges System, eine einzige Idee transportieren kann. Wir spielen auf Biegen und Brechen mit einem Stürmer, Grüll links und Kühn rechts. Das war’s. Wenn einer der Akteure ausfällt, dann kommt positionsgetreu jemand anderes. Burgstaller hat, wie man grausamerweise gegen Hartberg sehen musste, derzeit die Seuche am Fuß. Am Traurigsten finde ich übrigens all jene, die mit erhobenem Finger nach Zimmermann und Druijf schreien. Wenn man sich mal kurz Zeit nimmt und deren Performance in dieser Saison ansieht, dann kann man das Thema ganz schnell ad acta legen. Was man aber dem Herrn Barisic gerne mal ankreiden darf, dass wir keinen einzigen Einsatz eines Rapid-II-Spielers sehen durften. Da drängen sich manche förmlich wöchentlich auf und werden geflissentlich ignoriert. Da kommen wir auch ganz schnell wieder auf die monosystematische Arbeit vom lieben Zoki. Einmal etwas anders aufgestellt und man kann neben Burgstaller einen zweiten Stürmer bringen. Tut er aber nicht. Nein, Strunz darf weiterhin immer wieder herumkaspern.“

GRENDEL: „Die große Frage für mich ist, wie die Ziele intern gewichtet sind. Zieht man eine langfristige Entwicklung beinhart durch, für die man wie aktuell massive Rückschläge in Kauf nimmt (wahrscheinliches Verpassen von oberem Playoff und Europacup)? Oder ist intern sehr wohl das Erreichen des oberen Playoffs als fixes Ziel ausgegeben? Ich bin mit der Entwicklung unter Barisic nicht glücklich, aber das was aktuell passiert, ist für mich schon eher mehr Ergebniskrise als Trainerversagen. Ich sehe die Schuld an der Misere tendenziell eher bei den Spielern. Wennst dich nämlich so strunzdeppert anstellst vorm Tor, wie wir in zig Spielen, dann bist als Trainer ein armes Schwein. Und da kann mir der Grgic erzählen was er will, wenn ich vorm Tor alles verstolpere dann hat’s sehr wohl auf der Höh oben was, das ist nicht mangelnde technische Fertigkeit oder falsche Taktik des Trainers, das ist ein mentales Problem, sie wirken vor dem Tor verkrampft und verscheissen eine unfassbare Menge an Chancen. Burgstaller möchte ich da ausnehmen.“

bruno_conte: „Das Ganze erinnert ein bisschen ans Programmieren. Du hast eine Routine geschrieben, es schaut alles gut aus, somit sollte es auch gut laufen. Aber beim Probelauf bleibt das dämliche Ding dauernd irgendwo stecken. Du schaust und schaust, siehst den logischen Fehler, kommst aber nicht drauf, wo er drinsteckt. In solchen Fällen hilft oft der Blick von außen. Man selbst ist in der Betriebsblindheit gefangen und meint, der Fehler darf eigentlich nicht sein. Und doch ist er da. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, sich mal von einem befreundeten Verein eine Analyse einzuholen. Vielleicht sehen die was, was wir nicht sehen.“

Woody: „Ehrlich gesagt, traue ich es mich nicht zu beurteilen, ob Zoki in Summe einen guten Job macht und er die Mannschaft weiterentwickelt hat oder nicht. Definitiv gibt’s da positive Aspekte, aber genauso muss man sagen, dass die Ergebnisse einfach zu wenig waren. Was ich Zoki aber negativ ankreide ist, dass es aktuell null Einsicht gibt, dass man hier etwas anders machen sollte. Und mir hat mal jemand Kluger gesagt: Wenn man will, dass sich Dinge verändern, muss man auch bereits sein, Sachen zu verändern. Durchhalteparolen „wir müssen nur so weiter machen und dann fallen die Tore schon irgendwann mal“ sind in meinen Augen Bullshit. Genau deshalb haben wir dieses Problem auch nicht nur ein paar Spiele, sondern bereits die ganze Saison (oder länger). Die Austria ist da leider ein gutes Beispiel. Die haben zu Beginn der Saison auch viele attraktive Spiele gespielt, ohne Zählbares rauszuholen und dann hat man irgendwann den Schalter umgelegt, lässt auch gern mal den Gegner das Spiel machen, achtet drauf, das hinten die Null steht und hat auch ein paar dreckige Siege mitgenommen. Genau das würde ich mir auch von Rapid in der aktuellen Situation erwarten. Aber dazu ist Zoki scheinbar nicht bereit. Immer dieselbe Strategie, positionstreue Wechsel und nichts Neues probieren, um das Ruder rumzureißen. Nach dem Motto: Lieber in Schönheit untergehen. Aber nicht nur deshalb ist es Zeit einen Schlussstrich zu ziehen. Mittlerweile ist der Karren festgefahren, der Druck ist hoch und es ist dadurch so viel Verunsicherung im Verein, dass wir uns selbst nicht aus der Scheissgasse herausziehen werden. Das sind einfach Mechanismen des Sports. Wenn wir nicht bereit sind, eine Seuchensaison zu akzeptieren, den internationalen Bewerb abzuschreiben und eine reine Übergangssaison zu spielen, dann wird’s jetzt höchste Zeit Zoki auszuwechseln.“

since-1899: „Ich denke den Barisic-Kritikern ist klar, dass wir gut spielen, dass wir viele Großchancen erarbeiten, dass wir hohe xG-Werte vorzuweisen haben, und dass wir mit einer etwas besseren Chancenverwertung viel besser dastehen würden. Ich denke auch, den Barisic-Befürwortern ist klar, dass am Ende des Tages Punkte zählen und die Tabelle nicht lügt. Das mag man auf Grund der unglücklichen Spielverläufe als nicht gerecht empfinden, aber es ist Fakt, nur erzielte Tore und nur die erreichten Punkte sind für die Wertung entscheidend. Man kann es so zusammenfassen, dass wir keine Leistungskrise, sondern eine Ergebniskrise haben. Die Frage ist, kann die Mannschaft unter einem neuen Trainer a) noch mehr Chancen erspielen, oder b) die Chancen besser verwerten. Und ja, vor allem Zweiteres könnte mit einem neuen Trainer tatsächlich gelingen. Denn man muss schon sagen, dass Barisic in seiner Außendarstellung oft so wirkt, wie seine Spieler vor dem Tor. Deswegen bin ich der Meinung, dass ein neuer Trainer hier die Knoten lösen könnte. Davon abgesehen ist die Ergebniskrise mittlerweile so tief, dass das Erreichen der Meistergruppe gefährdet ist. Und deswegen muss man Barisic ein Ultimatum stellen, mit sechs Punkten aus den nächsten beiden Spielen. Und dann muss er auch nach einem 6:0 gegen BW Linz und einem heroischen 3:3 gegen Wattens gehen – denn es reicht, es müssen endlich Siege her. Nur mehr Siege!“

AC58: „Ganz allgemein kann man jetzt rückblickend auf die letzten Jahre feststellen, dass wir bei der Trainerwahl sehr viele „sture Kerle“ ausgesucht haben. Egal ob Canadi, Kühbauer, Feldhofer oder jetzt Barisic, es sind immer Typen die, wenn sie sich einmal entschieden haben, keinen Millimeter von ihrer Linie abrücken wollen. Allen vier ist gemeinsam, dass sie trotz Abwärtsspirale oder Sackgasse, ihre Philosophie durchziehen wollten. Bei manchen war der grundsätzliche Weg falsch, bei anderen hätte es einfach nur ein paar Stellschrauben gebraucht, um uns wieder ins Lot zu bringen. Man muss und soll nicht von seinem Ziel abweichen. Aber der Weg dorthin ist nicht immer die kürzeste Linie und manchmal braucht es Adaptionen, vor allem wenn Leistungsträger längere Zeit ausfallen. Wenn uns eine bestimmte Art des dominanten Spiels zu wenig Punkte bringt, dann muss man vielleicht einen kleinen Schritt zurück machen und nicht noch Harakiri-Variationen im Positionsspiel dazu nehmen. Wir würden uns besser und gleichmäßiger entwickeln unter einem Pragmatiker, der zwar eine Grundausrichtung hat aber auch eigenes Personal und Gegner beachtet. Der Ausdruck „wir ziehen unser Spiel durch“ löst bei mir inzwischen böse Vorahnungen aus.“

irgendeiner: „Klar muss nicht jeder der Meinung sein, wir spielen supertoll. Tun wir auch nicht. Aber Entwicklung zu leugnen und alles schlecht zu reden ist auch falsch. Ein möglicher neuer Trainer hat, wenn er ähnlich spielen lassen will, ein funktionierendes Gefüge mit ein paar kleinen Adaptierungen und kann sofort punkten. Das kann aber auch bei Barisic passieren.“

schleicha: „Fakt ist wir stehen genau dort wo wwir hingehören, da es beim Fußball eben um Tore geht und nicht drum „wer besser war“. Oder hat Bayern damals die CL gegen Chelsea gewonnen? Nein, haben sie nicht, weil sie eben nicht fähig waren, mehr Tore zu schießen als die Engländer. Man kann schon der Meinung sein, dass wir gut spielen – das lässt sich meiner Meinung nach auch schwer wegdiskutieren, dass wir immer wieder gute Partien dabei haben, aber zu behaupten wir stehen nicht dort wo wir hingehören ist für mich eher Realitätsverweigerung. Wir stehen genau dort wo wir hingehören – die Frage ist eben „warum“. Und unser Trainer meint halt „wir haben was verbrochen“. Was man mit solchen Aussagen bezwecken will, entschließt sich mir völlig.“

