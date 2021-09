Spielerbewertung Austria-Altach: Kobras starker Rückhalt

In der achten Runde der österreichischen Bundesliga trennte sich die Wiener Austria mit einem 0:0-Unentschieden vom SCR Altach. Im Folgenden sollen die Spieler der...

In der achten Runde der österreichischen Bundesliga trennte sich die Wiener Austria mit einem 0:0-Unentschieden vom SCR Altach. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

FK Austria Wien

Patrick Pentz 6

Verbrachte einen ruhigen Nachmittag und musste nur in einer einzigen Situation eingreifen. Dafür konnte der Torhüter spielerisch mal wieder glänzen und brachte einige schöne Zuspiele zu seinen Kollegen an.

Leonardo Ivkic 5

Im Vergleich zu seinen ersten Auftritten, merkt man dem jungen Defensivspieler, dass er immer besser in das Spiel findet und die Nervosität zunehmend abnimmt. So lieferte er an diesem Nachmittag eine recht solide Vorstellung ab, ließ speziell in der Defensive wenig zu und agierte aufmerksam. So sammelte er auch sieben Ballsicherungen und gewann 66 Prozent seiner Zweikämpfe. In der Offensive konnte er dafür nur vereinzelt Akzente setzen und hielt sich noch zu sehr zurück.

Johannes Handl 6

In der Defensive hatte auch er alles im Griff und agierte weitestgehend fehlerlos, weshalb er auch nicht nur 75 Prozent seiner Duelle für sich entschied, sondern zusätzlich noch neun Ballsicherungen und vier klärende Aktionen sammelte. Vor allem war er jedoch in der Offensive gefragt und übernahm einen wichtigen Part im Spielaufbau, weshalb er auch zweitmeisten Ballkontakte im Spiel sammelte (92) und die meisten Pässe in der Partie spielte (77), wobei auch einige schöne darunter waren.

Lukas Mühl 5

Wenn er gefordert war, dann war der Abwehrchef im Zentrum der Abwehr zur Stelle und sicherte seine Kollegen passend ab. Dementsprechend sammelte er auch fünf Ballsicherungen und vier abgefangene Bälle, was für seine Aufmerksamkeit spricht. Auch seine Zweikampfbilanz fiel positiv aus, was für einen Abwehrspieler natürlich der wichtigste Wert ist.

Christian Schoissengeyr 6

Die wohl beste Saisonleistung des Abwehrspielers bisher, der in seinen vergangenen Einsätzen immer wieder wackelte und nicht immer sattelfest wirkte. In diesem Spiel unterlief ihm kein Fehler und er agierte sehr aufmerksam, wodurch er auch einige Situationen entscheidend bereinigen konnte und teilweise im Vorfeld erstickte. So fiel nicht nur seine Zweikampfbilanz positiv aus, sondern sammelte er sieben Ballsicherungen, fünf klärende Aktionen und zwei erfolgreiche Tacklings, wobei auch seine Passquote mit 86 Prozent zu den besten auf dem Feld zählte.

Markus Suttner 6

Engagierter Auftritt des Austria-Kapitäns, der mit viel Leidenschaft vorranging und immer wieder mit hohem Einsatz auffiel. Das spiegelte sich auch in seinen Werten wider, denn neben seinen vier Ballsicherungen und drei klärenden Aktionen, waren seine vier erfolgreichen Tacklings der Bestwert in der Partie. Vordergründig war der Linksverteidiger allerdings im Spiel mit dem Ball beteiligt, wo er nicht nur auf die meisten Ballaktionen kam (94) und die meisten Pässe in die gegnerische Hälfte spielte (43), sondern auch immerhin zwei Schlüsselpässe beisteuerte.

Eric Martel 6

Wie gewohnt ein stabilisierender Faktor im zentralen Mittelfeld, da der junge Deutsche viel unterwegs war, Präsenz zeigte und auch viele Ballkontakte sammelte. Gegen den Ball führte er die meisten Zweikämpfe auf dem Platz (15), sammelte neun Ballsicherung, fing drei Bälle ab und waren zwei seiner Tacklings erfolgreich. Auch mit dem Ball war er präsent und versteckte sich nicht, wobei er vor allem sehr passsicher agierte und 90 Prozent seiner Zuspiele zum Mitspieler brachte – Bestwert auf dem Feld. Darunter waren nicht nur einfache, sondern auch ein schöner Schlüsselpass, der zur Großchance von Djuricin.

Vesel Demaku 6

Prinzipiell galt auch für ihn dasselbe wie für seinen Kollegen, denn der U21-Nationalspieler trat mutig und selbstbewusst auf, sammelte die drittmeisten Ballaktionen bei seiner Mannschaft (74) und traute sich auch immer wieder schwierige Zuspiele zu, was allerdings keine negativen Auswirkungen auf seine Passquote hatte (82 Prozent). Auch gegen den Ball war der Mittelfeldspieler griffig, gewann da 64 Prozent seiner Zweikämpfe und sammelte dazu auch noch je sechs Ballsicherungen und erfolgreiche (!) Tacklings. Bitter für ihn war der Platzverweis kurz vor Schluss, wo er sich klüger hätte anstellen können.

Aleksandar Jukic 5

War im ersten Durchgang eigentlich sehr gut in das Spiel seiner Mannschaft eingebunden und kam daher auch auf knapp 40 Ballkontakte, da er sich immer wieder passend als Kombinationspartner anbot und viel auf dem Feld unterwegs war. Auch seine Passquote von knapp 80 Prozent war dabei gut und er gab zudem zwei Schüsse ab. Daher kam es etwas überraschend, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde und vom Feld musste.

Manfred Fischer 5

Gegen seine Ex-Kollegen war er sichtlich motiviert und ging wie gewohnt leidenschaftlich zu Werke und spulte viele Kilometer ab. Im Spiel selber ging ihm allerdings nicht alles auf und er blieb immer wieder an seinen Gegenspielern hängen, weshalb auch seine Zweikampfbilanz letztlich äußerst negativ ausfiel. Dafür gab er immerhin die meisten Schüsse ab (3), war seine Passquote von 82 Prozent gut und seine sieben Ballsicherungen auch ansprechend.

Marco Djuricic 4

Das Bemühen kann man dem Angreifer nicht absprechen und er warf sich auch in die Zweikämpfe rein, von denen er starke 72 Prozent gewann, allerdings in den entscheidenden Situationen merkte man ihm etwas die Verkrampfung aufgrund der letzten Spiele an und fehlte es ihm an der nötigen Lockerheit. Das war auch bei seiner Großchance zu sehen, wo er zu lange überlegte und nicht entschlossen genug abschloss.

Noah Ohio 4

Engagiert war der junge Stürmer nach seiner Einwechslung zweifellos, doch viel ging ihm in seiner Einsatzzeit nicht auf und nach wie vor merkt man ihm seine Jugend an. Er wird in den nächsten Wochen einige Entwicklungsschritte machen müssen, um ein Thema für die Startelf zu werden.

Muharem Huskovic 0

Zu kurz eingesetzt.

Georg Teigl 0

Zu kurz eingesetzt.

SCR Altach

Martin Kobras 7

Nach seiner Degradierung erfüllte er vorbildhaft seine Pflicht und stellte sich in den Dienst seiner Mannschaft. Der Torhüter konnte auch mit einigen Paraden sich in den Mittelpunkt stellen und hielt so den Punkt für seine Mannschaft fest. Daher kann man es auch als erfolgreiches Comeback beschreiben und der Schlussmann zeigte, dass er noch das Niveau für die Liga besitzt.

Csaba Bukta 5

Eine ordentliche Partie des umfunktionierten Flügelverteidigers, der in der Defensive meist seinen Mann stand und nur hin und wieder Schwierigkeiten in der Arbeit gegen den Ball hatte. Er sammelte aber immerhin sechs Ballsicherungen, vier erfolgreiche Tacklings und drei klärende Aktionen. Mit dem Spielgerät konnte er seine spielerischen Qualitäten durchaus beweisen und kam da auch auf die zweitbeste Passquote seiner Mannschaft (82 Prozent), wodurch etwas spielerische Linie in die Mannschaft kam.

Jan Zwischenbrugger 6

Der Verteidiger war für die gute Abwehrleistung seines Teams maßgeblich verantwortlich, gewann er doch in der Defensive nicht nur 60 Prozent seiner Zweikämpfe, sondern kam darüber hinaus auch noch auf zehn Ballsicherungen, je drei erfolgreiche Tacklings und abgefangene Bälle. Aber auch im Spiel mit dem Ball hinterließ er einen guten Eindruck und agierte sehr ballsicher, weshalb er auch mit 86 Prozent auf die beste Passquote seines Teams kam.

Berkany Dabanli 4

Unauffälliger Auftritt des routinierten Innenverteidigers, der in diesem Spiel auch kaum Zweikämpfe führte und mit dem Ball nicht viel zu tun hatte. Immerhin sammelte er aber fünf Ballsicherungen und je vier abgefangene Bälle und klärende Aktionen.

Pape Alioune Ndiaye 4

Eine wechselhafte Vorstellung des Abwehrhünen, der aufgrund seiner Größe auffiel und dank der er auch speziell in der Luft stark war. Allerdings zeigte der großgewachsene Innenverteidiger auch technische Schwächen und schlechte Klärungsversuche, die zu seinem Glück keine Konsequenzen hatten. Dafür spielte er auch einige gute Pässe, was nochmal seinen wechselhaften Auftritt unterstreicht.

Nosa Edokpolor 5

Einige Male konnte der pfeilschnelle Flügelverteidiger seine Geschwindigkeit ausspielen und für Druck nach vorne sorgen, wodurch er auch immerhin zwei Schlüsselpässe spielte – Bestwert seines Teams. In der Arbeit gegen den Ball war sein Auftreten nicht ganz ohne Schwierigkeiten verbunden und fiel auch seine Zweikampfquote negativ auf, da sein Stellungsspiel und Timing nicht immer passten.

Emanuel Schreiner 3

Der Kapitän lief in einer ungewohnten Rolle im zentralen Mittelfeld auf und man merkte ihm an, dass er da noch seine Schwierigkeiten hatte, die richtige Positionierung und Zugriff auf das Spiel zu finden. Daher kommt es auch nicht überraschend, dass er nur halb so viele Ballkontakte wie sein Mitspieler auf der gleichen Position sammelte.

Stefan Haudum 5

Wenn man ihm mit seinem Kollegen im zentralen Mittelfeld vergleicht, war der defensive Mittelfeldspieler wesentlich präsenter und nahm den aktiven Part im Mittelfeld ein, weshalb er auch die zweitmeisten Ballkontakte seines Teams sammelte (64). Bot sich immer wieder gut als Anspielstation an und agierte meist sehr ballsicher, weshalb er auch auf die zweitbeste Passquote seines Teams kam (83 Prozent). Einzig seine Zweikampfquote fiel negative aus und auch seine sonstigen Werte gegen den Ball waren auch nicht der Rede wert.

Manuel Thurnwald 4

War eigentlich recht gut in das Spiel seiner Mannschaft involviert und sammelte auch vergleichsweise viele Ballkontakte, jedoch richtig zwingendes war in seinen Aktionen nicht dabei und er spielte nur einen einzigen Schlüsselpass in der Offensive. Auch gegen den Ball war sein Impact überschaubar und fiel seine Zweikampfbilanz klar negativ aus.

Dominik Reiter 3

Fiel in dieser Partie nicht sonderlich auf und entscheidendes konnte er nicht abliefern, auch wenn er hier und da sein Tempo auf den Flügeln ausspielen konnte, ohne jedoch Gegenspieler zu überspielen. Letztendlich war er nur an zwei Abschlüssen beteiligt und blieb unter den Erwartungen.

Atdhe Nuhiu 3

Arbeitete viel für die Mannschaft und war vor allem in der Luft stark, wo er auch eine klare Mehrheit der Duelle für sich entschied, allerdings hing er die meiste Zeit sprichwörtlich in der Luft und wurde kaum mit brauchbaren Bällen gefüttert. Letztlich ein undankbares Spiel für den Angreifer.

Felix Strauss 0

Zu kurz eingesetzt.

Noah Bischof 0

Zu kurz eingesetzt.

Sandi Krizman 0

Zu kurz eingesetzt.

Marco Meilinger 0

Zu kurz eingesetzt.

