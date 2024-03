Statistiken zum Grunddurchgang 2023/24: Austria Lustenau schoss nur ein Tor in der 1. Halbzeit

Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten...

Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten Spieltag nach der Teilung der Tabelle in die Meister- und Qualifikationsgruppe außen vor. Nachdem wir uns gestern angesehen haben auf welche Weise die zwölf Bundesligisten ihre Treffer erzielten, wollen wir nun schauen zu welchem Zeitpunkt die Teams ihre Treffer erzielten.

Welche Mannschaften drehen gegen Ende des Spiels noch einmal auf, welche Teams erzielen in der ersten Hälfte mehr Treffer? Dank unseres Datenanbieters Wyscout können wir mit einem Blick sehen, welche Teams wann ihre Tore erzielten. Wir sehen uns dabei nicht nur die beiden Hälften an, sondern können jede Halbzeit weiter in 15-minütige Abschnitte unterteilen:

Starten wir mit dem Kuriosum: Austria Lustenau erzielte in 22 Runden nur 13 Tore, traf aber 12 Mal in der zweiten Halbzeit. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass die Vorarlberger in den ersten 45 Minuten in den 22 Spielen des Grunddurchgangs nur einen einzigen Treffer erzielen konnten. In den ersten 30 Minuten der ersten Hälfte gelang dem Tabellenschlusslicht in den ersten 22 Runden kein einziger Treffer. 11 Stunden lang schossen die Lustenauer demnach in dieser Saison in den ersten 30 Minuten keinen Treffer. Es darf bezweifelt werden, dass eine Mannschaft seit der Einführung der Tabellen-Teilung nach 22 Runden eine so extreme Statistik zusammenbrachte.

Abseits von Austria Lustenau gibt es nicht so starke Differenzen was die Verteilung der Tore in den ersten beiden Spielhälften angeht. Der SK Rapid und die WSG Tirol schossen in beiden Halbzeiten exakt gleich viele Tore, bei Red Bull Salzburg, dem WAC und Altach gibt es nur ein Tor Differenz. Die Austria und BW-Linz zeigten sich in der ersten Hälfte etwas treffsicherer, während Hartberg und Austria Klagenfurt jeweils sieben Tore mehr in der zweiten Halbzeit erzielten und somit nach Austria Lustenau die größte Differenz zwischen den beiden Durchgängen aufweisen.