Sturm-Fans: „Endlich wieder ein (unberechenbares) Fußballfest“

Der SK Sturm trifft heute auf den SK Rapid und die Fans hoffen nach dem 2:2-Unentschieden gegen die WSG Tirol auf drei Punkte. Wir...

Der SK Sturm trifft heute auf den SK Rapid und die Fans hoffen nach dem 2:2-Unentschieden gegen die WSG Tirol auf drei Punkte. Wir wollen uns ansehen, was sich die Sturm-Anhänger von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MrColl: „Gegen Rapid wird unsere Defensive mit Sicherheit mehr gefordert als gegen Wattens, da wird man sehen wie gut oder wie schwammig wir wirklich sind. Was sich halt schon durch die ganze Saison zieht ist die Schwäche bei Standartsituation vom Gegner wir haben echt viele Tore vor allem nach Ecken bekommen da müssen wir einfach viel besser verteidigen.“

killver: „Rapid zu Hause geht selten gut.“

Frohnatur: „Der WAC mit 25 Punkten in den letzten 10 Runden, Sturm nur 12 Punkte. Da darf man jetzt nicht abreißen lassen, auch wenn die Punkteteilung bevorsteht. Rapid kämpft ums obere Play-Off. Einerseits könnten die Wiener nach der Punkteteilung gefährlich werden, andererseits wäre das Play-Off mit den Grünen fantechnisch deutlich interessanter und finanziell lukrativer.“

Sohnemann: „Schwer zu sagen, ob ich uns jetzt direkt in der Favoritenrolle sehe, aber verstecken müssen wir uns nicht. Ich hoffe aber, man arbeitet an der defensiven Stabilität unter der Woche. Rapid hat am Donnerstag die Partie gegen Arnheim und in der darauffolgenden Woche das Rückspiel. Keine Ahnung, worauf man in Wien den Fokus legt. Aber eine gewisse Müdigkeit würde ich schon erwarten. Zu Højlund: Der hat ein Mörderdebut geliefert. Allerdings täten wir gut daran, jetzt nicht jede Woche Tore von ihm zu erwarten. Den ersten Druck hat er sich zum Glück mit dem Doppelpack in Tirol schon genommen.“

Veteran82: „Wird sicher das gewohnt schwere Spiel gegen Rapid. Gegen Salzburg hat Rapid ja praktisch gemauert und nichts für Spiel getan, das wird gegen uns bestimmt anders werden, womit sich Räume ergeben. Drei Punkte und wir könnten die letzten 2 Runden noch ruhiger angehen und Rapid noch weiter in die Krise schießen.“

steinzeit: „Wie immer ist dieses Schlagerspiel unberechenbar und eigentlich ist alles möglich. Aber wir erleben endlich wieder ein Fußballfest, sehen erstmals den Höllenhund live, ein gefülltes Stadion und Leidenschaft. Es ist angerichtet, lasst uns speisen! Sieg!“

lovehateheRo: „Ich hoffe einfach mal, dass sie gegen uns wieder die Raute auspacken, die steht ihnen aus meiner Sicht viel schlechter als das 4-2-3-1, denn da fehlen ihnen einfach die richtigen Spieler auf ein paar Schlüsselpositionen.“

Veteran82: „Also was ich gegen Vitesse gesehen habe, macht nicht wirklich Angst. Die ersten 30 Minuten waren top, allerdings auch forciert von einer inferioren Mannschaft aus Arnheim. Grüll in den Griff bekommen (was bisher immer gut geklappt hat) und die Müdigkeit ausnützen, die auf jeden Fall da ist nach dem gestrigen Fight, dazu die schwache Defensive ausnützen und hinten kompakt stehen. Aber wie immer gegen Rapid ein Ergebnis kaum vorherzusagen, dass kann in alle Seiten ausschlagen.“

Vuibrett: „In den letzten Spielen war es eigentlich immer so, dass die Mannschaft, die nicht voll da war, ziemlich abgeschlachtet wurde. Wenn nicht, gab’s halt ein X. Daher: Voller Fokus!

Weitere Kommentare zur Partie zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid findet ihr wie immer im Austrian Soccer Board.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!