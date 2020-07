Sturm-Fans: „Ilzer ist eine sehr mutige Entscheidung“

Christian Ilzer ist nach den enttäuschenden Playoff-Spielen gegen Hartberg nicht mehr Austria-Trainer. Der Coach bat um eine Vertragsauflösung und wird kommende Saison beim SK...

Christian Ilzer ist nach den enttäuschenden Playoff-Spielen gegen Hartberg nicht mehr Austria-Trainer. Der Coach bat um eine Vertragsauflösung und wird kommende Saison beim SK Sturm auf der Bank sitzen. Nachdem wir uns die Kommentare der Austria-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Sturm-Fans zu ihrem neuen Trainer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

grazer09: „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Dass ein Top-Trainer aus dem Ausland zu uns kommt, weil er eh schon davor genug Millionen verdient hat, und er jetzt die grünen Wiesen und Berge in Österreich erleben will, wird nicht passieren. Schlechter als unter Nestor „Ich habe ein System und das ist kein System“ kann es eh nicht mehr werden.“

lovehateheRo: „Auf jeden Fall eine sehr mutige Entscheidung.“

MrColl: „Das Positive daran ist, dass niemand eine zu hohe Erwartungshaltung für die neue Saison jetzt haben wird. Bei EL Maestro war die Erwartungshaltung ja doch recht hoch, auch bei mir, aber bei Ilzer – naja schauen wir halt einfach mal, wirklich schönen Offensivfußball wird man sich halt wohl nicht erwarten dürfen.“

OoK_PS: „Bin skeptisch, das war bei der Austria gar nichts.“

quaiz: „Willkommen Christian Ilzer. Bin etwas skeptisch, denke aber, dass es funktionieren „könnte“. Hoffe er hat in Wien aus seinen Fehlern gelernt und macht selbige nicht auch in Graz wieder. Hartberg und die Wolfsberger hat er auf eine Erfolgswelle geführt, mit deutlich weniger Budget als in Graz und Wien. Salzburg braucht man eh nicht erwähnen. Ich hätte ihn damals ehrlich gesagt schon als Nachfolger von Foda gesehen, da hatte ihn aber von Sturm noch keiner so richtig auf dem Schirm. In Wien lief natürlich nichts nach Wunsch, allerdings musste er auch noch mit einem Kader von Wohlfahrt werken, welcher den Verein in eine absolute Katastrophe gesteuert hat. Kritisch anmerken muss man natürlich aber auch, dass er es in Favoriten nicht geschafft hat sein System zu implementieren. Habe auch etwas bedenken, dass unsere Helden mit den Ideen von Ilzer überfordert sein werden. Wenn es Spieler vom WAC und Hartberg schaffen, sollten es die Unsrigen aber wohl auch verstehen und verinnerlichen können.“

nero08: „Gute Entscheidung. Damit wird es wohl doch wieder was mit dem Dauerkartenkauf. Jetzt bitte den Fokus auf junge Spieler setzen und ansehnlichen Fußball, dann bin ich auch für ein unteres Playoff bereit.“

wolkerl: „Ich bin ebenfalls kein großer Ilzer-Fan, aber außer bei der Austria hatte er bisher eigentlich immer gut gearbeitet und auch recht wenig experimentiert. Meist irgendeine Variante von 4-4-2, überschaubare Rotation auf den Schlüsselpositionen und taktisch genug Flexibilität um das Mittelfeld auf den Gegner anzupassen. Ilzer wird vermutlich sogar funktionieren, wenn sie die Mannschaft ausdünnen und an gewissen Stellen verstärken.“

SturmfanDöblingMitCape: „Letzten Sommer hätten die meisten Ilzer bei uns gefeiert. Das eine Jahr bei der Austria hat ihm sicher auf mehreren Ebenen gut getan. Ich freue mich sehr, und wenn in ein paar Jahren ein dann noch erfahrener Schopp Sturm-Trainer wird, ists auch super.“

Zippo: „Ich hoffe er bekommt die nötige Zeit, die er braucht um hier etwas aufzubauen. Der Dreijahresvertrag deutet ja schon mal darauf hin.“

Jaisinho: „Ad hoc für mich schwer bis nicht nachvollziehbar. Aber ok, ist jetzt so. Hoffen wir auf das Beste und das die Entscheidung aufgeht.“

eysenerzer: „Als einfacher Fußballfan denke ich mir, falls Ilzer geholt wurde um kommende Saison unter die ersten Drei oder Vier zu kommen ist er die falsche Wahl. Gibt man Ilzer drei, vier Jahre Zeit, um ein (hoffentlich vorhandenes) Konzept für die nächsten etlichen Jahre umzusetzen, könnte daraus was werden“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Meinungen der Sturm-Fans zu ihrem neuen Trainer.

