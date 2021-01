Sturm-Fans: „Werden Ende der Saison trotzdem vor Rapid stehen“

Der SK Sturm startete mit einer 1:4-Niederlage gegen den SK Rapid ins neue Kalenderjahr. Nachdem die sonst so defensivstarken Grazer in der gesamten bisherigen...

Der SK Sturm startete mit einer 1:4-Niederlage gegen den SK Rapid ins neue Kalenderjahr. Nachdem die sonst so defensivstarken Grazer in der gesamten bisherigen Saison erst fünf Gegentore kassierten, mussten sie am Freitagabend gleich vier Mal innerhalb von 90 Minuten hinter sich greifen. Wie beurteilen die Sturm-Fans die Leistung ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Ist mir aber eh lieber wir kriegen ganz viele Tore in einer Partie als ganze viele Tore auf viele Partien verteilt.“

MK7: „Fazit: Nix passiert, leider musste es genau gegen Rapid nicht laufen. Aufstehen, Dress abklopfen und weiterkämpfen. Vor allem das Zurückkämpfen nach dem 0:1 hat mir sehr gut gefallen, das hat man in der Vergangenheit selten gesehen. Rapid ist in Summe gesehen heuer auf Augenhöhe und definitiv schlagbar, am besten dann im oberen Playoff, da ist es eh viel wichtiger.“

Schlag die Bookies mit Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Vuibrett: „Spiel abhaken und daraus lernen. Solche Partien gibts einfach immer wieder mal und unser Ziel ist es auch nicht Erster zu werden.“

MrColl: „Defensiv die schwächste Vorstellung in dieser Saison.“

phips1909: „Passt eh mal wieder auf den Boden der Realität zu kommen. Tut uns für die Zukunft sicher nicht schlecht.“

Chr1s: „Bei allem Frust. Meiner Meinung nach sind wir trotzdem die bessere Mannschaft und werden am Ende der Saison vor Rapid stehen.“

Ozzarp: „Spielerisch war das schon ganz gut, klar besser als Rapid – Tore ungünstig bekommen bzw. durch Unkonzentriertheiten – kann mal vorkommen solange es nicht zum Standard wird. Bitter halt, dass es gerade gegen Rapid passiert. Vielleicht eine Niederlage zur richtigen Zeit – vor allem weil wir heute nicht verloren haben weil Rapid so stark war sondern wir uns selbst geschlagen haben! Die Moral der Truppe stimmt – nach dem 3:1 war die Luft draußen und die Rote – extrem dumme Aktion aber normal gelb und danke!“

killver: „Ich bin echt Ilzer-Fan, aber wieso er immer wieder Balaj einwechselt versteh ich nicht… ich hoffe das hat sich jetzt erledigt, glauben will ich es aber nicht. Dann hätte zumindest dieses Spiel auch was Gutes.“

GrazTiefschwarz: „Die Mannschaft wurde jetzt mal wieder in die Realität zurückkatapultiert, in der man Runde für Runde ALLES geben muss, wo man sich auch bei Standards konzentrieren muss. Weiter geht’s und auf die Schwoazn.“

Jaisinho: „Ganz ehrlich, ich muss trotz Niederlage schmunzeln. So eine komplett irre Partie habe ich lang nicht mehr gesehen. Die Rote passt noch dazu.“

OoK_PS: „Falls jemand abgehoben war, ist er nach dieser Watschn offenbar wieder geerdet. Und einmal mehr hat sich gezeigt, dass wir dringend neue Stürmer brauchen. Aus den Chancen in Halbzeit 1 muss einfach viel mehr rausschauen. Deshalb im Sommer Komplettumbau vorne, Balaj und Friesenbichler weg.“

lovehateheRo: „Hinten hat die Defensive einmal ausgelassen, der Gegner nudelt irgendwie Tore rein ohne selbst irgendwie gefährlich zu werden, und dann rächt es sich halt, dass wir vorne keinen anständigen Stürmer haben.“

paytv23: „So nun hat Siebenhandl auch noch einen Patzer machen dürfen. Das Spiel ist nach dem Abpfiff am besten ganz schnell zu vergessen.“

Chr1s: „Mich nervt nicht die Niederlage, aber gegen diese Rapid vier Tore zu kassieren ist Slapstick. Trotzdem bleib ich dabei. Unglücklicher Spielverlauf und bei Elf gegen Elf wäre es anders gelaufen.“

Joe0023: „Zweite Halbzeit war das einfach viel zu wenig, das hätten wir auch mit Balaj nicht mehr gedreht. Defensiv heute einfach katastrophal teilweise, wenn man dann vorne nicht trifft, dann verlieren wir halt solche Spiele.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!