Vertrag für Nachwuchsteamspieler Kocyigit – Nummer 29 für Kara

Seit gestern Abend befindet sich die Profimannschaft des SK Rapid im Trainingslager in der Türkei, Personalnews gibt es auch zu einem mehrfachen ÖFB-Nachwuchsteamspieler: So konnte der Vertrag mit dem 18jährigen Mustafa Kocyigit bis 2023 verlängert werden. Der Offensivspieler kickt bereits seit fast sechs Jahren in der grün-weißen Nachwuchsschmiede und brachte es in der U18-Akademiemannschaft bei 58 Einsätzen auf 24 Treffer.

Im Herbst gelang ihm als Joker beim Schlagerspiel mit Rapid II beim Wiener Sportclub zudem sein erster Doppelpack in der Regionalliga Ost. Kocyigit (geboren am 9. März 2001) stand zudem in jener Mannschaft, die Anfang Jänner diesen Jahres den renommierten Mercedes-Benz JuniorCup in Sindelfingen gewinnen konnte und brachte es bereits auf mehr als ein Dutzend Länderspiele in diversen Nationalteams des Österreichischen Fußball-Bundes.

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meint: „Wir freuen uns, dass wir mit Mustafa Kocyigit einen weiteren Nachwuchsteamspieler längerfristig an uns binden konnten. Er verfügt über hervorragende Anlagen und wird bei uns weiter gefordert und gefördert werden. Wir sind überzeugt, dass er das Zeug dazu hat, auch den Sprung in den Profifußball zu schaffen. In den nächsten Wochen und Monaten soll er sich vor allem bei unserer zweiten Mannschaft weiterentwickeln.“

Für die Profis läuft im Trainingslager in Belek bislang alles nach Plan. Die erste Einheiten ging noch bei strömenden Regen auf der Sportanlage des Teamhotels Maxx Royal über die Bühne, Trainerteam und Spieler zeigten sich trotz des feuchten Wetters begeistert über die phantastische Qualität des Rasens. Zwei Plätze (einer für die Übungseinheiten und einer für die drei ersten Testspiele) stehen Grün-Weiß momentan in der Türkei exklusiv zur Verfügung, bei der zweiten Einheit des Tages blinzelte dann am Nachmittag auch schon die Sonne durch die Wolken.

Am morgigen Mittwoch stehen gleich zwei Testspiele auf dem Programm, unten noch einmal das Matchprogramm für die kommenden Tage. Mit dabei in den Trainings ist bereits Neuzugang Ercan Kara, der nach der Rückkehr nach Wien mit der Rückennummer 29 für seinen Neo-Klub auflaufen wird!

Hier die Termine – die Ankickzeiten sind mit MEZ angegeben, vor Ort beträgt die Zeitverschiebung plus zwei Stunden:

29. Jänner 2020 – 13:00 Uhr: SK Rapid vs Odense BK (DEN)

29. Jänner 2020 – 15:30 Uhr: SK Rapid vs FK Vojvodina Novi Sad (SRB)

01. Februar 2020 – 13:00 Uhr: SK Rapid vs Levski Sofia (BUL)

04. Februar 2020 – 15:30 Uhr: SK Rapid vs NK Maribor (SLO)

Quelle: Pressemeldung SK Rapid