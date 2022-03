Fans: „Entweder Endspiel im Happel oder Franco ist hoffentlich weg“

Die österreichische Nationalmannschaft trifft heute in Cardiff im Rahmen des WM-Playoffs auf Wales. Bei einem möglichen Sieg wartet das Entscheidungsspiel gegen den Sieger der...

Die österreichische Nationalmannschaft trifft heute in Cardiff im Rahmen des WM-Playoffs auf Wales. Bei einem möglichen Sieg wartet das Entscheidungsspiel gegen den Sieger der Begegnung zwischen der Ukraine und Schottland, wobei die Partie aufgrund des Krieges natürlich verschoben werden musste. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel der österreichischen Nationalmannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Entweder wir haben unser Endspiel im Happel oder Franco ist Geschichte. Es ist also nicht so, dass heute Tränen fließen werden. Man wird das Glas immer halb voll sehen können. Ich drücke unseren Jungs, „uns“ – dem leidgeplagten, „vierteljahrhundertWMfernen“ Österreich, natürlich die Daumen. Das Gefühl ist aber eher schlecht. Wenn´s nicht klappen sollte, kann man sich natürlich trösten, dass man nur „Katar“ verpasst. Aber jo, eine Fußball-WM-Teilnahme ist für mich subjektiv immer das Allergrößte im Sport. Es gibt keine Garantie, dass wir dann 2026 dabei sein sollten. Ich würde halt schon gerne noch eine WM-Teilnahme von uns erleben…“

derbakiauswien: „Na ois dann! Vorfreude ist – speziell bei Länderspielen – bekanntlich die größte Freude. Grüll könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn er wenig Erfahrung im Team hat – der erscheint mir so unbekümmert, dass der auch in so einer entscheidenden Partie zwanglos vorwärts marschieren würde. Aber in meinen Träumen sind Arnautovic und Kalajdzic gleichzeitig auf dem Platz – wie auch immer man das dann formiert, wobei ich eher auf das vertraute 4231 setzen würde. In der hoffentlich bald beginnenden Post-Foda-Ära hoffe ich, dass eine brauchbare Dreierkette eingeübt wird und das Spiel mit zwei echten Stürmern. Wenn der Arnie nicht mehr kann, hätten wir mit Adamu und Kalajdzic auch ein interessantes Duo. Und da wir auf den Außenbahnen weit weniger Angebot als im zentralen Mittelfeld haben, sollte das sich irgendwann auch in unserer Spielweise niederschlagen – also 442 mit Raute oder 352 mit Alaba und Lainer/Laimer auf den Außenbahnen.“

maxglan: „Im Tor würde ich mich trotz der fehlenden Einsatzzeit für Bachmann entscheiden. Lindner gegen britische Teams war noch nie eine gute Idee.“

Leaving Las Vegas: „Bei mir will keine Vorfreude aufkommen. Gehe sowieso von einer ordentlichen Niederlage aus.“

fußball123oö123: „Ich gehe zwar von einer „anständigen“ Leistung aus, aber eine bei der man vorne den Ball nicht reinbringt und sich hinten dann doch einmal individuell anpatzt. Denke da auch an das 2017er WM-Quali 0:1 zurück, wo man der Mannschaft auch nicht viel vorwerfen konnte was Einsatz und Hingabe betraf, aber am Ende stand man trotzdem wie begossene Pudel da.“

PAT87: „Hab mir die Quoten angesehen, überraschend ausgeglichen. Wales daheim vor vollem Haus und gegen britische Teams haben wir uns zuletzt meist schwergetan. Hätte schon Wales favorisiert. Freue mich schon sehr auf die Partie heute. Entscheidungsspiele sind immer etwas Besonderes.“

OoK_PS: „Gute Chancen auf WM-Teilnahme oder Foda endlich weg. Gibt schlimmere Wahlen. Interesse/Vorfreude ist dennoch praktisch null. Da hat das Team in den letzten Jahren ganze Arbeit geleistet.“

miffy23: „Bin ziemlich zwiegespalten. Einerseits freu ich mich auf das Spiel, andererseits könnte ich mich nur bedingt über ein Weiterkommen freuen. Weil daran ja a) eine Verlängerung Fodas und b) eine Teilnahme an einer moralisch ekelhaften WM geknüpft wäre. Sportlich gesehen ist das für mich eine Wundertüte. Die Stammspieler scheinen prinzipiell durchwegs halbwegs gut in Form zu sein, die Motivation wird sicherlich da sein. Ob sich das allerdings in ähnliche Leistungen wie gegen Ukraine und Italien ummünzen lässt, steht in den Sternen. Wer wie ich von Arnie/Kala träumt, wird weiter träumen. Ich gehe bei Franggo davon aus, dass er gegen die kopfballsicheren Briten „viel über die Flügel“ kommen möchte. Spielverlaufstipp: Österreich zieht früh ein recht imposantes Powerplay auf, ohne viele zwingende Chancen zu erarbeiten, Krampf setzt ein – die Waliser nutzen Fehler unsererseits später zu empfindlichen Gegentoren. Ergebnis: offen.“

Michael_sksg: „Wird so wie gegen Dänemark ausgehen: Man hält besser als erwartet mit, hat sogar selber zwei bis drei gute Torchancen und bekommt durch brutale Abwehrfehler die Gegentore.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Auswärtsspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Wales.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!