Die besten Kommentare der Sturm-Fans nach dem Cupsieg!

Die Fans des SK Sturm Graz schweben nach dem Cup-Sieg am vergangenen Sonntag auf Wolke sieben. Wir haben die besten Kommentare der Sturm-Fans im...

Die Fans des SK Sturm Graz schweben nach dem Cup-Sieg am vergangenen Sonntag auf Wolke sieben. Wir haben die besten Kommentare der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

killver: „Höchstverdient. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben Salzburg, LASK und Rapid rausgekickt. Ein Traum diese Mannschaft, jetzt kann man entspannt ins Liga-Finale gehen.“

lovehateheRo: „Verdienter kann ein Cupsieg nicht sein. Heute auch wieder klar besser, müssten eigentlich 5:0 gewinnen, der Gegner mit keiner klaren Torchance im ganzen Spiel. Dazu noch die stärksten Mannschaften Österreichs alle auf dem Weg ins Finale ausgeschaltet. Wer hätte im Winter noch gedacht, dass Sarkaria jetzt im Frühjahr so extrem wichtig für uns sein wird.“

OoK_PS: „Hochverdient. Halbzeit eins war zwar nicht gut, aber insgesamt war Rapid völlig chancenlos, die Mannschaften liegen einfach so weit qualitativ auseinander. Dennoch will man gar nicht dran denken, was passiert, wenn man nach diesen Chancen irgendwie verliert. Das war schon extrem fahrlässig.“

prep0an: „Bei all der Feierlichkeit muss ich auch mal heute das Schiri-Team hervorheben, weil die sonst untergehen oder nur negativ erwähnt werden. Reife Leistung für ein Finale, alles im Griff gehabt, meiner Meinung nach keine Tendenz beim Pfeifen gehabt, auch selbst nicht in den Mittelpunkt gestellt.“

plieschn: „Rapid war in der ersten Hälfte sehr stark, man weiß, wenn ein, zwei zweite Bälle vor unserem Strafraum anders springen, dann kommt ein Burgstaller zum Abschluss und dann kann es anders ausgehen, vor allem aufgrund unserer liegengelassenen Chancen. […] Finde in Summe war es ein Spiel auf hohem Niveau, bei uns waren einige Unkonzentriertheiten dabei, aber in Situationen, die nicht entscheidend waren, umgekehrt schon. Es waren auf beiden Seiten keine groben Unzulänglichkeiten, das Spiel konnte man sicher auch als neutraler gut anschauen.“

Alex011: „Die Caritas bedankt sich für eine anonyme Spende von 15.000 Rapid Wien Cupsieger 2023 T-Shirts.“

plieschn: „Wahnsinn, wie viel Druck da gerade abfällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es gestern und heute im Hinblick auf dieses Spiel gar nicht gut gegangen. Ein Finale gegen Rapid zu verlieren wäre undenkbar gewesen, aber natürlich möglich… Wir waren Favorit, wir waren auch besser und trotzdem muss das erst einmal gelingen… nun es ist gelungen. Daher einfach nur danke an diese unglaublich großartige Mannschaft, dieser Titel ist kaum zu beschreiben. Das ist mehr als nur ein sportlicher Erfolg, das ist die Bestätigung, im wohl emotionalsten Spiel mit der unglaublichsten Kulisse auf beiden Seiten, das bessere Ende für sich gehabt zu haben, ein Spiel, das man nicht mehr vergessen wird. Ein Titel, der so viel Freude, aber auch Demut bringt. Im Fußball kann es immer auch bergab gehen, heute können wir feiern und die Spieler sollen und werden diesen Moment nie vergessen. Einfach nur danke!“

gewei: „Es hat noch nie vorher einen würdigeren Cupsieger gegeben. Dieser Weg ins Finale und unsere Überlegenheit heute. Danke, mein Sturm Graz.“

Vöslauer: „Was bleibt ist ein riesengroßes schwarzes Fußballfest, ein unvergesslicher Tag für alle Sturm-Anhänger und ein Manprit Sarkaria der als Held in die Sturm-Geschichte eingehen wird… und aus persönlicher Sicht muss ich sagen. Mein Kindheitstrauma 1996 (Bundesliga-Finale im Happel) ist nun vollständig aufgearbeitet. Hat eh nur 27 Jahre gedauert. UND: Ich habe schon viel… nennen wir es „bescheidener“ spielende Sturm-Mannschaft gesehen, doch eines wird sich nie ändern: Egal wie es dir kurzzeitig reinscheißt oder Ängste herumplagen, die +90 Minuten wenn Sturm spielt, da sind (fast) alle anderen Sorgen kurz vergessen, umso mehr, wenn man spürt welchen Einsatz & Leidenschaft die eigene Elf in den Rasen brennt.“

lovehateheRo: „Lustigerweise haben wir gestern in Halbzeit zwei das gemacht, was sonst so oft schiefgelaufen ist: Einfach einen ganzen Haufen lange Bälle auf Emegha, aber die Rapid-Verteidigung war so patschert, dass es gut funktioniert hat.“

Sohnemann: „Emegha und Sarkaria ist eine Mischung, die mir im Moment viel Freude macht. Beide wirken so extrem eingespielt, als würden sie schon Jahre lang zusammenspielen.“

wama: „Unsere eingespielte, abgebrühte, sichtbar gereifte, auch qualitativ gesehen bessere Mannschaft hat Rapid ganz klar aufgezeigt, was man mit seit 3 Jahren kontinuierlicher Aufbauarbeit, die eine ganz klare Handschrift/Idee in sich trägt, unter einem perfekt zusammenarbeitenden Sportdirektor/Trainer/Betreuerteam/Präsidenten schaffen kann.“

HiDa93: „Was für ein Finaltag gestern in Klagenfurt, es hat einfach alles gepasst – Anreise, Wetter, Stimmung auf beiden Seiten, richtig geile Pyroshow und natürlich der hochverdiente Cupsieg von Sturm. Gratulation an alle Beteiligten, freu mich jetzt schon sehr aufs Meisterschaftsfinale – auf zu den letzten 5 Spielen dieser unglaublichen Saison, füllen wir die Stadien in Graz, Wien und Salzburg!“

winterfreak: „Ein Wahnsinnsabend gestern, Wetter ideal, Stimmung gigantisch und der erhoffte positive Ausgang, in Summe alles perfekt gelaufen. Gerade dann, wenn es angerichtet ist, geht’s auch leicht einmal schief. Zweite Halbzeit bis auf die Chancenauswertung top, die 100% haben einige Nerven gekostet, am Ende aber völlig egal gewesen, zum Glück. Das 2:0 hat dann die Nervosität doch deutlich rausgenommen. Auf jeden Fall ein unvergesslicher Abend und wahrscheinlich das beste Fußballerlebnis, welches ich jemals im Stadion miterleben durfte. Einfach irre Gänsehautmomente, wenn in diesem tollen Stadion die Gegentribüne, welche zum Großteil mit Sturmfans geschmückt war, von unten bis ganz oben mitmacht. Kaum zu glauben, dass man so etwas in Österreich miterleben kann/darf.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.