LASK-Fans: „Ein Sieg und die Truppe macht sich unsterblich“

Der LASK hat heute die große Chance den ersten Titel seit der Saison 1964/65 zu gewinnen, dazu muss allerdings Favorit RB Salzburg bezwungen werden. Wir wollen uns nun ansehen ob die LASK-Fans optimistisch sind und ihrer Mannschaft den Cup-Sieg zutrauen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Das_Zebra_vom_ASK: „Ein Sieg und wir haben plötzlich vier Trainingsspiele in denen wir alle möglichen Talente und generell neue Taktiken testen können. Ein Sieg und die gesamte Saison wäre plötzlich ein Erfolg, der uns nicht mehr genommen werden kann. Ein Sieg und wir können in Frieden auf unsere verletzten Spieler warten. Ein Sieg und wir können in jedem restlichen Spiel der Saison einfach chillen. Wie geil wäre das bitte?“

Steve McManaman: „Egal wie wir am Samstag spielen, ob hundselendig oder bombastisch geil, ob ernudelt, erkämpft, geschenkt oder verdient: Das muss und wird ein Sieg werden!“

Much1: „Es steht das Spiel der Spiele vor der Brust, und folgende Spieler müssen wir vorgeben: Wiesinger, Potzmann, Gruber, Raguz, Karamoko – eine halbe Startelf, wenn man so will. Dennoch ist das verfügbare Personal qualitativ noch immer stark. Solche ausfälle hätten uns vor zwei bis drei Jahren noch wesentlich härter getroffen als derzeit. in den letzten Spielen kristallisierte sich sehr gut heraus, welche Spieler aktuell können und wollen, und genau die würd ich am Samstag auch auf den Platz schicken.“

Traunseelaskler: „Bin mir nach dem zweiten Sturm-Spiel sicher, dass die Mannschaft am Samstag wieder diesen unbändigen Willen zeigen wird. Es gilt einfach alles in dieses Spiel zu investieren, trotz der Verletzungen mit grenzenloser Leidenschaft das Unmögliche möglich zu machen. Egal wer spielt, 1908% müssen in dieses Spiel gelegt werden (und werden es, davon bin ich überzeugt!) – sollte man die Sensation schaffen, wäre das zudem der ultimative Befreiungsschlag. Wir hätten dann nicht nur den ersten Titel seit 1965 fixiert, wir hätten damit auch eine internationale Gruppenphase fix in der Tasche und es wäre in der Folge sogar egal, würde man keine Punkte mehr in der Meistergruppe machen. Denke das hätte eine unbeschreiblich befreiende Wirkung, man könnte ohne Druck in die verbleibenden Spiele bis zum Saisonende gehen, was vor allem auch in Anbetracht der Verletztensituation Gold wert wäre. Man könnte dann somit verstärkt durchrotieren, müsste keine Risiken mehr eingehen und könnte auch ein wenig experimentieren. Mit dem dann bereits erreichten Saisonziel im Rücken könnte ich mir auch vorstellen, dass die Selbstverständlichkeit zurückkehren würde. Ich weiß, das alles sind Träume – aber: in einem Spiel ist alles möglich, und daher muss alles darauf gesetzt werden, den Traum real werden zu lassen! Somit kann es ohnehin nur eine Devise geben am Samstag: Mit voller Kraft zum Cupsieg!“

Das_Zebra_vom_ASK: „Nicht verzagen, im Cup ist alles möglich. Ich kann mich noch sehr gut an die Partie gegen Rapid erinnern als wir noch Regionalligisten waren.“

GH78: „Renner dürfte laut Thalhammer in der Pressekonferenz vorhin im Cupfinale wieder zur Verfügung stehen. Das ist aufgrund der Kadersituation sehr wichtig, wobei mir gegen Sturm zuerst Potzmann und dann Andrade als Linksverteidiger sehr gut gefallen haben. Die Innenverteidigung dürften somit Filipovic-Trauner-Andrade bilden wobei Andrade als rechter Innenverteidiger gegen Wattens nicht gut ausgeschaut hat. Ich könnte auch der Variante mit Ranftl als rechter Innenverteidiger und Reiter als Rechtsverteidiger durchaus etwas abgewinnen. Ramsebner ist wohl vom Speed her gegen Salzburg problematisch. Wobei er im Stellungs- und Kopfballspiel auch Vorteile gegenüber den anderen hat. Alleine wegen der Standards offensiv und defensiv ist er eine valide Option.“

King-Lask: „Ein Sieg, egal wie und diese Truppe macht sich endgültig unsterblich.“

chickendinner: „Ich bin auch der Meinung einen Michorl, Eggestein eventuell auf der Bank zu lassen.. Gerade gegen die Dosen geht uns oft in den der „crunchtime“, den letzten 20 Minuten die Luft aus und Salzburg kann mit qualitativen Einwechslungen uns dann k.o. schlagen. Also mit Herz und Leidenschaft das Tor verteidigen und in der Schlussphase noch mal richtig Dampf machen. Mein Tipp: 1:0 durch einen Eckball Michorl, Goiginger verlängert und Trauner macht sich mit dem Kopfball unsterblich in der 89 Minute. Kämpfen, kratzen, beißen übers Limit gehen und mit Herz und Leidenschaft den Pokal holen für den geilsten Klub der Welt!“

