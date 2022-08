Rapid-Fans: „Tag der Wahrheit“

Der SK Rapid braucht nach dem schwachen Auftritt in Vaduz, der mit viel Glück mit einem 1:1-Unentschieden endete, heute eine klare Leistungssteigerung um in...

Der SK Rapid braucht nach dem schwachen Auftritt in Vaduz, der mit viel Glück mit einem 1:1-Unentschieden endete, heute eine klare Leistungssteigerung um in die Gruppenphase der Conference League aufzusteigen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Liechtensteiner erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

weizi72: „Am Donnerstag muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen. Vaduz muss mit Haut und Haaren gefressen werden. Wer nicht 100% für Rapid gibt, kann sich einen anderen Verein suchen.“

Zuckerhut: „Erwarte auch hier nicht, dass man plötzlich groß aufspielt. Nächste zache Partie.“

Patrax Jesus: „Jeder einzelne muss sich hinterfragen, in sich gehen und den Blick nach vorne richten mit der Absicht das Beste aus sich herauszuholen. Es hilft jetzt nicht, dass man sich weiterhin selbst niedermacht, weil es ohnehin offensichtlich ist, dass man etwas ändern muss. Jeder Fan durfte jetzt einmal berechtigt auf die gezeigten Leistungen draufhauen, aber der Rapid-Support zeichnet sich dadurch aus, dass man auch in den dunkelsten Zeiten hinter der Mannschaft steht.“

gloggi99: „Letzte Chance für Feldhofer und ich hoffe er nützt sie. Hoffe den Spielern wird endlich bewusst bei welchem Verein sie spielen. Einzig Druijf scheint das vollinhaltlich verstanden zu haben.“

grubi87: „Ich erwarte eine Leistungsexplosion nach diesem Spiel. Alles andere ist inakzeptabel. Ist mir egal wie sie es machen aber die muss kommen.“

miffy23: „Tag der Wahrheit, Burschen. Schaffen wir den Meilenstein Vaduz vor heimischem Publikum, wird dieses Projekt noch etwas – oder wird das eine historische Schmach und das Ende von Feldhofer. Denn wenn das heute nichts wird, gibt es Konsequenzen, davon ist auszugehen.“

AC58: „Die größte Sorge habe ich davor, dass wir in unserer Panik in diesem entscheidenden Spiel experimentieren wollen und das erst recht in die Hose geht. Dazu gehört für mich auch ganz wesentlich, Demir auch diesmal nicht in der Startaufstellung zu bringen. Er ist immer noch als Einwechselspieler ein psychologisches Element, das FÜR uns spricht. Nicht nur dem Namen nach, sondern auch praktisch am Feld steht da plötzlich wer, der jederzeit eine unorthodoxe Idee haben kann, die den Gegner öffnet. Ist er in der Startformation und gelingt Vaduz ein Kontertor, fällt dieser Vorteil für uns weg und es geht wohl nur mehr mit der Brechstange.“

LaDainian: „Spiel des Jahres für beide Vereine trifft es wohl ganz gut. Die Mannschaft kann heute einiges gutmachen – im Europacup daheim hat sie sowieso ein anderes Gesicht. Leicht wird es aber nicht, soviel ist sicher.“

FloRyan: „Mein Gefühl ist sehr mulmig für heute Abend, aber ich tippe dennoch 2:1 für uns. Wird aber sicher eng und nervlich wieder einmal eine Belastung für uns Fans.“

Starostyak: „Ich bin überzeugt, dass wir aufsteigen – Europacup daheim, das passt fast immer. Aber es wird wohl ein hartes Stück ARBEIT.“

Wanky: „Ok, wir sind enttäuscht, wütend und auch verunsichert was die kommenden Spiele angeht. Verständlich. Aber die Rollen tauschen wir jetzt nicht und machen Vaduz zum Übergegner den wir nur dann schlagen, wenn wir unterschätzt werden.“

narya: „Ich erwarte mir, dass man im Rückspiel Qualität und Mentalität sieht. Ich erwarte mir nicht weniger als eine Machtdemonstration. Von Ankick weg muss und wird die Laufleistung passen. Und auch die Wege, die gelaufen werden. Situativ wie auch gesamt taktisch muss und wird das aus einem Guss sein. Der Trainer bekommt das hin. Und ich hoffe wirklich, dass wir etwas dagegensetzen können.“

schleicha: „Das wird natürlich irgendwie gewonnen. Ist auch irrsinnig wichtig für den Verein. Ein gellendes Pfeifkonzert beim Einlaufen hätten sie sich verdient mit einem „Wir wollen Rapid sehen“. Interessieren tut mich das Match aber nicht wirklich nach gestern. Bin immer noch entsetzt, dass der Verein nach dem Hinspiel einfach zur Tagesordnung übergeht als wäre alles bestens.“

